Tesla presenterte elektrisk trekkvogn

En trekkvogn er altså det kjøretøyet som trekker en vogn, slik at du får en semitrailer. Det er det vanligste tungtransportkjøretøyet i Norge. Du ser mange av dem hver eneste dag.

Det er altså et stort marked Tesla nå skal kaste seg inn i.

Vognen som ble presentert i natt under en seanse i USA, skal hete Tesla Semi. Produksjon skal begynne i 2019, men det er ofte fornuftig å ta slike spådommer fra fabrikanten med stor klype salt.

Ikke akkurat det norske sjåfører er vant til. I Tesla Electric Truck er det bare ett sete, plassert i midten, men flankert av to store skjermer. Foto: HANDOUT / Reuters

Skal gå langt

Rekkevidden er større enn noe annet kjøretøy Tesla har satt i produksjon til nå. Den skal kunne gå 800 kilometer selv med full last på 36 tonn.

Normalt sett må en trekke fra ganske mye på slike tall for å få hva kjøretøyet egentlig vil yte, men det er klart at rekkevidden var langt over det analytikerne spådde på forhånd.

Selskapet hevder også at vognen vil akselerere fra 0 til 95 kilometer i timen på 20 sekunder med full last.

Det selskapet også hevder, er at mye av energien som går med på trekke all denne lasten opp et fjell, vil bli gitt tilbake til batteriet på veien ned på grunn av bremsesystemet.

Det var knyttet mye forventning til lanseringen av den nye trekkvognen fra Tesla. Den er spesialtilpasset en del av det amerikanske markedet der transporter sjelden går over 300 kilometer. Foto: STAFF / Reuters

Kanskje ikke for Norge

– Denne har jeg ikke så mye tro på, sier daglig leder i Håkull AS, Kjartan Håkull.

Han har ansvaret for mange tunge, dieseldrevne kjøretøy, og har kjørt i mange år selv.

– Hva gjør du dersom du er på grensen av det kjøre- og hviletidsbestemmelsene gir deg lov til, og du må komme deg til et ladepunkt en time unna?, spør Håkull.

Han mener det sikkert vil være fint for miljøet dersom tungtransporten ble elektrifisert, men at han ikke helt ser hvordan det passer med infrastrukturen og geografien i Norge.

Sjefen i Tesla, Elon Musk, lovte i natt at vognen vil bli satt i produksjon om to år, men han har det med å bryte tidsfrister. Foto: VERONIQUE DUPONT / AFP

Kanskje for lang

Steinar Solberg, daglig leder i firmaet H.K. Solberg, har allerede importert to amerikanske, dieseldrevne, trekkvogner.

Han poengterer at teslavognen må tilpasses de norske markedet for å kunne fungere.

– De amerikanske trekkvognene og trallene er for lange, opplyser Solberg.

– Bortsett fra det, så er dette en vogn for meg.

Han tror at selskapet, dersom de ønsker å komme inn på andre markeder, vil tilpasse seg kravene i Norge. Han tror det vil være et godt marked for dem her.

– Dersom du kan kjøre på strøm, så vil det bli vesentlig billigere. Dersom bommene også blir billigere, så kan dette bli veldig bra for miljøet, mener Solberg.

Prisen kan også bli en utfordring. Tek.no skriver at bare batteriene i en slik vogn kan koste mer enn en ny dieseltrekkvogn. Dette skrev Tek.no før det ble klart at batteriet faktisk ble enda større.