Urix forklarer: «Tåkeminner» eller seksuelle overgrep

Kan man huske et seksuelt overgrep som har skjedd for over 30 år siden?

Det er spørsmålet Senatet i USA må ta stilling til før president Donald Trumps kandidat til dommer i Høyesterett kan godkjennes.

Mange republikanere mener nei, og beskylder demokratene for å utnytte det de kaller «tåkeminner» for å underminere en kandidat som de først og fremst er mot av politiske grunner.

Først lå veien strak for Kavanaugh

Helt fram til tidlig i forrige uke så det ut til at Senatets godkjenning av Brett Kavanaugh kom til å bli en enkel sak. Høringen i Senatets justiskomité hadde gått rimelig greit, og det lå an til avstemning på torsdag den uken.

Så kom anklagene fra Christine Blasey Ford.

Psykologiprofessoren fra California hadde lenge lurt på om hun skulle varsle om det hun forteller var et seksuelt overgrep fra Brett Kavanaugh.

Hun skrev et brev hvor hun fortalte om det som skjedde, men ville være anonym.

Ford skrev at hun hadde vært på en ungdomsfest med Kavanaugh da hun var 15 og han 17. Hun fortalte at han hadde dratt henne inn på et rom og forsøkt å voldta henne og holdt henne over munnen for å hindre at hun skulle skrike. Til slutt kom hun seg unna.

Den demokratiske senatoren Dianne Feinstein fra California hadde fått brevet, men kunne ikke bruke det siden kilden var anonym.

Men så ble brevet lekket til pressen.

Politiet arresterte demonstranter utenfor Høyesterett i dag. Foto: Saul Loeb / AFP

Tilbud om høring – av anklager og anklaget

Responsen fra Det hvite hus og president Trump – som har nominert Kavanaugh – var i utgangspunktet at man måtte ta anklagene på alvor og la Blasey Ford få forklare seg.

Kavanaugh benektet at han hadde gjort det Blasey Ford anklaget ham for, og sa at han ikke hadde vært på den festen.

Senatets justiskomité tilbød høring mandagen etter – altså i dag – og at både Blasey Ford og Kavanaugh skulle spørres ut.

President Donald Trump introduserte Brett Kavanaugh som sin kandidat i juli. Foto: Leah Millis / Reuters

Forhandlinger fram og tilbake

Etter at hun ble offentlig kjent skjedde det Blasey Ford fryktet.

Hun ble utsatt for omfattende hets i sosiale medier, fikk dødstrusler og måtte flytte hjemmefra for å ivareta sin egen og familiens sikkerhet.

Advokatene hennes sa at det var for tidlig å forklare seg for Senatets justiskomité i dag, og etter mye fram og tilbake ble man til slutt enige om at hun og Kavanaugh skal vitne for komitéen på torsdag denne uken.

Fortsatt er det uenighet om hvem av de to som skal vitne først. Det er heller ikke bestemt om en uavhengig advokat eller komitémedlemmene selv skal spørre dem ut.

De fleste av dem er svært gamle menn, lederen Chuck Grassley er 85 år.

Trump begynner å tvitre

Etter å ha holdt seg tilbake noen dager begynner president Trump å tvitre. Med angrep på Blasey Ford.

Han lurer på hvorfor ikke hun selv (den gang 15 år) eller foreldrene hennes anmeldte overgrepet – hvis det var noe, da.

Han fortsetter med nye twittermeldinger om hvor utmerket kandidat Kavanaugh er, og hvor urettferdig det er med disse beskyldningene fra langt tilbake i tid.

Nye beskyldninger om uanstendig oppførsel

I går kveld kom så en ny anklage mot Kavanaugh.

Magasinet The New Yorker siterte Deborah Ramirez, som studerte sammen med ham på Yale-universitetet.

De var på fest sammen det første året de var studenter, fortalte hun. Begge hadde drukket, og hun husker ikke hendelsen svært godt.

Men etter å ha tenkt seg om i seks dager mener hun at hun føler seg sikker på at det var Kavanaugh som dro ned buksene sine og presset kjønnsorganet sitt opp i ansiktet på henne, og etterpå tvang henne til å ta på penisen hans.

Kavanaugh benekter kategorisk at dette skjedde, og kaller påstandene et ledd i en svertekampanje.

Nytt krav om utsettelse – og anklager om «tåkeminner»

Etter de nye anklagene krever senator Dianne Feinstein en ytterligere utsettelse av høringen med Blasey Ford og Kavanaugh.

Ledelsen i senatskomitéen har ennå ikke svart på dette.

Mange republikanere anklager nå demokratene for å utnytte politisk disse anklagene – som de kaller «tåkeminner» fra over 30 år tilbake.

Samtidig demonstrerer mange kvinner foran kontorene til det republikanske partiet i mange byer over hele USA. De forlanger at partiet tar anklagene om seksuelle overgrep alvorlig og trekker tilbake forslaget om Kavanaugh som dommer til Høyesterett.