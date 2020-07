Tjuvstarter feiringen – ligger langt bak på meningsmålingene

Foran flere tusen tilreisende skal Donald Trump holde en tale og vise frem et fyrverkeri «som folk ikke har sett maken til», ifølge ham selv.

Og bak ham er de fire bystene av presidentene George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln og Theodore Roosevelt, hogd ut i fjellsiden.

Mount Rushmore-monumentet er et sterkt symbol og det lokale republikanske partiet har forberedt seg på begivenheten ved å produsere T-skjorter som viser Trump på minnesmerket side om side med de andre presidentene.

Ved foten av Mount Rushmore er det mange muligheter til å kjøpe Trump-effekter. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Like spektakulært er det ikke på meningsmålingene. Der ligger nemlig Trump langt bak rivalen Joe Biden.

Bak på meningsmålingene

På The Economist sin siste samlemåling er det 89 prosent sannsynlighet at Biden vinner de viktige valgmannsstemmene. Det vil si at han får flest delegater fra hver delstat, det er de som avgjør hvem som blir USAs neste president. Det er ifølge denne målingen også 98 prosent sannsynlighet for at Biden får flest stemmer totalt sett.

Også andre som måler og følger valget tett har Biden soleklart foran Trump.

Det politiske nettstedet Fivethirtyeight har Biden 9,6 prosent foran Trump, og samlenettstedet RealClearPolitics har Biden foran Trump i alle de viktige vippestatene. Det vil si de delstatene som kommer til å avgjøre valget i november.

Hvorfor skal vi tro på dem?

Men Hillary Clinton ledet jo også, og hun tapte for fire år siden, kan du jo si. Hva er så forskjellig nå?

For det første ledet Clinton aldri med en så stor margin som Biden gjør nå på de gjennomsnittlige målingene. Hennes ledelse var stort sett innenfor feilmarginene, skriver Fivethirtyeight.

For det andre øker Bidens forsprang. Han startet våren med en gjennomsnittlig ledelse på rundt 6 prosent, og etter drapet på George Floyd har han ligget nær 10 prosent foran Trump.

Et annet viktig poeng er at Biden leder klart i alle vippestatene. Akkurat nå ser det ut som Florida er stedet som kommer til å avgjøre valget i november. Der leder Biden med 6,4 prosent på snittmålingene.

Ifølge demokratenes statistiker, Stanley Greenberg som jobbet for Clinton i 2016, var den største valgkamp-tabben hennes at hun la seg ut med den hvite arbeiderklassen, en gruppe Trump vant for fire år siden, men som nå Biden gjør det godt blant.

Et annet viktig poeng mange statistikere trekker frem, er at målingene har forandret seg.

Der de tidligere var overrepresentert av godt utdannede folk med fasttelefon, skal de nå speile befolkningen og teknologivanene bedre. Men meningsmålinger er bare meningsmålinger. Og det vet Trump.

Hard valgkamp

Derfor fortsetter presidenten å samle folk. Og derfor fortsetter han å fremsnakke sin økonomiske politikk. Og derfor fortsetter han å så tvil om valget.

I år er det forsøket over hele landet på å utvide folks muligheter for å stemme via post på grunn av smittefaren. Noe Trump har grepet fatt i. Koronaviruset er spesielt farlig for eldre, som også er de som har høyest frammøte.

Flere har pekt på at det ikke finnes tegn på at det tidligere har vært fusk i forbindelse med poststemmer, selv i delstater der valget er basert på poststemmer. Trump og mange av hans medarbeidere har selv gjerne stemt per post.

Men det har ikke hindret Trump i å anklage Demokratene for å forsøke «å manipulere valget ved å sende ut titalls millioner av stemmesedler med Kina-viruset som påskudd for at folk ikke selv skal møte fram i valglokalet».

Men foran Mount Rushmore i natt norsk tid vil mange av de fremmøtte stemme på Trump.