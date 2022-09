Siden president Putin erklærte delvis mobilisering sist onsdag, har tusenvis av russere rømt hjemlandet.

I løpet av fire dager kan hele 261.000 russere ha forlatt Russland, meldte Novaja Gazetas europeiske nettutgave søndag.

Bilder fra grensestasjonen mot Georgia har de siste dagene vist enorme køer av biler.

Masseflukten har også ført til økt trafikk over grensestasjonen Storskog i Finnmark.

Men i ettermiddag ble det brått roligere, ifølge politiet i Finnmark.

– Ca. klokka 13 i dag gikk vi fra å ha veldig høy trafikk til å ha veldig lav trafikk. Gitt trafikken de siste dagene og den siste uka, så var det en plutselig endring av trafikken. Det sier avsnittsleder for operativ utlendingskontroll i Finnmark politidistrikt, Sølve Solheim.

Tirsdag kom totalt 458 personer inn over grensen til Norge, mens 140 reiste ut.

Politiet i Finnmark har ikke fått noen signaler fra russiske myndigheter om hvorfor trafikken plutselig har endret seg.

Strammer inn på grensa til Georgia

Samtidig med at trafikken har falt brått på Storskog, melder nyhetsbyrået AFP at Russland begrenser folks tilgang til grenseområdet mot Georgia.

Grenseovergangen ligger i den russiske republikken Nord-Ossetia. Her innføres det nå restriksjoner på hvor mange biler som kan kjøre mot grensestasjonen.

Guvernør Sergei Menyailo sier at det var nødvendig å innføre tiltak etter at 20.000 personer kryssa grensa i løpet av to dager.

– Vi kan ikke ivareta sikkerheten dersom dette fortsetter, skriver han på Telegram.

Regionen er nå satt i høy beredskap og færre biler vil slippe inn, sier han.

Russiske myndigheter opplyste onsdag at menn som er innkalt til militærtjeneste, ikke vil få utstedt pass, skriver nyhetsbyrået AFP.

Lange køer på russisk side av grensa til Georgia. 10.000 russere har de siste dagene krysset grensa. Foto: TASS / SipaUSA

Forsker: Første tegn på at Russland strammer inn

– Dette kan være første tegn på at russiske myndigheter ønsker å begrense flukten ut av Russland, sier professor ved Institutt for forsvarsstudier, Katarzyna Zysk.

Hun viser også til at Russland har varslet at det skal settes opp et midlertidig rekrutteringskontor på grensestasjonen til Georgia.

De russiske myndighetene tror de er helt avhengig av å lykkes med mobiliseringen for å nå målene sine i Ukraina, sier Zysk. I dag er det først og fremst å få kontroll over Donbas-regionen øst i Ukraina. Mobiliseringen viser at det går dårlig i krigen og at myndighetene er desperate.

Professor ved Institutt for forsvarsstudier Katarzyna Zysk. Foto: Forsvaret

– Det er et stort behov for nye soldater. Slitasjen er enorm. Soldatene er utmattede og trenger pause.

Bildene av endeløse køer av russere som forlater hjemlandet, er elendige nyheter for myndighetene.

– Det ser veldig dårlig ut både innad i Russland og utenfor landets grenser. Det viser at krigen er lite populær. Støtten til en krig de selv må kjempe i er minimal, sier Zysk.

Mandag sa Kremls talsperson Dmitrij Peskov at det ikke var tatt noen beslutning om å stenge Russlands grenser for menn i enkelte aldersgrupper.

– Jeg vet ingenting om dette. Ingen avgjørelser er tatt per i dag, sa han.