Sykehusinnleggelsene i Sør-Afrika stuper med omikron

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Landet som oppdaget den nyeste mutasjonen av koronaviruset melder at antallet sykehusinnleggelser faller kraftig. Samtidig tror Sør-Afrika at smittetoppen i landet er nådd.

Bare 1,7 prosent av identifiserte covid-19-syke ble lagt inn på sykehus i andre uken av den fjerde smittebølgen i Sør-Afrika, som var dominert av omikronvarianten.

Det er langt færre sammenlignet med den mest intense smittebølgen under deltavarianten. Da var 19 prosent innlagt, melder sørafrikanske helsemyndigheter.

Myndighetene har også lagt frem det de mener er beviser på at omikron gir mildere sykdom enn delta.

Hele verden følger nå spent med på Sør-Afrika, for å forsøke å forutsi utviklingen i andre land.

Ikke nødvendigvis overførbart til Norge

Fredag var det 383 innlagte med korona på norske sykehus. Det er det høyeste tallet så langt under pandemien.

– Dette stemmer jo ikke i det hele tatt med erfaringene fra Sør-Afrika?

– Nei, sykehusinnleggelsene kommer noen uker etter at folk først er blitt smittet. Og akkurat nå er det ingen med omikronsmitte som er innlagt i Norge. Det er kun smittede med delta, sier fagdirektør for smittevern ved FHI, Frode Forland.

Frode Forland, fagdirektør for smittevern ved Folkehelseinstituttet Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– Betyr dette at dere venter at antallet innlagte vil synke når omikron blir mer dominerende enn delta?

– Problemet er at omikron er så mye mer smittsom. Selv om den er mindre farlig, så får vi mange flere smittede, og noen vil bli skikkelig syke av den. Det er det vi rykter framover, at vi får både delta og omikron på samme tid, som kan skape stor belastning på sykehusene.

Forskere har advart om at andre land kan oppleve en annen utvikling enn Sør-Afrika. Sammenlignet med andre, utviklede land, som Norge, har Sør-Afrika en ung befolkning.

Og 70–80 prosent av dem kan allerede ha gjennomgått en covid-infeksjon, noe som gjør dem bedre beskyttet. Det viser en undersøkelse av antistoffer hos sørafrikanere.

Sprer seg fem ganger raskere

Selv om symptomene ved omikron er mildere, er antall nye smittede hver dag nesten fem ganger høyere (20.000 daglig) enn under toppen på deltabølgen (4400 daglig) i Sør-Afrika.

Dette viser at omikron sprer seg mye raskere. Samme erfaring gjøres i flere land, deriblant Storbritannia.

For tiden er det omkring 7600 innlagte med covid-19 på sørafrikanske sykehus. Dette utgjør omtrent 40 prosent av antallet under den andre og tredje smittebølgen i landet.

Målt mot et historisk gjennomsnitt, er det nå rett under 2000 flere døde i uken. Det er en åttedel av dødstallene under forrige smittetopp.