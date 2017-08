Terroren i Spania: Slik reagerer verden

Minst 13 drept. Over 100 skadet. 18 ulike nasjonaliteter blant de rammede.

Det er det foreløpige skadeomfanget etter terrorangrepene i Barcelona og Cambrils i Spania det siste døgnet, som IS hevder å stå bak.

Føreren av bilen som meide ned menneske etter menneske i den travle hovedgaten La Rambla torsdag ettermiddag, er ikke blant de to som ble pågrepet av politiet samme kveld.

Vi advarer mot sterke bilder i denne videoen. Du trenger javascript for å se video. Vi advarer mot sterke bilder i denne videoen.

Bombebelter og skytevåpen

I Cambrils, en kystby ti mil sør for Barcelona, ble seks sivile og en politibetjent skadet da en bil forsøkte å utføre et lignende angrep natt til fredag. Fem gjerningspersoner ble skutt og drept av politiet. Angriperne skal ha vært utstyrt med både bombebelter og skytevåpen.

Politiet ser de to angrepene i sammenheng. I tillegg knytter de en tredje hendelse til terroren: Sent onsdag kveld ble en person drept og et bolighus ødelagt i en kraftig eksplosjon i en by ca. 20 mil sørvest for Barcelona. Politiet tror gassbeholderne som ble funnet i huset var tenkt brukt i en bombe.

Sammen i kampen

– Spania og ikke minst Barcelona skal vite at vi står sammen med de andre byene som har opplevd det samme som oss, sa landets statsminister Mariano Rajoy på en pressekonferanse i går kveld.

– Denne fryktelig tragedien styrter oss ned i den samme smerten mange andre land har opplevd, men dette er ikke bare et uttrykk for felles sorg. Vi står også sammen i kampen for frihet og demokrati.

Spanias statsminister Mariano Rajoy. Foto: Lluis Gene / AFP

– Vær tøffe og sterke

Støtteerklæringene har strømmet inn fra en hel verden; Vladimir Putin, paven og EU-topper har uttrykt avsky og medfølelse. Her hjemme har flere statsråder og Erna Solberg fordømt terrorhandlingene.

– Nå er nok en europeisk by rammet av et terrorangrep. Det er nesten så man mister ordene for dette. Vi må fortsette å slåss mot terroristene, sa statsministeren til NRK.

I New York lyste spiret i One World Trade Center i de spanske fargene, gult og rødt. I Frankrike slukket Eiffeltårnet sine 20.000 lys klokken 00.45 i natt for å hedre de terrorrammede.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

En rekke spillere på FC Barcelona har uttrykt sorg etter angrepet, det samme har fotballklubben fra sin hovedkonto på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

«Jeg fordømmer det forferdelige angrepet i Barcelona. Tankene min er med de berørte. Vi står sammen i kampen mot terrorisme», skriver NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også USAs president Donald Trump fordømmer angrepet, og skriver at USA vil gjøre det som er nødvendig for å hjelpe Spania. «Vær tøffe og sterke, vi elsker dere!» avslutter Trump.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Snikmordere og kriminelle

Også FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer angrepet og sier han håper at de ansvarlige blir stilt til ansvar for ugjerningene.

– FN står solidarisk side om side med spanske myndigheter i kampen mot terrorisme og voldelig ekstremisme, sier Guterres i en pressemelding.

Den spanske kongefamilien har også kommet med en uvanlig krass uttalelse, ifølge NTB: «De er snikmordere, kriminelle, som ikke får terrorisere oss. Hele Spania er Barcelona».