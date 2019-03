IS-krigerens klassevenner: – Han var en kjempegod gutt

NRK har vært i kontakt med to av klassekameratene til Michael Skråmo (33) fra da de gikk på videregående skole i Göteborg. Samme år som de gikk ut av skolen i 2005, skal Skråmo ha konvertert til islam.

Skråmo er norsk statsborger med norske foreldre, men har vokst opp i Göteborg. Han er en av de mest profilerte skandinaviske fremmedkrigerne som har reist til Syria for å slutte seg til IS. Mandag overga han seg til den kurdiske militærstyrken YPG i byen Baghouz i Syria.

I flere år skal han ha drevet med utstrakt propagandavirksomhet og oppfordret til terror i Sverige.

– Det er sjokkerende, rart og sykt. Det er sånn som bare skjer på TV, ikke med de du kjenner, sier en av klassekameratene, som ønsker å være anonym.

– Han var aldri engasjert i noe

Mandag ble den norske statsborgeren Michael Skråmo pågrepet i området rundt byen Baghouz i Syria, et IS-kontrollert område som nå er i full oppløsning. Foto: Privat

De norske foreldrene til Skråmo innvandret til Sverige på 80-tallet, og i ungdomsårene bodde familien i bydelen Majorna.

Familien til Skråmo ønsker ikke å la seg intervjue og skriver i en tekstmelding til NRK at «det blir for mye for oss».

Ifølge den svenske avisen doku.nu skal Skråmo ha forandret seg etter en reise til Kairo, og at han deretter konverterte til islam rett etter at han sluttet på videregående skole.

Av en annen klassekamerat som NRK har snakket med beskrives Michael Skråmo som en person fra «gettoen» i ungdomstiden. Han rappet, og snakket slang. Han viste ingen tegn til at han var religiøs. Klassekameraten fikk inntrykk av at han ikke brydde seg mye om skolen eller framtiden.

– Han var ikke utenfor på skolen, eller ble mobbet, men hadde få venner. Han var et følelsesmenneske, og likte å diskutere.

Skråmo skal ha tjent ekstra penger ved å sjonglere på et kjøpesenter etter skolen, og mange kjente til ham, ifølge klassekameraten.

Endret navn og foreleste for radikale grupper

Etter at Skråmo hadde konvertert, endret han navn til Abdul Samad al Swedi, og ifølge doku.nu skal han ha reist rundt i Norge og Sverige og gjorde misjonsvirksomhet, dawah. Han skal ha forelest om islam for radikale grupper i Göteborg, og var en framtredende figur i Bellevue-moskeen.

I 2014 skal Skråmo hans kone Amanda og deres barn ha reist til Syria for å bosette seg.

– Jeg ble veldig sjokkert, og forbannet da jeg hørte det, forbannet over at det er små barn som er innblandet i dette, sier klassekamerat nummer to.

Skråmo har sju barn hvor tre er født i Syria. Hans kone, Amanda, skal ha blitt drept for noen uker siden i et bombeangrep. De sju barna er kommet over til YPG-militsen og skal være i trygghet.

Ifølge svenske medier har Skråmo drevet utstrakt propagandavirksomhet i flere år og oppfordret til terrorangrep i Sverige. Han skal også aktivt ha rekruttert andre fremmedkrigere.

I en tre år gammel propagandavideo oppfordret en gråtende Skråmo svenske jihadister til å reise fra Sverige og slutte seg til «den hellige krigen» i Syria.

– Han er tynn og ikke til å kjenne igjen

Jesper Söder kriget for den kurdiske YPG-militsen og lurte ut informasjon fra Michael Skråmo ved å begi seg ut for å være muldvarp og ekstremist. De hadde kontakt på sosiale medier. Foto: Privat

Svenske Jesper Söder, som har kriget mot IS for den kurdiske YPG-militsen, hadde kontakt med den norske statsborgeren Michael Skråmo (33) for noen få måneder siden.

Han sier at hans kilder i Syria forteller at Skråmo er underernært.

– Han er ekstremt tynn og sliten. Han har dratt fra by til by de siste ukene uten noe særlig mat eller vann. Hans barn var nære ved å sulte i hjel, spesielt hans ettårige barn, sier Jesper Söder til NRK.

PST ønsker å straffeforfølge ham

PST ønsker å straffeforfølge Skråmo, ifølge VG.

Tirsdag viste PST til at Michael Skråmo er etterlyst internasjonalt for pågripelse og siktet for deltakelse i en terrorgruppe.

– Vi kjenner ikke omstendighetene rundt pågripelsen, som heller ikke er bekreftet. Derfor er det for tidlig å si noe om den videre prosessen. Hans virksomhet før han dro ned til Syria og hans virksomhet der nede kan vi ikke si noe om på dette tidspunkt, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til VG.

– Generelt når det gjelder norske fremmedkrigere som pågripes der nede, så ønsker vi å straffeforfølge alle vi mener det er grunnlag for, påpeker han.