Ti land i verden har vært helt uten korona

FNs generalsekretær António Guterres sa tirsdag at ingen land er uberørt av covid-19s innvirkning på turismen. Flere øystater i Stillehavet, selv med få turister, merker konsekvensene av koronapandemien.

Dette er de ti landene i verden, ikke inkludert Nord-Korea og Turkmenistan, som ikke har noen tilfeller av covid-19.

1. Palau

Innbyggertall: 17 907. Landareal: 460 km².

Palau har mer enn 25 større øyer og 300 mindre øyer og holmer. Foto: Farah Master / Reuters

Palau er en øyrepublikk som ligger 760 kilometer øst for Filippinene. Landet er en av verdens minste republikker og er avhengig av økonomisk bistand fra utlandet. Økonomien preges av økende turisme og selvforsyning innen fiske og jordbruk.

Totalt er 47 personer i karantene i landet. Det er tatt 1714 covid-19-tester siden 14. april, men ingen har vært positive.

2. Mikronesiaføderasjonen

Innbyggertall: 112 640. Landareal: 180 km².

Mikronesiaføderasjonen består av 607 små øyer som ligger i et havområde som er fem ganger større enn Frankrike. De viktigste næringene er fiske og økende turisme. Halvparten av innbyggerne jobber i jordbruk og dekker 60 prosent av landets matbehov.

Landet har stengt grensene for inn- og utreise. Omkring 300 innbyggere har siden mars vært strandet i utlandet.

3. Marshalløyene

Innbyggertall: 58 413. Landareal: 180 km².

Marshalløyene har fem isolerte koralløyer og 29 atoller. Mange vrak fra andre verdenskrig finnes i sjøen utenfor øyene. Foto: Rob Griffith / AP

Marshalløyene ligger midt mellom Hawaii og Australia. Republikken har nære bånd til og er avhengig økonomisk av USA. Turisme er lite utbredt og nesten halvparten av arbeidsstyrken er ansatt i offentlig sektor.

Da pandemien spredde seg fra Kina til Europa hadde Marshalløyene allerede restriksjoner på innenlandsreiser på grunn av et utbrudd av denguefeber. Dermed var det lettere å stenge utenlandsreiser også, skriver Los Angeles Times. Mange er berørt av reiserestriksjonene på grunn av reiser til og fra USA for å besøke familie eller jobbe.

4. Nauru

Innbyggertall: 12 704. Landareal: 21 km².

Nauru er verdens minste republikk og verdens minste ikke-europeiske land. Det skal være rundt 1000 personer på øya med norske aner, etter to norske handelsmenn slo seg ned og giftet seg lokalt.

Alle personer som er bekreftet smittet med covid-19, har hatt kontakt med en smittet 21 dager før innreise eller har reist gjennom land med mye smitte har innreisenekt til landet. Før avreise til Nauru må man fylle ut et spørreskjema og ta temperatursjekk.

5. Kiribati

Innbyggertall: 115 847. Landareal: 810 km².

Kiribati består i hovedsak av atoller som strekker seg over et havområde som er større enn India. Foto: David Gray / Reuters

Kiribati er det eneste landet på alle jordens fire halvkuler og det østligste landet i verden. Republikken har én hovedøy og 32 atoller fordelt på 3,5 millioner kvadratkilometer. En atoll er et ring- eller hesteskoformet korallrev som omgir en lagune. Kiribati er et av verdens fattigste land.

Alle som reiser fra eller gjennom et land med koronasmitte må være 14 dager i et land uten smitte før de kan reise til Kiribati. På grunn av smittefare ble utbetaling av lønn i kontanter til mange offentlig ansatte stoppet og de måtte åpne bankkonto for å få betalt.

6. Tuvalu

Innbyggertall: 11 508. Landareal: 30 km².

Tuvalu ligger omkring 1000 kilometer nord for Fiji og består av 9 små koralløyer. Fisk er landets viktigste naturressurs. Fordi landet er så isolert kommer det veldig lite turister.

Landet stengte grensene helt i mars. Det er fortsatt innbyggere som venter på at de skal åpne så de får kommet seg hjem. Kun fly og skip med mat, medisin og annet nødvendig utstyr får komme inn i landet og 14 dagers karantene er pålagt.

7. Salomonøyene

Innbyggertall: 652 858. Landareal: 27.990 km².

Salomonøyene har høy befolkningstetthet og har derfor jobbet for å holde koronaviruset ute for å forhindre et stort smitteutbrudd. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Salomonøyene består av rundt 1000 øyer som ligger øst for Papua Ny-Guinea. Veinettet på øyene er dårlig, og innbyggerne bruker vanligvis kano for å padle mellom øyene. Til tross for hvite sandstrender og natur er det lite turisme.

Landet erklærte tidlig unntakstilstand for å kunne begrense risikoen for importsmitte. Høy befolkningstetthet i urbane områder, mangel på vann og dårlig hygiene gjør at smitte enkelt sprer seg blant befolkningen. 57 prosent av dødsfallene i landet i 2017 var på grunn av hepatitt B.

8. Vanuatu

Innbyggertall: 292 680. Landareal: 12.190 km².

Vanuatu består av 12 større og 70 mindre øyer som ligger 1000 kilometer vest for Fiji. 115 forskjellige språk snakkes i landet. Turisme er en av Vanuatus viktigste inntektskilder. Omkring to tredjedeler av befolkningen jobber i jordbruk og fiske.

Presidenten erklærte unntakstilstand 26. mars, og den er nå blitt utvidet til 31. desember. I april ble landet truffet av en tropisk syklon som rammet hardt. Salg av pass har ført til at landet har hatt en uventet økonomisk vekst, skriver The Guardian.

9. Samoa

Innbyggertall: 196 130. Landareal: 2830 km².

Samoa består av to hovedøyer med tett regnskog. Landets høyeste punkt er på 1858 meter over havet. Foto: Jonathan Barrett / Reuters

Samoa ligger midt mellom New Zealand og Hawaii. I 2011 hoppet monarkiet fra øst til vestsiden av den internasjonale datolinjen, og gikk dermed rett fra 29 til 31 desember. Siden midten av 90-tallet har turisme vært i strek vekst og står for 95 prosent av Samoas BNP.

Før koronapandemien sleit landet med et meslingutbrudd. Strenge innreiseregler har ført til at landet har greid å holde seg fri for covid-19.

10. Tonga

Innbyggertall: 103 197. Landareal: 720 km².

Kronprins Haakon møtte dronning Nanasipau'u på sitt besøk til Tonga i 2019. Foto: Karen Setten / NTB scanpix

Tonga ligger 3000 kilometer nordøst for Sydney i Australia. De 169 øyene kalles også for Vennskapsøyene. Jordbruket står for 18 prosent av BNP og all jorden eies av kongen. Kronprins Haakon besøkte Tonga i 2019.

Tonga hadde ett mulig tilfelle av covid-19 i mars, en 21 år gammel kvinne som hadde vært i Australia. Prøvene viste at kvinnen ikke var smittet likevel.