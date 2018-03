– Jeg tror det amerikanske folket fnyser dette bort som en politisk heksejakt, sier Chris Ruddy, som er god venn av Donald Trump.

Til ABC News sier Ruddy at Trump selv kaller en påståtte affæren for «politisk svindel».

– Dette er politisk motivert for å skade eller ydmyke presidenten, sier Ruddy.

Stormy Daniels, som egentlig heter Stephanie Clifford, har på sin side begrunnet behovet for det pikante intervjuet med at hun kort og godt ønsker å «fortelle sin personlige sannhet og forsvare seg selv», skriver nyhetsbyrået AFP.

Daniels har de siste månedene skapt overskrifter med den påståtte tidligere affæren med Donald Trump, lenge før han ble president. Forholdet skal ha foregått fra sommeren 2006 og ut i 2007.

Trump giftet seg med sin nåværende kone Melania i 2005.

Republikanerne er bekymret for at utroskapsanklagene kan skade partiets oppslutning blant kvinner i neste valgrunde i 2018.

– Denne saken kan leses som nok et eksempel på hvordan Trump viser manglende respekt for kvinner; både for hans kone og for kvinnen han skal ha hatt en affære med og forsøkt å betale til taushet, sier Jennifer Lawless, ved American University´s Women and Politics Institute til the Hill.

Stormy Daniels hevder hun hadde en affære med Donald Trump i 2006-2007, lenge før han ble president. Det hvite hus har benektet enhver påstand om seksuell omgang mellom Trump og Daniels. Foto: ETHAN MILLER / AFP

Trumps advokat krever minst 154 millioner

Donald Trumps advokat Michael Cohen har krevd minst 154 millioner kroner av pornoskuespilleren fordi han mener hun har brutt en taushetserklæring, skriver NTB.

I 2016 skrev Stormy Daniels under på en avtale om at hun ikke skulle snakke om saken og fikk utbetalt nærmere en million kroner fra Cohen for dette.

Nå har Cohen gått til retten med krav om at Daniels betaler 20 millioner dollar – rundt 154 millioner norske kroner – for brudd på denne avtalen. Han mener Daniels har brutt vilkårene minst 20 ganger og at avtalen slår fast at det skal betales 1 million dollar for hvert brudd.

Det hvite hus benekter noe forhold

Det hvite hus har benektet enhver påstand om seksuell omgang mellom Trump og Daniels.

Pornoskuespilleren har på sin side tilbudt seg å betale tilbake de 130.000 dollarene hun har fått utbetalt, slik at hun kan «snakke åpent og fritt om sitt tidligere forhold med presidenten og forsøkene på å få henne til å tie».

Hun har også saksøkt presidenten for å få avtalen opphevet.

Stormy Daniels advokat, Michael Avenatti, slår på Twitter tilbake mot påstandene om at pornoskuespilleren er en svindler, og hevder at de vil legge fram bevis under intervjuet i 60 Minutes søndag.