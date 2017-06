Tidligere CIA-agent siktet for spionasje

60 år gamle Kevin Patrick Mallory ble torsdag pågrepet og varetektsfengslet for å ha gitt «informasjon om det nasjonale forsvaret til representanter for en fremmed regjering», skriver The Washington Post.

Risikerer livstid

Mallory hadde høyeste grad av sikkerhetsklarering fram til han sluttet å arbeide for amerikanske myndigheter i 2012. Etterretningsorganisasjonen Central Intelligence Agency (CIA) har foreløpig ikke ønsket å kommentere anklagene.

60-åringen skal ha tatt med seg dokumenter da han sluttet i jobben som etterretningsagent og solgt dem stykkevis. De siste månedene skal han ha reist en rekke ganger til Kina hvor han skal ha truffet en representant for kinesisk etterretning. Nå risikerer Mallory å tilbringe resten av livet i fengsel.

Kinesiske etterretningsorganisasjoner bruker store ressurser på å verve amerikanske kilder. Foto: HYUNGWON KANG / Reuters

Kevin Patrick Mallory har arbeidet for CIA siden 1987 og har blant annet vært stasjonert i Irak, Taiwan og Kina. 60-åringen har også bakgrunn fra det amerikanske forsvaret.

I Mallorys omgangskrets har pågripelsen og siktelsen slått ned som en bombe.

– Jeg nekter å tro at han kan ha gjort noe slikt, sier Charlie Sherrod som er venn av Mallory. Han beskriver vennen som "en troende kristen og familiefar".

Den tidligere etterretningsagenten ble pågrepet av tjenestemenn fra det amerikanske føderale politiet, FBI, etter et besøk i Shanghai. I bagasjen fant etterforskerne 16.500 dollar.

Kevin Patrick Mallory avviser anklagene og benekter at han har vært spion for kinesisk etterretning.

Dømt for dokumenttyveri

I en annen spionasjesak ble en kinesisk borger med permanent opphold dømt for å ha tatt med seg militære hemmeligheter til Kina. Den 39 år gamle vitenskapsmannen jobbet for en underleverandør til forsvarsindustrien og arbeidet med flymotorer som brukes i blant annet Norges nye kampfly F-35.

39-åringen erkjente å ha tatt med stjålne dokumenter fra arbeidsgiveren sin og reist til Kina, men sier han ikke ga dokumentene til noen i hjemlandet.

En føderal domstol i delstaten Connecticut dømte mannen til to og et halvt års fengsel, som tilsvarer tiden han allerede har sittet arrestert.