– Man kan ikke deportere et helt folk, motstanden kommer til å fortsette, sier Svetlana Tikhanovskaja.

NRK møter henne i Litauen, der hun oppholder seg i eksil.

Hun sier at selv om ledere er blitt tatt, så er det nok av andre demonstranter som er villige til å ta over.

Tror volden vil styrke motstanden

– Disse metodene vil bare styrke motstanden Aleksandr Lukasjenkos regime, sier Tikhanovskaja.

37-åringen har vært i eksil i Litauen siden 11. august. Etter presidentvalget i Hviterussland 9. august erklærte hun seg som rettmessig vinner og anklaget sittende president Aleksandr Lukasjenko for valgfusk.

Mandag ble det meldt at flere enn 600 personer er arrestert etter protester og demonstrasjoner denne helgen. Flere personer er borte, blant dem en av opposisjonens ledere. Opposisjonens koordineringkontor sier Maria Kolesnikova ble bortført av ukjente da hun var oppholdt seg i sentrum av hovedstaden Minsk.

– Jeg vet at hun ble kidnappet, jeg vet ikke av hvem. Jeg fikk nettopp beskjed om at hun befinner seg på grensen til Ukraina. Jeg har ikke fått noen bekreftelse om dette fra henne selv, sier Tikhanovskaja.

Hun sier at det i går ble kjent at Olga Kovalkova, en annen av opposisjonslederne, var deportert til Polen. Nå ser det ut til at det samme har skjedd med Maria Kolesnikova.

Sier protestene vil fortsette

– De vil forsøke å stoppe protestene i landet, men det å utvise ledere det ville ikke føre til noen forandring i situasjonen.

– Men er ikke folk redde etter det som har skjedd?

– Jo selvfølgelig er folk redde, men folk har vært redde i 26 år, Men de siste månedene har fornuftige mennesker i Hviterussland vist at de er villig til å gå ut å demonstrere hver eneste dag. Vi hadde aldri trodd at dette var mulig.

Hun mener politiets bruk av brutale metoder mot fredelige demonstranter har styrket folks motstand mot dem som styrer.

– Selv de som ikke engasjerte seg i valget før selve presidentvalget, gikk ut på gatene. Det forteller at det ikke er mulig å snu utviklingen nå.

Søndag var gatene i Minsk fylt av demonstranter. Foto: AP

Skal møte Erna Solberg

Tirsdag skal Svetlana Tikhanovskaja møte Norges statsminister Erna Solberg.

Hun håper at Norge og resten av verden vil fortsette presset mot det hviterussiske regimet slik at de kan komme opposisjonen i møte, for å få til en løsning på krisen i landet.

En talsmann for EU-kommisjonen, Peter Stano, sier de jobber med å finne ut av hvor det er blitt av de arresterte. Han fordømmer myndighetenes oppførsel og sier den er uakseptabel.

Ifølge Santos håper EU å få innført sanksjoner mot Hviterussland veldig snart. Han sier til AFP at kommisjonen jobber med å lage en liste over folk de mener er ansvarlig for politivold mot demonstrantene i Hviterussland.