Den tidlegare sjefen for Moskvas luftfartsinstitutt (MAI), Anatoly Gerashchenko (73), døydde tysdag etter det instituttet seier er ei ulykke.

Ei anonym kjelde seier til den russiske avisa Izvestia at Gerashchenko fall frå ei stor høgde og datt ned fleire trapper. Legar skal ha erklært han død på staden.

Ein kommisjon skal vere sett opp for å undersøka dødsfallet. Dødsfallet har fått brei omtale i russiske medium det siste døgnet.

Band til forsvaret

Gerashchenko har jobba for instituttet sidan 1977, og har den siste tida vore rådgjevar for den noverande sjefen for MAI.

Det russiske forsvarsdepartementet har sterke band til instituttet, som Gerashchenko var sjef for mellom 2007 og 2015.

Gerashchenko har fått ei rekke statlege utmerkingar for arbeidet sitt, blant anna Fortenesteordenen til fedrelandet, ein av dei høgaste medaljane.

Fleire dødsfall

Det siste året har fleire høgtståande, russiske tenestemenn og forretningsmenn falle i døden.

Dødsfallet til Gerashchenko kjem to veker etter at ein høgtståande leiar i det russiske selskapet for oversjøisk utvikling, Ivan Pechorin, døydde etter å ha falle ned ei trapp på ein båt.

I starten av september døydde også styreformann i Russlands største oljeselskap Lukoil, Ravil Maganov, under uklare omstende.

Ifølge den russiske avisa RBC skal Maganov ha falle frå sjette etasje på sentralsjukehuset i Moskva. Han skal ha døydd på staden.

I mars kom styret i Lukoil med ei utsegn der dei bad om ein slutt på krigen i Ukraina.

«Me uttrykker med dette våre djupaste bekymringar for dei tragiske hendingane i Ukraina. Me ber om ein slutt på den væpna konflikten på augneblinken, og uttrykker vår oppriktige medkjensle med alle ofra», står det i utsegna.

Fem oligarkar døde

Dei siste seks månadane har fleire russiske oligarkar blitt funne døde under uklare omstende.

Jurij Voronov Den russiske mangemillionæren ble funnet død i sitt hus i St.Petersburg juli i år. Han ble funnet i sitt basseng, skutt i hodet, skriver den britiske avisen The Times. Voronov, ledet Astra Shipping, et transportselskap som har jobbet med Gazprom

Aleksander Tyulakov Ble funnet død i sin garasje 25.februar 2022. Dødsårsaken skal angivelig ha vært selvmord, skriver Novaya Gazeta. Var direktør i Gazprom.

Mikhail Watford Funnet død i sitt hjem i Surrey i England. 66-åringen ble ifølge Daily Mail funnet av en ansatt. Politiet, har uttalt i følge the Guardian, at dødsfallet ikke regnes som mistenkelig. Var en ukrainskfødt russisk milliardær.

Vasilij Melnikov Ble funnet død 23.mars sammen med sin familie i Nizjnij Novgorod, som ligger øst for Moskva. Han, kona, og barna ble alle funnet knivstukket. Ifølge etterforskere, var det ikke tegn til innbrudd i leiligheten Melnikov eide selskapet MedStrom, som leverer medisinsk utstyr.

Vladislav Avajev Ble funnet død sammen med sin kone og datter i deres leilighet i Moskva 18.april i år. De ble alle funnet med skuddskader. Ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass, dreier det seg om drap og selvmord. Han var tidligere visepresident i Gazprombrank

Sergej Protosenja Han ble funnet død i hagen utenfor feriehuset til familien i Lloret del Mar i Catelonia. Kona og datteren ble funnet døde inne i huset. Tidligere visepresident og regnskapssjef i Novatek



Fleire blei funne døde saman med familien sin. Mange av dei er knytte til det russiske gasselskapet Gazprom.

Styresmaktene har i fleire av tilfella konkludert med at dødsfalla var sjølvmord, men den tidlegare visepresidenten i Gazprombank har sådd tvil om dette.