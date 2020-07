Twitter fjerner tusenvis av konspirasjonskontoer

Bekymring for trakassering og misbruk er begrunnelsen for sletting av kontoene, opplyser Twitter.

Twitter sier de også vil slutte å anbefale innhold knyttet til QAnon og blokkere delinger av nettadresser tilknyttet QAnon.

Det er ventet at rundt 150.000 twitter-kontoer over hele verden vil bli fjernet. Så langt er over 7000 kontoer slettet. Twitters respons er dermed den mest aggressive mot Trump-tilhengere utført av sosiale medier noensinne.

Konspirasjonsteorier

Medlemmer av QAnon, en uformell gruppe Trump-supportere, tror på grunnløse påstander om at USA i flere tiår har blitt styrt av et kriminelt nettverk. Disse beskrives som en global elite av djeveldyrkere, og inkluderer blant andre Hollywood-stjerner.

QAnons teori er at etterforskningen om påstått russisk innblanding i Trump-kampanjen egentlig er en etterforskning av globale eliter, og at presidenten har en hemmelig plan om å arrestere toppolitikere og Hollywood-stjerner for korrupsjon og overgrep mot barn, skriver BBC.

QAnon er også overbevist om at det er en hemmelig sammensvergelse mot president Donald Trump, og tilhengere av gruppen har trakassert Trumps politiske motstandere i sosiale medier.

Mener QAnon er en trussel

– Vi hare gjort det klart at vi vil slå hardt ned på atferd som kan føre til skade i den virkelige verden. I tråd med dette vil vi denne uken fortsette tiltakene mot såkalt QAnon-aktivitet på vår tjeneste, sier Twitter. I tillegg til å slette kontoer, vil selskapet blokkere deling av nettsider som kobles til QAnon.

En talsmann for Twitter sier selskapet gjør dette fordi tilhengere av QAnon forårsaker stadig større skade.

FBI har pekt ut QAnon som en mulig innenriks, ekstremistisk trussel, ifølge amerikanske medier.

QAnons verdensbilde har ført til handlinger i den virkelige verden. En mann i Arizona sier han ble motivert av QAnon til å sperre en bro nær Hoover Dam med en hjemmelaget panservogn. I februar sa han seg skyldig i å ha kommet med en terrortrussel.

En annen mann, som er siktet for å ha skutt og drept en mafiaboss i New York, har sagt han gjorde det etter å ha fulgt historier på nettet om at president Trump kjemper mot den liberale eliten, melder NPR.