Ted Cruz beklager Mexico-ferie og skylder på døtrene

Politiske motstandere hos Demokratene krevde at Cruz må gå av etter at han dro til Cancún på Yucatán-halvøya. Selv det republikanske partiets leder i Texas nektet å forsvare Cruz.

– Dette er noe han må svare på overfor sine velgere, sa Allen West på spørsmål om senatorens reise.

Cruz svarte først på kritikken med å vise til at han skulle følge sine barn til Mexico og at han oppholdt seg i Cancún i kun ett døgn, fra onsdag til torsdag denne uken, før han dro hjem til Texas.

– Skolene er stengt hele uken, og jentene våre spurte om de kunne dra til Mexico med venner. Jeg ønsket å være en god far, så jeg fløy sammen med dem i går kveld og flyr tilbake i ettermiddag, sa Cruz i en uttalelse fra Mexico torsdag.

Demonstranter utenfor hjemmet til Ted Cruz kalte ham onsdag for en forræder etter at han forlot delstaten under ekstremkulden. Foto: Marie D. De Jesús / AP

Hadde bedt folk om å holde seg hjemme

Mexico-turen fant sted etter at han tidligere i uken i et radiointervju oppfordret folk i Texas til å holde seg hjemme. Hundretusener var fortsatt uten strøm og vann da han kom tilbake senere torsdag.

– Det var et opplagt feilsteg, og i etterpåklokskapens lys ville jeg ikke ha reist, sa han tilbake på amerikansk jord torsdag kveld.

Han forklarte da at han dro tilbake til USA fordi han innså at han trengtes der. Han sa at han egentlig skulle være i Mexico gjennom helgen.

– Jeg ønsket ikke at all ropingen og hylingen rundt denne turen skulle fjerne fokus fra de virkelige sakene som texanerne bryr seg om, og det er å sørge for at alle er trygge, sa Cruz.

3 millioner var uten strøm

I Texas har folk nå begynt å få igjen strømmen etter at 3 millioner husstander var uten strøm onsdag.

Torsdag kveld var fortsatt 325.000 husstander uten strøm. Også i delstater som Oregon, Louisiana, Mississippi, Alabama og West Virginia er hundretusener uten strøm.

Vinterværet med uvanlig streng kulde og kraftig snøvær som i flere dager har herjet Texas, Arkansas og Mississippi, er nå på vei østover.

USAs værtjeneste NWS varsler at snøværet og kulda i dagene som kommer vil ramme så langt øst som Maryland og Pennsylvania.

Midtvesten og Mississippi-dalen kan vente temperaturer helt ned i 20–30 grader under normalen, ifølge NWS framover mot lørdag, mens kulda holder seg i Texas, der man ikke er vant til å så kaldt vær.

I Little Rock i Arkansas er det en halv meter snø på bakken, og det har begynt å snø også i New York.

Minst 30 døde

Hittil er det meldt om minst 30 dødsfall i forbindelse med været, noen i bilulykker på isete veier, andre som følge av kullosforgiftning under forsøk på å holde varmen med gasskomfyrer og ovner.

I Tennessee måtte tolv mennesker reddes da en brygge i Cumberland-elva kollapset under tung snø, og i Houston mistet en familie livet i en bil med motoren i gang i en garasje.

I Texas er situasjonen spesielt ille, med frosne og sprukne vannrør som har etterlatt hundretusener av mennesker uten vann.