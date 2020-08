Tre grønne svenske regioner kan bli røde

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den svenske Folkhälsomyndigheten publiserte i ettermiddag sin ukesstatistikk for koronasituasjonen i landet.

Den viser at flere av de svenske regionene som den siste tiden har vært fritatt for karanteneplikt, nå kan stå i fare for å bli farget rødt.

Smittetall i grønne, svenske regioner uke 30 og 31 Region Uke 30 (smitte per 100.000 innbygger) Uke 31 (smitte per 100.000 innbygger) Sum Blekinge 2 8 10 Kalmar 7 7 14 Kronoberg 9 14 23 Skåne 10 11 21 Örebro 7 13 20 Östergötland 6 9 15 Värmland 5 5 10

Kronoberg, Skåne og Örebro har alle nå minst 20 smittede per 100.000 innbygger.

Samtidig er fire andre regioner som i dag er røde, nå under grensen på 20.

Disse er:

Västerbotten (12)

Dalarna (19)

Uppsala (16)

Sörmland (11)

Samlet vurdering

Folkehelseinstituttet har som krav at regionen kan ha maks 20 smittede per 100.000 innbygger de siste 14 dagene. I tillegg må det være mindre fem prosent positive tester.

FHI gjør også en helhetsvurdering av regionen. Derfor er det ikke gitt at en region som oppfyller smittekravene blir grønn. Det blir endelig klart når regjeringen eventuelt neste gang endrer reiseråd.

Dette gjøres minst hver 14. dag.

Grenseåpning

For snart to uker siden åpnet regjeringen for reiser til fire nye regioner i Sverige. Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland ble grønne regioner.

Det betyr at man kan reise dit uten å måtte sitte i karantene ved retur til Norge.

Åpningen var godt nytt for grensehandlerne som igjen kunne ta i mot nordmenn på jakt etter billig kjøtt og alkohol.

Svinesund, som ligger i Västra Götaland, må nok se langt etter norsk masseturisme en stund til. Regionen hadde de siste to ukene et smittetall på 56.

Gotland, som tidligere sommer var den eneste svenske regionen hvor man kunne reise uten å havne i karantene, har nå det desidert høyeste smittetallet i Sverige – 75 smittede per 100.000 innbyggere.

KARANTENELAND: Slik ser UDs reiseråd ut i øyeblikket. Reisende som kommer fra røde land og svenske regioner må i karantene. Grafikk: Hilda Klaveness / NRK

Tidligere torsdag skrev NRK om at Danmark nå er i ferd med å nærme seg karantenegrensen.

Danskene hadde onsdag det høyeste antall smittede siden 7. mai, og har ført til at landet nå har et smittetall på 14,1 per 100.000 innbyggere.

Det er bare en knapp uke siden Norge endret reiserådet for Belgia, etter at smittetallet nådde 31,8.

