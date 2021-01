Trump benådar Steve Bannon

President Trump har offentleggjort at han benådar 73 personar, inkludert Bannon. I tillegg får 70 andre forkorta straff.

67-årige Bannon er sikta å ha drive med nettsvindel og for å ha kvitvaska store pengesummar. Skuldingane har ein strafferamme på 20 års fengsel.

I ein pressemelding kjem Trump med lovord til sin tidlegare tilsette.

– Herr Bannon har vore ein viktig leder i den konservative bevegelsen og er kjend for sin politiske teft, står det i pressemeldinga.

Ifølgje The New York Times kjem benådinga etter at Trump snakka med Bannon på telefon tysdag.

Bannon hadde ein viktig stilling i Trump-administrasjonen i 2017. Han var til stades da Trump snakka med den russisk presidenten Vladimir Putin. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Skulda for svindel

Bannon er skulda for å ha svindla til seg pengar frå kampanjen «We Build the Wall» (Vi bygger muren), som hadde samla inn 25 millionar dollar (220 millionar kroner) frå fleire hundre tusen givarar som ønskte å donere pengar til bygging av grensemuren mot Mexico.

Han erklærte seg ikkje skuldig då han møtte til fengslingsmøte i ein føderal rettssal på Manhattan i august. Der blei han lauslaten mot ein kausjon på fem millionar dollar. Saka er ikkje avslutta.

Før han blei valkampsjef for Trump leda Bannon det sterkt høgreorienterte nettstaden Breitbart. Han har også tidlegare vore rådgivar for den republikanske politikaren Sarah Palin. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Omstridd forhold

Bannon er ein omstridd person og relasjonen mellom han og president Trump har vore stormfull.

Han leda valkampen for presidenten i 2016. Då Trump fekk makta blei Bannon utnemnd til strategisjef. Ingen hadde hatt den tittelen tidlegare.

Han forlèt Det kvite hus i 2017. Ifølgje CNN og andre amerikanske medium blei han pressa ut.

I tida etter endra tonen seg mellom dei. Bannon skulda blant anna at Trumps son, Donald jr. for forræderi. Trump svarte med å hevde at Bannon hadde «gått frå forstanden».

Rådgivarar av Trump skal ha åtvara han mot å benåde Bannon, meldar nyheitsbyrået Reuters.

Dei to skal nyleg ha opptatt vennskapen igjen, da Trump søkte støtte for påstandane om valfusk.

Trumps siste dag på jobben kan bli brukt til å benåde nærmere 100 personer