Tok DNA-test etter farens død – arvet 50 millioner pund

Jordan Adlard Rogers hadde helt siden han var åtte år gammel hatt mistanke om at aristokraten Charles Rogers var hans biologiske far, skriver Daily Mail. Men det ble ikke gjennomført noen DNA-test.

– Han tilbød seg å få utført en DNA-test da jeg var yngre, men det ble aldri noe av, sier Jordan Adlard Rogers om den nå avdøde faren.

Charles Rogers ble funnet død i bilen sin i august 2018. Etter det ble omsider en DNA-test gjennomført, og den bekreftet farskapet. Da tok livet til Jordan en brå vending.

Fra å ha uroet seg for den neste regningen som kommer, og hatt en tøff start på livet, er han nå i en situasjon hvor han kan hjelpe andre.

31-åringen ble enearving, og endte opp med å arve hele den gigantiske eiendommen. Den estimert å ha en verdi på svimlende 50 millioner pund, noe som tilsvarer i underkant av 600 millioner kroner.

Sluttet i jobben

Den anerkjente Rogers-familien har bodd på eiendommen, som ligger i grevskapet Cornwall i sørvestlige England, i generasjoner. I 1974 ga de eiendommen til organisasjonen National Trust, som blant annet jobber med å bevare historiske bygninger. I bytte fikk familien en 1000-års leiekontrakt.

Den nybakte pappaen har nå flyttet inn med familien sin og sluttet i jobben som omsorgsarbeider. Foto: SWNS / SWNS

31-åringen har nå flyttet inn på eiendommen med sin egen lille familie, og sluttet i jobben som omsorgsarbeider for å leve av inntektene som genereres gjennom eiendommen.

Til den britiske avisen sier han at det er vanskelig å begripe hvor mye livet hans har forandret seg siden DNA-testen bekreftet farskapet.

– Folk sier jeg her heldig, men jeg ville ha byttet alt mot at Charles kunne fått vite at jeg var sønnen hans. Kanskje han ville han ha hatt en annen tilnærming da, sier 31-åringen, som legger til at han ikke kommer til å glemme hvor han kommer fra.