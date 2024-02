I 1982 så 49 prosent av amerikanske husholdninger superbowl. I år kan rekorden bli slått, tror ekspertene. Og det er en person de kan takke for det:

Nemlig Taylor Swift, som dater fotballspilleren Travis Kelce.

Hun landet lørdag kveld på flyplassen i Los Angeles med privatflyet sitt, rett fra konserter i Japan.

Nå lurer Grace Dolan (24) og millioner av andre Swifties på om hun flyr eller kjører til Las Vegas. For der er landingstillatelser for privatfly bortbestilt for lenge siden.

Men se på fotballfinalen, det skal Grace gjøre.

Taylor Swift + Super Bowl = Sant?

– Jeg trodde ikke det var sant da jeg fikk høre at Travis Kelce og Taylor var blitt kjærester. Og så begynte hun å komme til byen min!

Grace Dolan stråler der hun står utenfor togstasjonen i hjembyen Kansas City.

Hun er allerede fotballfan, men mye mer nå enn før Taylor Swift.

Taylor Swift viser fram kjærligheten til Travis Kelce på fotballkamp i Baltimore 28. januar. Foto: AP

– Taylor går liksom ikke på fotballkamp, tenkte jeg. Men hun overrasker alltid, Og nå har hun vært på mange kamper her.

Rundt håndleddet har den unge kvinnen, som jobber ved handelskammeret inne i stasjonsbygningen, vennearmbånd med titlene til Swift-låter. Hun har vært Swiftie siden hun var 11 år og kjøpte en CD på en biltur med familien.

– Jeg hadde akkurat flyttet hit og hørte sangen Speak now. Broen er sånn: Take pictures in your mind of your childhood room, memorize what it souded like when your dad came home. Og så kommer setningen: I just Realize everything I had is someday gonna be gone.

Grace har laget armbånd med sine favorittlåter på. Hun har vært på seks konserter med Taylor Swift. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Det var akkurat som sangen handlet om meg. Det er sånn utrolig mange har det med Taylor Swifts låter.

Taylors kongerike

Vi er i «Chiefs kongerike» Kansas City, midt i USA. Byen har blitt satt på verdenskartet på grunn av fotballaget sitt de siste årene. For Chiefs slo Philadelphia Eagles i superbowl i fjor og er i finalen for tredje gang på fem år.

Overalt er det mennesker i røde T-skjorter og capser

Men det har også dukket opp nye fotball-skjorter.

Emily Schrifels har nettopp kjøpt en.

T-skjorta viser antrekkene til Taylor Swift på fotballkamper hun har vært på de siste månedene. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Den viser hva Taylor hadde på seg alle gangene hun har vært på Chiefs-kamp.

Solgte 3000 ringer på en uke

Emily Bordner har knapt sovet siden Kansas City Chiefs spilte mot Baltimore Ravens for to uker siden. For da dukket Taylor Swift opp med en ring med tallet 87, draktnummeret til Travis Kelce, på fingeren. Det var Emily som hadde designet ringen.

Da fansen fikk se ringen på Taylor Swifts finger på dette bildet, eksploderte salget. Her er hun med Travis Kelce på den siste kampen før superbowl 28. januar. Foto: AFP

– Siden har det vært helt crazy, jeg har solgt 3000 ringer. Nå er det lang ventetid på bestillinger.

Emily Bordner designer smykker for fotballfans. Denne sesongen har det tatt helt av. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

I den lille smykkebutikken Eb and co. selger hun det hun kaller «søte fotballsmykker.»

Øredobber med ansiktene til Taylor og Travis. Armbånd, Hårklyper med 87 på. Det er rimelige saker, og stort oppmøte i butikken.

Dette er ringen Taylor Swift fikk av moren til kjæresten sin, Donna Kelce, før den siste fotballkampen til the Chiefs før superbowl. Foto: Andreas Vingaard / NRK

– Jeg trodde aldri det skulle bli så populært. Nå har vi lange bestillingslister og folk tar kontakt fra utlandet.

Vil ikke høre om konspirasjonsteorier

På en bryggeripub i nærheten vil en venninnegjeng ikke høre om konspirasjonsteorier som er blitt spredt på høyresida om Taylor Swift og fotball før nattens superbowl.

Tatum Cooper og Deanna McClain er begge Swift-fans, og vil ikke høre om konspirasjonsteorier rundt hennes forhold til Travis Kelce. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Nyhetene er så fulle av hat og sorg og grusomhet. Men vi får forelske oss i dem mens de forelsker seg i hverandre. Jeg får rett og slett gåsehud, sier Cortney Coffman Cooper og legger til.

– Hvis du kritiserer henne, er det kanskje du som er problemet. For hun er en suksessrik, talentfull milliardær.

Sabrina Sweeten (30) gleder seg til å holde fotballfest med Taylor Swift som tema i kveld. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Før satt jeg ofte på TikTok når mannen min så på fotball. Men i dag skal jeg ha Taylor-Swift superbowl-fest, forteller Sabrina Sweeten.

Sarah Meade serverer øl til med-Swifties på bryggeripuben Boulevard i Kansas City. Taylor Swift og bryggeriet ble født i samme år, 1989. Det bruker de nå i markedsføringen Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Grace Dolan er helt enig med sine Swiftie-søstre

– Taylor Swift utvider fotballen. Nå ser jenter på kamper med pappaene sine. Unge kvinner og mannlige fotballfans har fått noe til felles her nå.

3,5 milliarder mer

Også borgermesteren i Kansas City smiler fra øre til øre.

For Taylor Swift setter byen på verdenskartet enda mye mer enn fotballstjernene på Chiefs.

– Den internasjonale oppmerksomheten som kommer til Kansas City er ny for oss. Vi pleier ikke å ha internasjonale paparazzier her.

Borgermester Quinton Lucas (D) er en av de heldige som har fått billett til kampen i Las Vegas i natt. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

–De har beregnet at Taylor Swift allerede har tilført NFL 350 millioner dollar. Det er klart det tilflyter oss også. Byen vår blir mer kjent, og flere kommer på besøk hit.