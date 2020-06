Terrordømt svenske død av covid-19 i fengsel i USA

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mohamed Yusuf ble i 2016 dømt i USA for å ha kjempet for den militante islamistgruppen al-Shabaab i Somalia.

Han fikk en dom på 11 års fengsel og har de to siste årene sonet i det føderale Lompoc-fengselet i California.

Sist mandag ble Yusuf funnet bevisstøs på sin celle. Forsøk på å gjenopplive ham lyktes ikke, skriver KSBY News.

Smittet av koronaviruset

Yusuf testet 7. mai positivt for covid-19 og ble da satt i isolasjon.

Broren hans, som bor i Sverige, sier til SVT at han var i kontakt med Yusuf torsdag for elleve dager siden.

– Da var alt bra og han var glad. Men dagen etter kontaktet han mamma og skrev: «Jeg har problemer med å puste. Håper jeg får medisin i dag», sier broren.

Etter planen skulle Yusuf prøveløslates om halvannet år, etter å ha sonet rundt halvparten av straffen.

– Det er utrolig trist. Han ble dømt til et antall år i fengsel, men det viste seg å bli en dødsstraff, sier hans amerikanske advokat David Stern.

Fanger har dødd av covid-19 i fengsler over hele USA. Her holder demonstranter i San Francisco opp pappskiver formet som gravstøtter med navn på fanger som har dødd av sykdommen. Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Verre i fengsel enn utenfor

Tall fra Santa Barbara fylke, der Lompoc-fengselet ligger, viser at 971 av de innsatte har testet positivt for koronaviruset.

Det er over 90 prosent av alle de innsatte. Totalt utgjør de smittede i fengselet 60 prosent av alle de smittede i Santa Barbara fylke.

Det er med andre ord fler smittede inne i fengselet enn utenfor.

Saksøker fengselet

Borgerrettighetsorganisasjonen ACLU saksøker nå Lomboc-fengselet på vegne av en rekke innsatte, skriver SVT.

– Dette er bokstavelig talt et spørsmål om liv og død. Denne sykdommen er så alvorlig at USA og hele verden er stengt ned. Fengslene har en plikt til å gjennomføre samme type tiltak for å begrense smitten. Det har de ikke gjort, sier ACLU-advokaten Peter Bibring.

Han viser blant annet til at fengslene tidligere kunne hjulpet til med håndvasking, masker, desinfiseringsmidler og lignende.

Fem ganger høyere smitteratio

En demonstrant hedrer minnet over en av dem som er døde av covid-19 i Marion-fengselet i Ohio. Over 80 prosent av fengselets 2500 har testet positivt for viruset. Foto: MEGAN JELINGER / AFP

Amerikanske fengsler huser i mange tilfeller langt fler enn de er bygget for. De overfylte fengslene har vist seg å være farlige steder under koronaepidemien.

Nettstedet The Marshall Project fører en oversikt over hvor mange som er smittet og døde av korona i amerikanske fengsler.

De siste tallene – fra 29. mai – viser at 34.584 har testet positivt for viruset. Minst 454 innsatte er døde av covid-19.

Tall fra Worldometers viser at i USA som helhet har 5568 mennesker testet positivt per million innbyggere. For innsatte i føderale fengsler er tilsvarende tall 30.400 per million.

Faren for å bli smittet av viruset er altså over fem ganger så stor bak murene.

I enkelte av delstatsfengslene er situasjonen enda verre. Verst er det i Tennessee, der over 125.000 er smittet per million innbyggere.

Trumps advokat slapp ut

En som har fått slippe ut av koronabefengt fengsel er Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen.

Han ble i april løslates fra et fengsel i New York der minst 14 innsatte og sju ansatte hadde testet positivt for koronaviruset.

Cohen skal i stedet sone resten av dommen i husarrest på grunn av koronapandemien.