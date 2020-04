Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er Folkhälsomyndigheten og Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ikke klarer å samarbeide godt nok, ifølge Svenska Dagbladet.

Det var i slutten av mars at statsepidemiolog Anders Tegnell kunngjorde at arbeidet med en app og en webside skulle begynne. Formålet var å se når og hvor mennesker ble syke og følge hvordan spredningen av koronaviruset utviklet seg.

Tanken var også at folk som trodde de hadde blitt syke av covid-19 kunne bruke websiden til å fylle inn data om tid, sted og symptomer.

Tett med folk i Norr Mälarstrand i Stockholm på søndag. Ifølge Dagens Nyheter er det kommet bekymringsmeldinger om at folk er for tett på hverandre i barer, restauranter og ved kiosker. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Sør-Korea gikk foran med å utvikle en app for å spore smittespredning via mobiltelefoner. Tegnell sa til avisa Dagens Industri 27. mars at han ville ha en mer avansert løsning og engasjere det svenske folket i datainnsamlingen.

– Det vi fremfor alt er interessert i er hvordan spredningen utvikler seg i ulike deler av landet. Vi vil da kunne sette inn våre tiltak og rette inn vår informasjonskampanje på en bedre måte

Tegnell håpet at det skulle ta fra én uke til ti dager å utvikle webside og app.

Jobben ble satt bort til Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), men en måned senere er ennå ikke noen løsning lansert. .

Her står Tegnell sammen med Svante Werger (th), som er sjefen for etaten som skulle utvikle appen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

– Arbeidet pågår og vi håper å kunne si noe mer så snart det er klart, sier Anna Lindbäck, pressansvarlig hos MSB. At det skulle ta en uke, får stå for Tegnells regning, legger hun til.

Svenska Dagbladet har informasjoner om at samarbeidet mellom etatene har fungert dårlig, eller ikke i det hele tatt

.– Det har vært en rekke ulike greier. Alt fra hvilken type spørsmål som skal med til hvilke andre partnere som skal være med, sier Tegnell til avisa.

Han tror at en pilot kan være klar relativt snart.

Regjeringer over hele verden har brukt avanserte overvåkningsmidler for å følge spredningen av koronaviruset. Folkehelseinstituttet i Norge lanserte appen «Smittestopp» 16. april.

Her kan du lese at slike apper også blir møtt med skepsis. . Hundrevis av it-eksperter fra hele verden ut mot sporingsapper som norske Smittestopp