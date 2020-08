Kraftig økning i danske smittetall

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det ble registrert 112 nye koronasmittede i Danmark onsdag, melder DR.

Tallet er det høyeste siden 7. mai, da det ble registrert 124 nye tilfeller.

Danmarks verste dag under pandemien var 3. april. da 473 nye tilfeller ble registrert.

Smittetall på 14,1

De siste sju dagene har det vært meldt om 616 smittede i Danmark.

Det har ført til at tallet på smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene har gjort et hopp.

NRK har beregnet at per 5. august var smittetallet på 14,1. For en uke siden var tallet 8,9.

Tallet for å bli endret til «rødt», altså at må i karantene om man kommer fra landet til Norge, er 20.

Tall fra det europeiske smittevernsenteret (ECDC) viser 13,3, men der er ikke tirsdagens tall regnet inn. Til sammenligning er Norges tall hos ECDC 5,5.

Mange smittede i Aarhus

Aarhus er det nye episenteret for pandemien i Danmark. Onsdag ble det meldt om 42 nye tilfeller i byen.

Den siste uken er 140 personer registrert med smitte i byen. En stor andel av de smittede i byen har somalisk bakgrunn.

Tiltak skal nå settes inn direkte mot dansk-somaliske miljøer i byen.

– Vi kommer til å målrette kommunikasjonen til dem spesifikt, både gjennom boligforeningene og institusjoner i områder der det er høy konsentrasjon av folk med somalisk bakgrunn, sier Aarhus' borgermester Jacob Bundsgaard.

Utbrudd på slakteri

Ringsted kommune, midt på Sjælland, er den hardest rammede i Danmark.

Et utbrudd på slakteriet til Danish Crowns i Ringsted har ført til minst 92 smittede på kort tid, skriver DR.

Totalt har 616 personer mistet livet av covid-19 i Danmark.

Nye reiseråd på fredag

I løpet av den siste uken har smittetallene økt i flere europeiske land.

Frankrike, Nederland, Tsjekkia og Island har alle over 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Regjeringen ventes å legge frem nye reiseråd på fredag.