Trump annonserte flere store nyheter under oppseilingen til stor-orkan

President Donald Trump har i tillegg til å følge orkanen i Texas og å erklære katastrofetilstand, benådet den kontroversielle sheriff Joe Arpaio, forbudt transpersoner adgang til militæret, samtidig har Trumps sikkerhetsrådgiver Sebastian Gorka gått av.

Aller først beordret presidenten Pentagon til å innføre forbud mot transpersoner i militæret.

Presidenten varslet først om forbudet i juli på sin Twitter-konto. Men i natt har han altså signert brevet med instrukser til forsvarsdepartementet Pentagon.

I brevet står det at forsvaret må gå tilbake til reglene som gjaldt før juni 2016. Det betyr at transpersoner ikke får lov til å tjenestegjøre. Videre er det opp til forsvarsminister Jim Mattis å avgjøre hva som skal skje med transpersonene som allerede tjenestegjør.

Benådet sheriff

Få timer senere benådet den presidenten den omstridte sheriffen Joe Arpaio.

ARPAIO: Den kontroversielle sheriffen Joe Arpaio ble natt til lørdag benådet. Foto: Scott Olson / AFP

85-åringen ble nylig funnet skyldig i å ha fortsatt å bruke trafikkpoliti målrettet mot innvandrere etter at en føderal dommer fastslo at praksisen var diskriminerende.

Arpaio risikerte seks måneders fengsel for å ha ignorert dommen.

– I sin tid som sheriff har Joe Arpaio tjent offentligheten og beskyttet folk fra kriminalitet og ulovlig innvandring. Han er nå 85 år og har tjent landet vårt i beundringsverdige 50 år og er derfor verdig en benådning fra presidenten, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Hintet i Phoenix

Presidenten hintet om benådningen allerede onsdag under et folkemøte i Phoenix Arizona. Da spurte han salen:

– Liker dere sheriff Joe?, og ble møtt med jubel fra salen.

Trump har fått kritikk av blant annet John McCain for benådingen. Senatoren mener at Trump undergraver respekten for rettsstaten.

– Presidenten har myndighet til å benåde, men å gjøre det på denne tiden undergraver hans krav om respekt for rettsstaten. Mr. Arpaio har ikke vist noen anger for sine handlinger, skriver McCain i en pressemelding.

Sikkerhetsrådgiver gikk av

Før orkanen traff land rakk også en av Trumps rådgivere, Sebastian Gorka, å gå av. Ifølge flere amerikanske medier sa sikkerhetsrådgiveren opp fredag.

GIKK AV: Trumps sikkerhetsrådgiver Sebastian Gorka gikk av natt til lørdag. Foto: Alex Wong / AFP

Ryktene om at den tidligere redaktøren i nettavisen Breitbart skulle trekke seg fra Trump-administrasjonen har svirret lenge.

Gorka er den niende personen i ledende stilling i apparatet rundt Donald Trump som har sluttet eller fått sparken, siden innsettelsen 20. januar.

Det er så vidt en uke siden Trumps sjefstrateg Steve Bannon sluttet i jobben.