Egypt: Velgere lokkes med mat og penger

President Abdel Fattah al-Sissi er storfavoritt til å vinne presidentvalget i Egypt i dag.

Han har skjøvet alle seriøse motkandidater ut over sidelinjen før valget.

President Abdel Fattah al-Sisi avgir sin stemme og får blekk på fingeren som bevis på valgdeltagelsen. Han er storfavoritt i valget. Foto: Handout / Reuters

Den tidligere generalen er nærmest desperat etter å vise at valgdeltagelsen er stor. Da vil han kunne hevde at han har legitimitet.

Kurv med ris og matolje

I arbeiderklassebydelen Ward i Kairo blir innbyggerne tilbudt mat eller penger mot at de oppsøker valglokale og avgir stemme.

– De fortalte at hvis jeg stemte og viste dem at jeg hadde blekk på fingrene, så ville jeg få en matkurv.

Nyhetsbyrået Reuters har snakket med flere velgere som forteller at de blir tilbudt kurver med ris og matolje dersom de kan bevise med blekk på fingrene at de har deltatt i valget.

En velger får blekk på en finger som bevis på at hun har deltatt i valget. Enkelte lurer systemet ved å ta blekk på fingrene for å kunne motta mat eller penger. Foto: Fethi Belaid / AFP

Andre egyptere forteller at de blir tilbudt 50 egyptiske pund, om lag 20 kroner.

Velgere lurer systemet

Flere egyptere forteller hvordan de har mottatt kurver med mat og penger uten å delta i valget. Trikset er å dyppe fingrene i blekk.

– Jeg har aldri deltatt i noe valg og jeg ønsket ikke å stemme i år heller.

Det forteller en kvinne som ikke vil oppgi navnet sitt til Reuters.

– Jeg bare dyppet fingrene mine i blekk og gikk og hentet mine 50 pund.

Trues med bøter

Valgkommisjonen i Egypt sier det er en plikt å avgi stemme.

Kommisjonen har bestemt at de som ikke deltar i valget kan få 500 pund i bot, et beløp som tilsvarer 200 norske kroner.

En eldre mann gjør sin borgerplikt. Valgkommisjonen har truet velgere som ikke deltar i valget med bøter på 500 egyptiske pund, om lag 200 kroner, dersom de ikke deltar. Foto: Str / AFP

Ved tidligere valg har også myndigheter og valgkommisjonen kommet med lignende utspill, uten at det er blitt håndhevet i vesentlig grad.

Motkandidater satt ut av spill

President Abdel Fattah al-Sisi har sørget for at ingen seriøse og sterke motkandidater stiller mot ham i valget.

Tidligere statsminister Ahmed Shafiq var presidentkandidat tidligere i år. Han ble møtt av sikkerhetsagenter på flyplassen i Kairo, kort tid etter trakk han sitt kandidatur. Foto: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Tidligere statsminister Ahmed Shafiq var en slik kandidat før valget. Nå stiller han ikke i valget.

Shafiq annonserte at han var kandidat til presidentvalget. Kunngjøringen kom fra nabolandet De forente arabiske emirater.

Da Shafiq ankom flyplassen i Kairo ble han møtt av agenter fra Egypts sikkerhetstjeneste og kjørt til et hotell. Kort tid etter sa han at han ikke er kandidat i presidentvalget.

I går gav han sin stemme i et valglokale i Kairo.

– Det er en nasjonal plikt å avgis temme, sa ex-statsministeren.

Egyptere gikk til angrep på tidligere statsminister Ahmed Shafiq etter at han avla stemmen sin ved forrige valg i 2014. Foto: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

En annen som kunne vært motkandidat, sitter i fengsel.

Mohammed Morsi er leder for Det muslimske brorskapet og ble avsatt og arrestert av de militære ledet av general al-Sisi i 2013.

Året etter, i 2014, vant al-Sisi presidentvalget med 96,9 prosent av stemmene.

Ukjent motkandidat

Få mennesker i Egypt kjenner motkandidaten som får lov til å stille i valget.

Han heter Moussa Mustafa Moussa.

Det var like før fristen gikk ut på mandag at Mussa meldte sitt kandidatur.

Moussa Mustafa Moussa er leder av Al-Ghad partiet, et part som inntil nå er et støtte parti for regjeringen til al-Sisi.

Moussa har samlet støtte fra 20 medlemmer av nasjonalforsamlingen og minst 25.000 velgere.

Opposisjonen ber om boikott

Onsdag er den tredje og siste dagen i presidentvalget i Egypt.

Opposisjonen har bedt velgerne om å boikotte valget der rundt 60 millioner egyptere har stemmerett.

Flere politikere med tilknytning til ulike mundre opposisjonsgrupper mener hele valget er en farse.

Ifølge nyhetsbyråene, som er til stede i Egypt, tyder mye på at deltakelsen har vært lav så langt.

Resultatet skal etter planen offentliggjøres den 2. april.