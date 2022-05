Sverige vil inn i Nato: – Et enormt skifte i europeisk sikkerhetspolitikk

– Det finnes et før og etter den 24. februar 2022. Europa, Sverige og det svenske folket lever i en ny og farlig virkelighet, sier Sveriges statsminister Magdalena Andersson.

Ledelsen i hennes parti, Socialdemokraterna, har vært samlet i ettermiddag. På vei inn i møtet var mange positive til å legge inn en svensk søknad til Nato, mens andre ytret skepsis.

Beslutningen ble likevel at partiet skal stemme for at Sverige skal søke medlemskap.

Dermed er det flertall i den svenske Riksdagen for å melde Sverige inn i alliansen.

– Invasjonen av Ukraina viser hva Russland er klare for å gjøre. Vi kan ikke utelukke at de ikke agerer på samme måte nærmere Sverige. Det er i denne virkeligheten vi mener at Sverige trenger den sikkerheten som kommer med et medlemskap i Nato, sier Andersson.

Snur årelang alliansefrihet

Den svenske avisen Aftonbladet erfarer at den svenske søknaden allerede er ferdigstilt.

Kilder sier til avisen at søknaden i utgangspunktet skal sendes inn mandag eller tirsdag, men at de avventer Finland – som i dag har bekreftet at også de vil søke medlemskap i Nato.

– Det beste for vår sikkerhet er at Sverige søker medlemskap i Nato, nå, og sammen med Finland, sier Andersson.

Med det snur de en lang tradisjon med å holde seg utenfor militære allianser.

– Den militære alliansefriheten har tjent Sverige vel. Men vår beslutning er at den ikke kommer til å tjene oss like vel i fremtiden, sier Sveriges statsminister.

Nå vil både Sverige og Finland søke medlemskap i Nato. Foto: Paul Wennerholm / AP

Søreide: – Historiske dager

Ine Eriksen Søreide (H), leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, sier dette er historiske dager.

– Det er et helt enormt skifte i europeisk sikkerhetspolitikk. Det er grunn til å tro at søknaden vil ligge på Natos bord i løpet av få dager. Alle har signalisert at dette kommer til å gå veldig raskt, sier Søreide til NRK.

Flere mener at finsk og svensk Nato-medlemskap er positivt for det nordiske samarbeidet. Andre mener derimot at de nordiske landene ser i ulike retninger.

– Er det ikke sånn at Norge, Sverige og Finland kan ha ulike interesser av medlemskap?

– Jeg deler ikke den bekymringen. Det er fordi vi samarbeider tett med Sverige, Finland og Danmark forsvarsmessig og utenrikspolitisk allerede. Vår vurdering er at vi har interesser vi ønsker å ivareta, sier Søreide.

Finlands statsminister Sanna Marin sa tidligere i dag at svensk og finsk medlemskap vil styrke sikkerheten i Norden.

– Det at begge landene blir med i Nato, påvirker sikkerheten i hele regionen. Det er viktig at vi går i samme retning, i samme tempo. Jeg tror det vil styrke hele Norden.

Tyrkia krever sikkerhetsgarantier

For at Sverige og Finland skal tas opp i Nato, må søknadene godkjennes av alle 30 medlemsland. Selv om alliansen i stor grad er forent i holdningen om at svensk og finsk medlemskap er ønsket, har Tyrkia vist motvilje.

I dag sier landets utenriksminister at Sverige er et større problem enn Finland når det gjelder medlemskap.

Mevlüt Çavusoglu sier ifølge VG at Tyrkia krever at Sverige gir sikkerhetsgarantier og slutter å støtte terrorister i landet. Med dette viser utenriksministeren til det tyrkiske myndigheter lenge har hevdet, nemlig at Sverige og Finland støtter Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK).

Tyrkia krever også at Sverige fjerner forbudet mot våpeneksport. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier dette er en kjent og vanskelig problemstilling.

– Det er en problemstilling som har vært oppe flere ganger fra Tyrkias side at noen Nato-land har ulike former for restriksjoner eller begrensninger på våpeneksport til Tyrkia, sier Stoltenberg på spørsmål fra NTB.

Problemstillingen begrenser seg ikke til Sverige og Finland, sier Stoltenberg.

– Vi har funnet måter å håndtere det på, og nå jobber vi med måter å bidra til at dette ikke hindrer en historisk mulighet til å få to nye medlemmer.

Kartet viser Natos medlemsland. Sverige og Finland er i rødt.

– Kan ikke utelukke at Russland vil skremme

Sveriges statsminister erkjenner at mange uroer seg for risikoen som kan følge med søknad om medlemskap. Hun viser da til Russland.

– Vi er nå utsatte, men det har vi allerede vært. Vi kan ikke utelukke at Russland vil forsøke å skremme og splitte. Regjeringen har derfor hatt en intensiv dialog med Natos medlemsland, sier Andersson.

Sverige skal ha fått sikkerhetsforsikringer fra blant andre USA, Storbritannia, Frankrike, Danmark og Norge. I tillegg skal Sverige ha en egen beredskap for å møte eventuelle trusler.

– Vi lever i en farlig og skremmende tid, men Sverige har mange venner. Vi har alt å vinne på å holde sammen som land. Dette er et Sverige som er verdt å forsvare, og Sverige forsvares best gjennom Nato.

Også de finske statslederne sier at de er forberedt på at Russland vil kunne reagere på medlemskap i Nato. President Niinistö sier derimot at Vladimir Putin forholdt seg rolig til kunngjøringen under en samtale lørdag.

– Vi håper ikke noe skjer, men vi er forberedt og har forberedt oss hele våren. Når vi ser på Russland i dag, ser vi et veldig annet land enn vi så for noen få måneder siden. Vi kan ikke lenger stole på en fredelig fremtid ved siden av Russland alene, sier statsminister Sanna Marin.