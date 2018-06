Tatt i ed for fire nye år: Slik kontrollerer al-Sisi opposisjonen med jernhånd

Det var et styrket sikkerhetsoppbud i hovedstaden Kairo da Sisi lørdag avla presidenteden i en TV-sendt seremoni i nasjonalforsamlingen. Ifølge nyhetsbyrået AFP avla al-Sisi eden foran et fullsatt parlament, mens jagerfly farget luften over Kairo med fargene i det egyptiske flagget.

Presidentens eneste motkandidat i valget i mars var Moussa Mostafa Moussa, en lite kjent politiker, som meldte sitt kandidatur i siste liten. I tillegg hadde han erklært sin fulle støtte til Sisi i forkant av valget.

De mer seriøse utfordrerne ble enten pågrepet eller truet til å trekke sitt kandidatur. Sisi ble gjenvalgt med 97 prosent av stemmene, men valgdeltakelsen var bare på 41 prosent.

Jagerfly farger luften med det egyptiske flaggets farger over Kairo lørdag. Foto: STR / AFP

Tortur og matgaver

Sisi ledet militærkuppet i 2013 mot Egypts første folkevalgte president, Mohammed Morsi. Kuppet skjedde under massive folkelige protester mot Morsis splittende styre, og Sisi ble valgt til president året etter.

Utfallet av årets valg var allerede gitt, og ifølge nyhetsbyrået AP skal Moussa ha meldt seg på utelukkende for å slippe et valg med bare én kandidat.

En kvinne avlegger sin stemme til presidentvalget i Kairo i mars i år. Foto: Fethi Belaid / AFP

Siden Sisi kom til makten har han slått brutalt ned på politisk motstand. Den tidligere hærsjefens sikkerhetsapparat har slått hardt ned på sekulære og venstreorienterte aktivister, så vel som ikkevoldelige islamister.

Tusenvis er kastet i fengsel, demonstrasjoner mot myndighetene er blitt forbudt og flere hundre nettsteder tilhørende uavhengige medier og menneskerettsgrupper, er sperret.

I september i fjor slo menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch at egyptiske sikkerhetsstyrkers bruk av tortur mot politiske fanger er så omfattende at den kan utgjøre forbrytelser mot menneskeheten.

Men al-Sisi har også brukt andre, mer fredelige virkemidler for å sikre god valgdeltagelse. Nyhetsbyrået Reuters snakket i mars med innbyggere i bydelen Ward i Kairo, som fortalte at de ble tilbudt kurver med mat eller penger mot å stemme.

Egyptere roper slagord mot al-Sisi i 2016, da den tidligere hærsjefen erklærte at landet ga fra seg kontrollen over to strategisk viktige øyer i Rødehavet til Saudi-Arabia. Foto: Amr Nabil / AP

Advarte opposisjonen

I forkant av valget gikk Sisi kraftig ut og advarte opposisjonen mot å boikotte valget, eller arrangere massemønstringer.

– Dere er advart. Det som skjedde for sju eller åtte år siden, kommer ikke til å skje igjen i Egypt, sa Sisi, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Det som ikke virket den gang, virker ikke nå. Det tyder på at dere ikke kjenner meg særlig godt, sa Sisi videre, og viste de mange demonstrasjonene i Egypt de siste årene.

I 2011 marsjerte flere titusen egyptere i gatene i Kairo, i protest mot Hosni Mubaraks regime. Demonstrasjonene har senere blitt omtalt som en del av begrepet Den arabiske våren.

Titusenvis av Morsi-tilhengere demonstrerer på Tahrir-plassen i 2012. Foto: Marwan Naamani / AFP

Kuppmakeren

I 2012 vant Mohammed Morsi og hans Freedom and Justice Party. Partiet ble stiftet av Det muslimske brorskap, en islamistisk politisk bevegelse, og Morsi ble da Egypts første demokratiske valgte leder i historien.

Brorskapets forslag til ny grunnlov førte imidlertid til store protester fra opposisjonen, og i 2013 var det duket for et nytt opprør. Det førte til at den egyptiske hæren, ledet av Sisi, gjorde statskupp og fjernet Morsi fra makten 3. juli 2013.

Året etter ble Sisi valgt til president for første gang, i et valg der verken Morsi, eller partiet hans, fikk lov til å delta.

Regimekritikere pågrepet

Tidligere statsminister Ahmed Shafiq var presidentkandidat tidligere i år. Han ble møtt av sikkerhetsagenter på flyplassen i Kairo, kort tid etter trakk han sitt kandidatur. Foto: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Bare siden årets valg i mars er en rekke regimekritikere i Egypt pågrepet. Blant dem er den kjente bloggeren og aktivisten Wael Abbas, som ble pågrepet av sikkerhetsstyrker 22. mai i år. Abbas har blant annet dokumentert utstrakt bruk av politivold.

Abbas ble siktet for å være tilknyttet en ulovlig gruppe, for å spre «falske nyheter» og for å misbruke sosiale medier.

Den tidligere presidenten Ahmed Shafiq var lenge en kandidat i valget, og kunngjorde sitt kandidatur fra nabolandet De forente arabiske emirater. Ved ankomst til flyplassen i Kairo skal Shafiq ha blitt møtt av agenter fra Egypts sikkerhetstjeneste og kjørt til et hotell.

Kort tid etter annonserte Shafiq at han likevel ikke hadde til hensikt å stille som kandidat.

En annen opposisjonsskikkelse som har blitt arrestert den siste tiden er Shadi Ghazail Harb, som var en av ungdomslederne under revolusjonen som felte Hosni Mubarak i 2011.