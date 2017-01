Det var inn til det siste knyttet stor spenning til hvem som virkelig ville sette seg ned rundt det store forhandlingsbordet på Rixos President Hotell i Astana i dag. Til slutt valgte representanter for 14 forskjellige opposisjonsgrupper å være til stede da Kasakhstans utenriksminister Kairat Abdrakhmanov leste opp en velkomsthilsen fra landets president Nursultan Nazarbajev.

REGIMETS REPRESENTANT: FN-ambassadør Bashar al-Jaafari forhandler på vegne av regimet. Foto: Sergei Grits / AP

–Jeg håper at forhandlingene her kan skape grunnlag for en løsning på blodbadet i Syria, innen for de forhandlinger som føres under ledelse av FN i Genève var budskapet til Nazarbajev.

OPPRØRERENS REPRESENTANT: Mahmoud al-Alloush fra gruppa Jeish al Islam leder forhandlingene for opprørssiden. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Kasakhstan startet etter nyttår på en toårsperiode som medlem av FNs sikkerhetsråd. De understreker at disse forhandlingene ikke er en konkurrent, men et supplement til det arbeidet FN gjør for å få slutt på borgerkrigen i Syria.

Ikke direkte forhandlinger, i første omgang

Like før forhandlingene ble høytidelig åpnet, sa en talsmann for den syriske

FN-utsending Staffan de Mistura til høyre og sjefsforhandler Mohammad Alloush fra opprørsgruppen Jaish al-Islam på forhandlinger i Astana mandag Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

opposisjonen at det i første omgang ikke er snakk om direkte forhandlinger mellom dem og representanter for regimet til den syriske presidenten Bashar al-Assad.



–Den syriske regjeringen har ikke oppfylt vilkårene i den våpenhvilen som ble inngått 30. desember 2016 sa Yehyaal-Aridi til nyhetsbyrået AFP.

Før selve møtet startet litt før klokken 14 lokal tid, var det hektisk møtevirksomhet der også FNs spesialutsending til Syria Staffan de Mistura deltak.

Iran omstridt

Den syriske opposisjonen er spesielt skeptisk til Irans plass i de pågående forhandlingene etter at iranske styrker har spilt en stor rolle i kampene på bakken i Syria de siste månedene, blant annet i forbindelse med slaget om Aleppo.

NRKs korresponent følger syriaforhandlingene i Kasakhstans hovedstad Astana Foto: Jurij Linkevitsj

Den syriske opposisjonen ble i desember tvunget ut av Aleppo og er nå hardt presset av regjeringsstyrkene, som foruten Iran også støttes militært av Russland.

Den syriske opposisjonen sier den bare vil snakke om våpenhvile og humanitære spørsmål under møtene i Astana. Representanter for regjeringen har sagt at de er villig til å snakke om alle spørsmål, ogsåp mer varlige løsninger på konflikten i landet.

Tyrkia stilte tidligere som et krav at president Bashar al-Assad må gå av før det er mulig å få til en fredsløsning, men har etter at landet begynte å samarbeidet med Russland om Syria, vært mer fleksibel i dette spørsmålet.

Russland sentral

Russland inviterte representanter fra den nye amerikanske presidentadministrasjonen til Donald Trump å være til stede under forhandlingene i Astana, men USA valgte til slutt bare å stille med sin ambassadør til Kasakhstan. Det samme gjorde Storbritannia og Frankrike.

Russiske myndigheter er helt sentrale i de forhandlingene som nå pågår i Kasakhstan. og representanter fra det russiske utenriksdepartementet er tungt til stede, blant annet i det store pressesenteret som er opprett for å betjene de mer enn 300 journalistene fra hele verden som på kort varsel er kommet til Astana.

Russland gikk inn i konflikten i Syria militært i slutten av september 2015, og landet sier det vil bygge ut både flybasen i Latakia og flåtebasen i byen Tartus lenger sør.

Forhandlingene forgår for lukkede dører og deltakerne blir forsøkt å holdt unna pressen. Det er ventet at de vil bli avsluttet litt ut på ettermiddagen tirsdag.