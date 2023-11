Denne gangen gikk det bedre for det nye romfartøyet til Elon Musk. Klokken 14. norsk tid steg det opp fra startrampen i Texas.

Dette er den kraftigste raketten som noensinne er bygd. Den hadde i startøyeblikket like stor skyvkraft som 300 vanlige fly av typen Boeing 737.

Begge eksploderte

Raketten består av to trinn. Det øverste trinnet, romfartøyet Starship, eksploderte rett før det nådde rommet. Det melder SpaceX. Fartøyet skulle etter planen ha seit gjennom rommet nesten helt rundt jorden før det skulle vende tilbake.

Denne delen av ferden fikk derfor ikke SpaceX testet.

Bæreraketten Super Heavy eksploderte noen sekunder etter at de hadde gjennomført hovedoppgaven sin. Eksplosjonen kom kort tid etter at romfartøyet Starship var skilt vekk fra bæreraketten.

EKSPLOSJON: Rett etter at romfartøyet Starship ble slikt vekk fra bærraketten, eksploderte Super Heavy. Foto: SpaceX

Både bæreraketten og romfartøyet er bygd for gjenbruk, men denne gangen var planen at begge skulle ende som skrap i havet.

De ble til skrap tidligere enn planlagt, men fikk før det vist at raketten var i stand til å bli skutt opp uten de samme problemene som plaget det første forsøket.

DOBBELT SÅ KRAFTG SOM MÅNERAKETTEN: Bæreraketten Super Heavy har like stor skyvkraft som 300 vanlige passasjerfly. Foto: SpaceX

Førte til store skader

Det første forsøket i april endte ikke bra for selskapet til Elon Musk. SpaceX sendte raketten opp fra en plattform som sviktet. Motorene i raketten gravde et stort hull under plattformen. Materiale fra dette hullet skadet sårbar natur i nærheten.

I tillegg sviktet flere deler av raketten. Den eksploderte 29 kilometer over bakken.

Amerikanske myndigheter la ned forbud mot flere oppskytninger av fartøyet. SpaceX hadde i forkant varslet om mulige skader dersom en oppskytning gikk dårlig. Det de ikke hadde varslet om, var det som faktisk skjedde.

At plattformen kunne få betydelige skader selv under en normal oppskytning var ukjent for myndighetene.

I ettertid har Elon Musk innrømmet at de var klar over at plattformen kunne svikte. De tok en kalkulert risiko. De trodde at motorene ikke ville rive i stykker underlaget.

BEDRE NÅ: Forrige forsøk i april gikk ikke bra. Da eksploderte flere av motorene og raketten kom i spinn. Foto: Eric Gay / AP

Mange endringer

I september avsluttet myndighetene granskingen av det som skjedde under den første oppskytningen i april.

De kom da med 63 krav til utbedringer. Dette skal SpaceX ha gjennomført. Blant mye annet er startrampen forsterket. Der det før lå betong, betong som ikke tålte belastningen, er det nå vannavkjølte stålplater.

Myndighetene har vært spesielt opptatt av systemet for å sprenge raketten.

Dette sviktet i april. Systemet skal rive hull i drivstofftanken dersom noe går galt under oppskytning. Hullet vil føre til at raketten eksploderer. Det er for å sørge for at raketten ikke faller ned intakt og fører til skader.

SpaceX har også vært interessert i at de ikke mister kontroll over motorene. En rekke eksplosjoner førte til at de mistet denne kontrollen i april. Det førte til at de ikke kunne styre raketten, og at den gikk i spinn.

SpaceX har også endret måten de skiller Starship vekk fra bæreraketten Super Heavy.

I april var planen å gjøre det rent mekanisk med å spinne de to delene. Det fungerte ikke. Nå er det erstattet med et system der kraften fra motorene i Starship skyver fartøyet vekk fra bæreraketten.