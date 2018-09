Etter å ha holdt en lav profil i flere dager klarte ikke Trump å dy seg lenger om anklagene mot hans kandidat til ny høyesterettsdommer.

Under et valgkamparrangement i Nevada krevde Trump å få vite hvorfor Christine Blasey Ford ventet med å stå frem hvis anklagen hennes mot dommerkandidat Brett Kavanaugh var sann.

– Jeg er ikke tvil om at dersom overgrepet var så ille som Ford sier, ville det ha vært anmeldt med en gang, sa Trump.

Psykologiprofessor Blasey Ford har anklaget Kavanaugh for et voldtektsforsøk på en fest på 1980-tallet da hun var 15 år og han 17. Kavanaugh har kategorisk avvist anklagene mot han.

– Jeg fortalte ikke fordi jeg var redd

President Donald Trump er selv er blitt anklaget for å ha antastet kvinner en rekke ganger.

Inntil valgkamparrangementet i Nevada, har presidenten kun uttalt at begge parter må få frem sin versjon av hendelsen på 1980-tallet.

Nå mener Trump at Ford burde ha sagt fra allerede da overgrepet skjedde, hvis det var så ille som hun selv sier.

Det har ikke gått upåaktet hen.

Flere tusen, deriblant guvernørkandidat i Michigan, Gretchen Whitmer, har svart med å fortelle sine historier under emneknaggen #WhyIDidntReport.

I likhet med en rekke kvinner, skriver Whitmer på Twitter at hun var redd for å ikke bli trodd.

Frykt for overgriperen, skyld og skam, er andre temaer som går igjen.

Også skuespiller og metoo-aktivist Alyssa Milano langer ut mot presidenten;

«Hei, Donald Trump, lytt for faen. Jeg ble seksuelt misbrukt to ganger. En gang da jeg var en tenåring. Jeg anmeldte aldri og det tok meg 30 år før jeg fortalte det til foreldrene mine», skriver hun på Twitter.

PROTESTERER: Aktivister foran Capital Hill torsdag. Nesten 1200 kvinner har signert et støttebrev, og det er samlet inn 200.000 doller på tre dager for å gi Ford sikkerhet etter å ha mottatt drapstrusler. Foto: Alex Wong / AFP

Vil vitne i Senatet

Avstemning om hvorvidt Brett Kavanaugh blir ny høyesterettsdommer i USA, skulle etter planen gjennomføres torsdag neste uke.

Den er nå utsatt på ubestemt tid etter at både demokratiske og republikanske senatorer har tatt til orde for at Ford må forklare seg for Senatet.

Fords advokater sier at hun har godtatt å vitne i Senatet, og forhandler nå med justiskomiteen om når og hvordan dette skal skje.

STØTTE: En kvinneaktivist viser støtte til Ford under en protest på Capital Hill torsdag. Foto: Alex Wong / AFP

En omstridt nominasjon

Donald Trumps nomineringen av Kavanaugh har skapt kontroverser siden starten. Både Demokratene i Senatet og kvinneaktivister har protestert mot den 53 år gamle dommeren, som ansees som svært konservativ.

Trump mener at overgrepsanklagen er et målrettet forsøk fra demokratene på å hindre at Kavanaugh blir godkjent som ny høyesterettsdommer før mellomvalget i november.

Republikanerne kontrollerer Senatet med 51 mot 49 stemmer, og president Donald Trump risikerer at hans kandidat ikke blir godkjent dersom noen av de republikanske senatorene ikke stiller seg bak nominasjonen.