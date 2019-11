Trump angrep riksrettsvitne på Twitter mens høringen pågikk

Yovanovitch var ambassadør i Ukraina frem til hun fikk sparken i mai.

Utspørringen av Yovanovitch var den andre dagen med vitnemål i de åpne riksrettshøringene. Første dag var onsdag, da statssekretær i utenriksdepartementet, George Kent, og ambassadør til Ukraina, Bill Taylor, vitnet.

Mens Yovanovitch vitnet i høringene ble hun angrepet av president Trump på Twitter.

Han skrev blant annet at «alle steder Marie Yovanovitch dro, utviklet seg til det verre. Hun begynte i Somalia, hvordan gikk det?», skrev Trump.

Trump skrev videre på Twitter at «presidenten har en absolutt rett til å utnevne ambassadører».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Veldig truende

Yovanovitch ble spurt under høringen om hun hadde noen kommentar til presidentens tvitringer om henne.

– Det er veldig truende. Jeg vet ikke hva presidenten prøver å gjøre, men jeg tror virkningen er å skremme, sa hun.

Yovanovitch tjenestegjorde som ung diplomat i Somalia, og mente ikke at hun hadde gjort ting verre i landet.

– Jeg tror ikke jeg har så mye makt, ikke i Mogadishu, Somalia og ikke andre steder. Faktisk tror jeg at jeg og andre beviselig har gjort ting bedre både for USA og de landene jeg har tjenestegjort i, var svaret hennes om Trumps tvitringer.

Marie Yovanovitch (med ryggen til) avla ed før hun startet sitt vitnemål. I stolene overfor henne sees medlemmene av etterretningskomiteen som spør henne ut. De republikanske senatorene har satt opp plakater til støtte for Trump bak der de sitter. Foto: POOL / Reuters

Sterke reaksjoner

Mannen som leder høringene, demokraten Adam Schiff, sa i en pause at Trumps tvitringer var «påvirkning av vitner på direkten».

– Vi tar denne typen påvirkning av vitner og hindring av høringene svært alvorlig, sa Schiff.

Også republikanere reagerte på Trumps angrep på ambassadøren.

The Hill-journalisten Scott Wong skriver på Twitter at den republikanske kongressrepresentanten Mike Conaway sier om Trumps tvitringer at «det er ikke noe jeg ville gjort».

Liz Cheney, som er nummer tre i den republikanske ledelsen i Representantenes hus, var også kritisk til Trump.

– Yovanovitch er helt klart en person som har tjent USA i flere tiår og jeg synes ikke presidenten skulle ha sagt det, sa Cheney.

– Svertet av Giuliani

I sitt vitnemål sa Yovanovitch at president Trumps advokat. Rudy Giuliani, hadde ledet en svertekampanje for å få fjernet henne fra stillingen.

– Disse forholdene burde bekymre alle i dette rommet. Tvilsomme interesser over hele verden vil ha lært hvor lite som skal til for å fjerne en amerikansk ambassadør som ikke gir det de vil ha, vitnet hun.

Hun advarte om at dette kan føre til «reell skade» på USAs nasjonale sikkerhetsinteresser.

– Utenriksdepartementet hules ut fra innsiden på en konkurranseutsatt og komplisert tid på verdensarenaen, sa hun.

– Ikke relevant

Republikanernes leder i komiteen, avfeide Yovanovitch' vitnemål som irrelevant for riksrettsprosessen.

Han viste til at hun ble avsatt som ambassadør 20. mai i år, over to måneder før telefonsamtalen mellom president Trump og president Zelenskyj 25. juli.

– Er ikke omstendighetene rundt din oppsigelse en sak for utenriksdepartementets personellavdelingen, i stedet for en riksrettshøring, sa Nunes.

– Ikke bare middagsselskaper

Yovanovitch fortalte i sitt åpningsinnlegg at livet gjennom hennes 33 år som diplomat ikke bare hadde vært handlet om et lett liv med middagsselskaper.

Hun fortalte at den første av de 13 stedene hun hadde tjenestegjort var i Somalias hovedstad Mogadishu på 1980-tallet, da landet var på full fart mot oppløsning og kaos.

Deretter hadde hun vært i Tasjkent da den amerikanske ambassaden ble angrepet og i skuddlinjen i Moskva under kampene i den russiske hovedstaden i 1993.

Under sin periode som ambassadør i Ukraina hadde hun minst ti ganger besøkt frontlinjen øst i landet mens det foregikk artilleriild.

Fakta om riksrett-etterforskningen av Trump Ekspandér faktaboks 25. juli hadde USAs president Donald Trump en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj der han ba Ukraina etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter, som har sittet i styret til et ukrainsk gasselskap.

Noen dager tidligere hadde Trump stanset en utbetaling på 390 millioner dollar (nær 3,6 milliarder kroner) i militær bistand til Ukraina.

Kjernen i etterforskningen er hvorvidt Trump brukte militærbistanden som brekkstang for å presse Ukraina til å etterforske mannen som kan bli hans motstander under presidentvalget neste år.

Innholdet i telefonsamtalen ble kjent i midten av september som følge av et internt varsel til generalinspektøren for de amerikanske etterretningstjenestene og påfølgende lekkasjer til pressen.

24. september kunngjorde demokraten Nancy Pelosi at det innledes en etterforskning i Representantenes hus som kan føre til at Trump blir stilt for riksrett. Siden 3. oktober har rundt tolv vitner forklart seg bak lukkede dører.

Avtroppende energiminister Rick Perry, Trumps stabssjef Mick Mulvaney og USAs avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton er blant dem som nekter å vitne etter ordre fra Trump.

Etterforskerne krever også opplysninger fra Trumps personlige advokat Rudy Giuliani, utenriksminister Mike Pompeo, justisminister William Barr og visepresident Mike Pence. Både Det hvite hus, forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet er stevnet med krav om å utlevere dokumenter.

Denne uken innledes de offentlige utspørringene med flere vitner som tidligere har forklart seg bak lukkede dører.

Kilder: NTB, AP, AFP, DPA og Reuters

Hva skjer videre?

Høringene fortsetter i neste uke med nye vitneavhør

Så langt er ikke den fulle vitnelisten klar, men følgende er kjent: