Disse fire skal til månen

Det er én stor forskjell på oppdraget til Artemis 2 og Apollo 17. Da mennesker sist besøkte månen, var de på månen. Det skal ikke skje nå. De fire skal reise rundt månen. De skal ikke lande.

DETTE VIL DE OPPLEVE: Bilde tatt av romfartøyet Orion da det passerte månen under Artemis 1 i 2022. Foto: Nasa

Likevel er det et stykke historie som kanskje skal skrives. Banen de vil følge ved månen vil være meget høy. Høyden gjør at de kan bli de menneskene som har vært lengst vekk fra jorden.

Besetningen ble pekt ut for en god tid siden, men det ble holdt hemmelig fram til i dag.

De fire

Jeremy Roger Hansen

Hansen er fra den kanadiske romfartsorganisasjonen. Canada sikret seg en plass ved å levere utstyr som skal brukes i en fremtidig romstasjon ved månen. Han blir den første kanadier ut i det dype rom.

UT I DET DYPE ROM: Jeremy Roger Hansen blir den første fra Canada som forlater jorden og drar til et annet himmellegeme. Foto: Nasa

Christina Koch

Hun blir den første kvinnen som drar til månen. Alle de 24 som reiste til månen under Apollo-programmet var menn. Koch er astronaut i den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA. Hun har vært på en lang tur til Den internasjonale romstasjonen.

FØRSTE KVINNE: Christina Koch skal til månen som den første kvinne. Foto: NASA

Victor Glover

Han blir den første fargede personen som besøker et annet himmellegeme enn jorden. Glover er astronaut i Nasa. Han var også en av de første som brukte romfartøyet Dragon fra SpaceX.

FØRSTE FARGEDE: Victor Glover vil bli den første fargede personen til å dra til månen. Foto: Nasa

Reid Wiseman

Wiseman skal være leder for ekspedisjonen. Han har tilbrakt tid i Den internasjonale romstasjonen. Han var sjefen for det amerikanske astronautkorpset inntil i fjor.

VAR SJEFEN: Reid Wiseman ledet astronautkontoret i Nasa. Da han sa opp i jobben i i fjor, var det mange som mente at han var ute etter jobben som sjef for Artemis 2. Foto: Nasa

Som Apollo 13

Turen vil ta omtrent ti dager. De fire blir skutt opp fra Florida. De reiser rundt jorden et par ganger for å sjekke at alt er greit. Så tenner de motorene og setter kursen mot der månen vil være fire dager senere.

BOMTUR: De kom seg til månen, men kunne ikke lande. Besetningen i Apollo 13 før oppskytning. En oksygentank i romskipet eksploderte. Da måtte de berge livet ved å bare svinge rundt månen på vei hjem.

De vil ikke gå inn i bane rundt månen. Romskipet Orion vil bli påvirket av tyngdekraften fra vår nabo. Romfartøyet slynges rundt månen og vil automatisk være på kurs hjem igjen.

På det nærmeste vil Orion passere månen i en høyde av 7400 kilometer. Apollo 13 passerte i en høyde av 254 kilometer. Det kan bety at Artemis 2 blir historisk. Det er ikke sikkert. Månens avstand fra jorden varierer med så mye som 45.000 kilometer. Da Apollo 13 passerte, var månen i den ytre delen av sin bane. Mye avhenger derfor av tidspunktet for oppskytning av Artemis 2.

Ferden avsluttes med en landing i havet.

TILBAKE IGJEN: Slik vil de fire vende tilbake til jorden. Alt det dyre utstyret er kastet vekk. Bare Orion er igjen. Foto: MARIO TAMA / AFP

Å bruke månen som snuplass er tryggere enn å gå inn i bane. Astronautene behøver ikke gjøre noen store ting for å komme tilbake til jorden.

Dette er samme tur som besetningen i Apollo 13 ufrivillig gjennomførte i 1970. På grunn av en teknisk feil kunne de ikke lande på månen. De måtte tilbake til jorden så fort som mulig.

ENKEL PLAN: Målet med Artemis 2 er å vise at Orion kan gjøre det som er nødvendig for å gjennomføre Artemis 3. Foto: Nasa

Testing, og mer testing

Målet med Artemis-programmet er å lande mennesker på månen.

Artemis 1 skjedde i fjor. Det var en test av raketten SLS og romskipet Orion. Det var uten mennesker. Orion og SLS greide seg greit gjennom denne turen. Det reduserte risikoen.

skjedde i fjor. Det var en test av raketten SLS og romskipet Orion. Det var uten mennesker. Orion og SLS greide seg greit gjennom denne turen. Det reduserte risikoen. Artemis 2 skal gjennomføres av de fire sent neste år. Det blir en nøye test av systemene som skal holde mennesker i live. I tillegg skal et utall andre systemer som kreves for de senere ferdene testes ut.

skal gjennomføres av de fire sent neste år. Det blir en nøye test av systemene som skal holde mennesker i live. I tillegg skal et utall andre systemer som kreves for de senere ferdene testes ut. Artemis 3 skal være den første landingen av mennesker på månen. Den krever at romfartøyet Starship fra SpaceX er klar til bruk. Orion kan ikke lande på månen. Planen er å overføre to astronauter fra Orion og til Starship mens fartøyene er i bane rundt månen. Starship vil lande.

skal være den første landingen av mennesker på månen. Den krever at romfartøyet Starship fra SpaceX er klar til bruk. Orion kan ikke lande på månen. Planen er å overføre to astronauter fra Orion og til Starship mens fartøyene er i bane rundt månen. Starship vil lande. Artemis xxxx er en rekke ferder som skal sørge for at det opprettes en base på månen og en stasjon i bane rundt månen.

FREMME: I denne illustrasjonen stryker Orion temmelig nært over månens overflate.

Og det skulle skje når?

Planen for Artemis 2 er oppskytning sent i 2024. Det aller meste i programmet har vært gjenstand for kraftige forsinkelser.

Et eksempel er raketten SLS. Den skulle egentlig hatt sin første tur i 2016, men kom seg opp først i 2022. Romfartsreporteren Eric Berger har dyp innsikt i bransjen, og han har liten tro på tidsplanen. Han tror Artemis II vil skje i 2025.

Artemis 3 skal opp tidligst i desember 2025. Det er ventet at denne ferden vil bli utsatt til minst 2026.

LITEN TRO: Journalisten Eric Berger tror det neppe blir noen Artemis 2-ferd sent neste år. Foto: Berger/Twitter

Hva gjør Elon Musk?

I disse dager gjøres alt klart for den første romferden til Starship. Dette er ikke varianten som skal lande mennesker på månen. Det vil bli gjort med en spesialutgave. Starship Human Landing System vil ha vesentlige forskjeller fra vanlige Starship.

EKSTREM SKYVKRAFT: Bæreraketten til Starship, Superheavy, under testing i Texas. Alt skal nå være klart for den første romferden til Starship. Foto: SpaceX

Starship skal først vise at den kan ta av og lande på jorden. Så at den kan gjøre dette med mennesker ombord. Så at den kan overleve en ferd i til månen. Når dette har skjedd, så kan det være klart for en meget spesiell hendelse.

SPACEX: Slik vil månelanderen se ut. Det er en spesialversjon av Starship som selskapet til Elon Musk skal levere. Foto: SpaceX

En rik japaner og hans gjester skal til månen på samme type tur som Artemis 2. SpaceX har vist at de er i stand til å gjennomføre mange ferder på kort tid. Veien mot en relativt trygg tur rundt månen kan derfor være kort.

Blir det vesentlige utsettelser av Artemis 2, så kan det skje at de fire ikke blir de første.

FORSINKET: Den nye månedrakten. Den trenger Nasa før Artemis 3. Den lages av selskapet Axiom. Det er forsinkelser. Foto: MARK FELIX / AFP

Det er også klart at kineserne kan ødelegge mye av festen til amerikanerne. Den nåværende planen er å ha kinesiske støvler i månestøvet innen utgangen av dette tiåret.