Testet rakettforsvaret

Testen besto i at en rakett fra et amerikansk krigsskip i Stillehavet traff en annen rakett som noen minutter i forveien hadde blitt skutt opp fra Hawaii.

Raketten ble ødelagt med en sprengladning på 64 kilo som lå inne i forsvarsraketten.

Raketten ble styrt inn mot målet ved hjelp av radarer ombord i krigsskipet og i forsvarsraketten.

Det som ble testet var et system som kan forsvare nabolandene til Nord-Korea mot mellomdistanseraketter.

En SM-6 rakett blir skutt opp fra destroyeren USS John Paul Jones under en annen test. Raketten kan også brukes mot fly, mål på land og andre skip. Foto: HANDOUT / AFP

Disse rakettene har lavere hastighet enn rakettene som kan nå helt til det amerikanske fastlandet, og har derfor et enklere oppdrag.

Troverdig rakettforsvar

Dette var tredje gang akkurat denne forsvarsraketten ble testet, og andre gang den ble skutt mot en mellomdistanserakett.

SM-6 raketten angriper målet mens det er på vei ned fra rommet, det vil si kort tid før den truende raketten ville ha truffet det den var siktet inn mot.

Ett av de andre systemene som kan forsvare mot mellomdistanseraketter. Det er et batteri med Patriot PAC-3 raketter ved Yokota flybase i Fussa utenfor den japanske hovedstaden Tokyo. Foto: Eugene Hoshiko / AP

General Sam Greaves i det amerikanske rakettforsvarsbyrået sier at testen var en milepæl.

– Vi vil fortsette å utvikle teknologien slik at vi er i forkant av nye trusler, sier Greaves i en uttalelse til pressen.

Amerikanerne har med dette gjentatte ganger vist at de er i stand til å skyte ned mellomdistanseraketter.

SM-6 er bare en av flere forskjellige raketter som er utviklet for dette formålet.

Rakettene som er utviklet for å forsvare USA mot langdistanseraketter har ikke et like godt rulleblad, og det er mer usikkert om de kan stoppe noe som kommer fra Nord-Korea.

Det statlige nyhetsbyrået i Nord-Korea har sendt ut dette bildet som skal vis oppskytningen av Hwasong-12 raketten som fløy over Japan på mandag. Foto: STR/kcna / AFP

Ikke en reaksjon på rakett fra Nord-Korea

Testen som ble gjennomført dagen etter at Nord-Korea sendte en rakett over det japanske fastlandet, var planlagt i lang tid.

Samtidig ble det klart hva Nord-Korea sendte av gårde på mandag.

Det var en Hwasong-12, den samme type rakett som de truet med å sende mot Guam tidligere denne måneden. Det melder det statlige nyhetsbyrået i Nord-Korea.

Raketten landet i havet øst for Japan, og det skal ikke ha blitt gjennomført noen forsøk på å skyte den ned.

Den offisielle amerikansk holdningen er at raketter som ikke ser ut til å treffe allierte land eller amerikansk territorium ikke vil bli forsøkt skutt ned.