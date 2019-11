Vitnet for første gang om at Trump snakket om «etterforskningene»

Riksrettshøringene startet onsdag med utspørringer av statssekretær i utenriksdepartementet, George Kent og ambassadør til Ukraina, Bill Taylor.

Det er fjerde gang i historien Kongressen holder riksrettshøringer mot et sittende president.

Fakta om riksrett-etterforskningen av Trump Ekspandér faktaboks 25. juli hadde USAs president Donald Trump en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj der han ba Ukraina etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter, som har sittet i styret til et ukrainsk gasselskap.

Noen dager tidligere hadde Trump stanset en utbetaling på 390 millioner dollar (nær 3,6 milliarder kroner) i militær bistand til Ukraina.

Kjernen i etterforskningen er hvorvidt Trump brukte militærbistanden som brekkstang for å presse Ukraina til å etterforske mannen som kan bli hans motstander under presidentvalget neste år.

Innholdet i telefonsamtalen ble kjent i midten av september som følge av et internt varsel til generalinspektøren for de amerikanske etterretningstjenestene og påfølgende lekkasjer til pressen.

24. september kunngjorde demokraten Nancy Pelosi at det innledes en etterforskning i Representantenes hus som kan føre til at Trump blir stilt for riksrett. Siden 3. oktober har rundt tolv vitner forklart seg bak lukkede dører.

Avtroppende energiminister Rick Perry, Trumps stabssjef Mick Mulvaney og USAs avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton er blant dem som nekter å vitne etter ordre fra Trump.

Etterforskerne krever også opplysninger fra Trumps personlige advokat Rudy Giuliani, utenriksminister Mike Pompeo, justisminister William Barr og visepresident Mike Pence. Både Det hvite hus, forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet er stevnet med krav om å utlevere dokumenter.

Denne uken innledes de offentlige utspørringene med flere vitner som tidligere har forklart seg bak lukkede dører.

Kilder: NTB, AP, AFP, DPA og Reuters

Begge de to vitnene fortalte i sine innledende uttalelser at de hadde opplevd at USAs politikk ble styrt gjennom to forskjellige kanaler.

Nye opplysninger

Fungerende ambassadør Bill Taylor kom med hittil ukjente opplysninger under sitt vitnemål.

Taylor vitnet om at hans medarbeidere nylig fortalte ham at de hadde hørt Trump snakke med EU-ambassadør Gordon Sondland.

– Medarbeiderne overhørte Trump spørre om «etterforskningene» og at Sondland til presidenten at ukrainerne var klare til å gå videre, sa Taylor.

Samtalen fant sted dagen etter president Trumps samtale med Ukrainas president, samtalen der Trump skal ha krevd at Ukraina måtte etterforske Joe Biden for å få militærhjelp.

Taylor sa også at uten den amerikanske militærhjelpen ville flere ukrainske soldater mistet livet i konflikten i Øst-Ukraina.

– USA leverer radarsystemer for å bekjempe artilleribeskytning og snikskytingsgeværer. Våpnene virker avskrekkende, sa Taylor.

Dette blir viktig i dagens høringer Du trenger javascript for å se video.

Hadde varslet om Bidens sønn

Samtidig sa Kent at da han i 2015 ble klar over at Hunter Biden, Joe Bidens sønn, satt i styret i det ukrainske gass-selskapet Burisma, tok opp saken med visepresident Bidens medarbeidere.

– Jeg sa at Hunter Bidens styreplass kunne føre til oppfatninger om en interessekonflikt, sa Kent.

Han la til at han ikke hadde sett noen tegn på at noen amerikanske myndigheter hadde prøvd å beskytte Burisma.

Hunter Bidens styreplass i Burisma, mens hans far var visepresident, ligger til grunn for president Trumps ønske om at Joe Biden skal etterforskes for korrupsjon. Så langt er det imidlertid ikke funnet noen tegn på korrupsjon eller utidig innblanding fra Biden.

Ambassadør Bill Taylor (t.v.) og George Kent under onsdagens høring. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Koker ned til to spørsmål

Før utspørringene av dagens to vitner sa Adam Schiff at riksrettshøringene er en prøve på hva slags oppførsel amerikanere vil godta fra presidenten.

Schiff sa at saken handler om hvorvidt president Trump søkte å gjøre militærhjelp til Ukraina og et statsbesøk i Det hvite hus avhengig av at Ukraina startet en etterforskning av den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden.

For det andre, sa Schiff, hvis det er tilfelle, er det i så fall maktmisbruk som ikke kan godtas av en amerikansk president.

Urix forklarer: I dag braker det løs i den amerikanske Kongressen

Riksrettshøringene ledes av Demokraten Adam Schiff, leder av etterretningskomiteen i Representantenes hus. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Hva skjer videre?

Høringene fortsetter fredag i denne uken og neste uke med nye vitneavhør

Så langt er ikke den fulle vitnelisten klar, men følgende er kjent: