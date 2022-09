Styreformann i russisk oljegigant falt ut av sykehusvindu og døde

Oljegiganten Lukoil skriver i en pressemelding i dag at styreformann Ravil Maganov er død.

Ifølge den russiske avisen RBC skjedde hendelsen kl. 06.30 i dag norsk tid. Maganov skal ifølge avisen ha falt fra 6. etasje på Moskvas sentralsykehus, også kjent som Kreml-sykehuset.

Ifølge nettstedet Mash døde han på stedet av skadene, og ble oppdaget av medisinsk personell.

Sentralsykehuset i Moskva ligger i byens vestlige del.

Uklart hendelsesforløp

Det er uklart hvordan Maganov skal ha falt ut av vinduet. Han var på sykehuset med hjerteproblemer, skriver RBC.

Politiet jobber på stedet med å intervjue ansatte og pasienter ved sykehuset.

Ifølge flere statlige russiske nyhetsbyråer og aviser mistenker etterforskerne at det dreier seg om et selvmord. Den uavhengige avisa Meduza påpeker imidlertid at det ikke finnes noen uavhengig av bekreftelse på informasjonen.

Lukoil skriver derimot i en pressemelding at Maganov gikk bort «etter et lengre sykdomsforløp», uten å presisere noe mer.

Ba om slutt på krigen i Ukraina

Maganov ble født i 1954 i Almetyevsk i delrepublikken Tatarstan.

Han begynte å jobbe for Lukoil i 1993. I 2006 ble han visepresident i selskapet, og i 2020 ble han styreformann.

Lukoils oljeraffineri i Volgograd. Foto: REUTERS PHOTOGRAPHER / Reuters

Lukoil er Russlands største oljeselskap, og Russlands andre største selskap etter gasselskapet Gazprom.

Maganov var en nær medarbeider for en av Lukoils grunnleggere, Vagit Alekperov. Alekperov gikk av som direktør for Lukoil i april, en uke etter at Storbritannia satte ham på en sanksjonsliste på grunn av krigen i Ukraina.

I mars publiserte styret i Lukoil en uttalelse der de ba om en slutt på krigen i Ukraina.

«Vi uttrykker herved vår dypeste bekymringer for de tragiske hendelsene i Ukraina. Vi ber om en øyeblikkelig slutt på den væpnede konflikten, og uttrykker vår oppriktige medfølelse med alle ofrene», heter det i uttalelsen.

Flere døde forretningsfolk

De siste seks månedene har flere russiske oligarker blitt funnet døde under uklare omstendigheter.