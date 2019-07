Treåring drept i politiraid i Filippinene

I forbindelse med et narkotikaoperasjon forrige søndag, ble en tre år gammel jente skutt og drept av politiet.

Tidligere politisjef og nåværende senator, Ronald dela Rosa, forsvarer krigen mot narkotika og treåringens dødsfall.

– Vi lever ikke i en perfekt verden. Ville en politibetjent skutt et barn med vilje? Nei, for de har egne barn selv. Men «shit happens» (sånt skjer) under politioperasjoner, sa han på en pressekonferanse torsdag, skriver The Guardian.

I tillegg til den tre år gamle jenta, ble to narkotikaselgere og en politimann som hadde infiltrert miljøet, drept.

Politiet har uttalt at faren til den drepte jenta brukte henne som et menneskelig skjold, og at han trakk skytevåpen først.

Moren til den drepte jenta bestrider politiets forklaring av hendelsesforløpet.

Som følge av hendelsen er 20 politibetjente suspendert og en gransking er iverksatt.

BEGRAVET: Den drepte jentas bror står foran kisten i begravelsen hennes fredag 5. juli. Foto: Eloisa Lopez / Reuters

Krig mot narkotika

Siden Rodrigo Duterte kom til makten i 2016, har den filippinske regjeringen ført en dødelig krig mot narkotika.

I valgkampen skal han ha sagt at under de første seks månedene med han som president ville 100.000 kriminelle bli drept.

Det offisielle tallet på antall døde som følge av narkotikakrigen er over 5000 mennesker, mens det fra andre hold blir meldt at tallene kan være alt fra 12.000 til 20.000.

Rapportene om hvor mange barn som har blitt drept varierer fra dusinvis til over 100.

I juni ba elleve menneskerettighetsekspert i FN om en internasjonal etterforskning av Dutertes krig mot narkotika.

De mener det er nødvendig etter en rekke utenomrettslige dødsfall og drap utført av politiet som den filippinske regjeringen ikke etterforsker selv.

VENNER: Ronald dela Rosa (til venstre) overrakte president Rodrigo Duterte et israelsk gevær under en seremoni i vår. Foto: Bullit Marquez / AP

Undersøkes for forbrytelser mot menneskeheten

Dutertes kritikere sier at hans krig mot narkotika har vært et nederlag for president, fordi den i all hovedsak har vært rettet mot fattige, og latt de store kartellene vært i fred.

Til tross for det høye dødstallet, er det foreløpig kun tre politibetjente som er dømt for mord.

Den internasjonale domstolen begynte å etterforske forholdene i Filippinene for å finne ut om krigen mot narkotika er en forbrytelse mot menneskeheten.

En talsperson for Duterte kaller etterforskningene for en «opprørende innblanding fra utenlandske propagandister.»

