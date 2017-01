Sverige vil stoppe rakettsalg

Bransjen vedtok torsdag å avvikle salget av raketter med styrepinne, skriver Sveriges Radio på sine nettsider.

Vedtaket er et første skritt mot et forbud mot salg av raketter. For at forbudet skal virke må også bedrifter som ikke er medlemmer i Sveriges Fyrverkeribranschförbunds slutte å selge raketter.

For å få til det, kreves et forbud, noe som krever at svenske myndigheter engasjerer seg.

– Om de ikke gjør det, så er ikke dette vedtaket like mye verdt, sier lederen i Sveriges Fyrverkeribranschförbunds, Erik Nilsson.

Skjøt raketter mot folkemassen

Særlig har bilder fra Malmö der flere personer har skutt med raketter mot folkemasser, vekket oppsikt.

En video tatt opp av Jash Doweyko-Jurkowski har blitt vist på svensk TV og har gått viralt på sosiale medier. Se videoen under.

– Folk skyter raketter helt vilt. Det var til tider panikkartet selv om det hovedsakelig var god stemning, sier mannen som tok opp videoen, Jash Doweyko-Jurkowski, til SVT.

Også andre steder i Sverige rapporteres det om farlig bruk av fyrverkeri.

Bare i Vest-Sverige har det kommet over 50 rapporter fra politiet om hendelser der ungdommer har skutt raketter mot politi og redningstjenester under utrykking, samt mot boliger og kollektivtrafikk.

I Göteborg tente en gruppe ungdommer på fyrverkeri inne på en buss og i Borås ble en fire år gammel jente beskutt med fyrverkeri.

Viser til Norge

De mange farlige hendelsene førte til at Sveriges Fyrverkeribranschförbund holdt et krisemøte torsdag, der vedtaket om å avvikle salget ble fattet.

I Norge har det vært forbudt å selge raketter med styrepinne siden 1. januar 2009.

Den svenske fyrverkeribransjen viser nettopp til Norge som grunn til å slutte å selge rakettene.

– I Norge har antall skader gått ned med to tredeler, sier Erik Nilsson.