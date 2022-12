Journalisten Bülent Kenes er en av mer enn 70 personer som Tyrkia har krevd utlevert, hvis landet skal godkjenne den svenske søknaden om medlemskap i Nato.

Tyrkia er det eneste Nato-landet, sammen med Ungarn, som ennå ikke formelt har godkjent søknadene om medlemskap for Sverige og Finland.

Tyrkia har sagt at det først og fremst er Sverige som er problemet. De kan være villige til å godkjenne den finske medlemskapssøknaden før den svenske.

Fra offisielt svensk og finsk hold har det hele tiden vært sagt at landene ønsker å gå sammen inn i Nato.

Støtte til Gülen-bevegelsen?

Tyrkiske myndigheter mener Kenes har støttet Gülen-bevegelsen, som de mener stod bak et kuppforsøk i 2016.

Bülent Kenes var redaktør i den engelskspråklige avisen Today's Zaman, som ble stengt etter kuppforsøket.

Kenes er også dømt i Tyrkia for at han på Twitter skal ha «forulempet» den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan.

Kenes flyttet etter kuppforsøket i 2016 til Sverige. Der fikk han fått politisk asyl. Han har også søkt om permanent oppholdstillatelse.

Bülent Kenes har bodd i Sverige siden 2016. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Nå mener Högsta Domstolen, som tilsvarer norsk Høyesterett, at de anklager som Tyrkia retter mot Benes ikke kvalifiserer til brudd på svensk lov.

Högsta Domstolen mener også det finnes en klar risiko for at han vil bli forfulgt på grunn av sin politiske oppfatning, om han utleveres til Tyrkia.

Konklusjonen er derfor at en utlevering til Tyrkia ikke kan skje.

Erdogan: Terroristen må utleveres

Kravet om å få Kenes utlevert ble tatt da den svenske statsminister Ulf Kristersson i november møtte president Erdogan, for å diskutere Nato-søknaden til Sverige.

– Det er ytterst viktig at Sverige utleverer denne terroristen, sa Erdogan i forbindelse med møte mellom de to i den tyrkiske hovedstaden Ankara.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson fikk under sitt møte med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan 8. november klar beskjed om utlevere Bülent Kenes, Foto: ADEM ALTAN / AFP

Bülent Kenes sier til Sveriges TV SVT at han selvfølgelig er svært glad for dagens avgjørelse i Högsta Domstolen, men at det er ting i den avgjørelsen som nå er tatt som ikke er riktig.

– De skriver at jeg er mistenkt for brudd på loven i Tyrkia. Men jeg har ikke begått noen lovbrudd overhodet. Anklagene er helt og holdent fabrikkert av Erogans regime, sier Bülent Kenes.

Nato-søknad ut i det blå?

Han håper nå at han og hans familie får ro, etter at de har blitt utsatt for et voldsomt press da Tyrkia anklaget ham for å være en terrorist og krevde ham utlevert.

Det er uklart om dagens avgjørelse i Högsta domstolen får noen konsekvens for Tyrkias behandling av den svenske og finske Nato-medlemskapssøknaden.

Fra tyrkisk hold har det vært antydet at en avstemning om dette kan komme til å bli utsatt over valget til nytt parlament 18. juni 2023.