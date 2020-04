Hundrevis av it-eksperter fra hele verden ut mot sporingsapper som norske Smittestopp

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Torsdag rullet Folkehelseinstituttet ut sin smittesporingsapp med navnet Smittestopp.

Appen er anbefalt av statsminister Erna Solberg og norske helsemyndigheter. Målet er at appen skal kunne spore smitten slik at nærkontakter av personer med koronavirus raskt skal kunne sette seg selv i karantene og ikke bære smitten videre til andre.

Systemet har likevel fått kritikk fra flere hold for å ha valgt en for personverninngripende løsning. Spesielt knyttes dette til at systemet samler inn bevegelsene til alle brukerne til en stor sentral database.

Nå har eksperter innen personvern-teknologi og kryptografi fra hele verden gått sammen om et opprop mot inngripende smittesporingssystemer som rulles ut i flere land.

Over 280 eksperter fra sentrale forskningsmiljøer innen feltet i 26 land har signert.

– Vi er bekymret for at noen av «løsningene» for krisen kan muliggjøre et omfang av overvåking av samfunnet som man aldri før har sett, skriver de i oppropet.

Spesielt trekkes det fram at det er store utfordringer knyttet til innsamling av posisjonene til brukerne (GPS) til store sentrale lagre. Slik FHI og Simula har valgt å gjøre for appen Smittestopp i Norge.

NTNU-professor mener Norge kan gi legitimitet til overvåking i Kina og andre land

Én av dem som har skrevet under oppropet er den norske professoren Kristian Gjøsteen.

Han er kryptolog og jobber ved NTNU. Tidligere har han blant annet jobbet med tekniske løsninger for sikre og anonyme digitale valg, og han satt også i det regjeringsoppnevnte digitale sårbarhetsutvalget.

Gjøsteen frykter at Norges valg av en inngripende løsning for digital smittesporing kan gi støtte til mer totalitære regimer som kan finne på å bruke løsninger til overvåking eller andre formål som ikke er å bekjempe korona.

– Hvis vi får en global aksept for at slike apper er godtatt vil det bli vanskelig å forby dem igjen senere. Da kan disse landene vi ikke liker å sammenligne oss med si at «vår app er helt OK for dere brukte jo det samme under koronakrisen, og nå har vi nye problemer som er tilsvarende», sier Gjøsteen til NRK.

Kristian Gjøsteen er professor med kryptografi som fagfelt ved NTNU. Foto: NTNU

Professoren forteller at Kina allerede i stor grad bygger slike løsninger også utenom krisen.

– Hvis man gjør dette på feil måte sitter man på en fullstendig og komplett oversikt over hvor alle er til enhver tid, og hvem man treffer og er sammen med. Dette er allerede realiteten i land som Kina hvor overvåkingen er skummel, og har vært det lenge, sier Gjøsteen.

Mener det finnes bedre løsninger

Selv mener NTNU-professoren at det finnes løsninger utviklet av eksperter innen feltet som kunne vært brukt i stedet for de valgene FHI og Simula har tatt.

– Det finnes bedre løsninger. Det finnes norsk teknologi som kunne gjort dette bedre, sier kryptologen.

Han forklarer at man kunne valgt en løsning med uttrekk av bare deler av befolkningen uten et stort lager av alles data, litt som en meningsmåling, for å få data til analyser.

– De kunne også brukt løsningene som kommer fra Apple og Google som kommer i løpet av noen uker. Jeg vil gjette på at det kommer en ny versjon av appen om noen uker som løser noe av dette. Det vil jeg også forvente, sier Gjøsteen.

I oppropet kommer det fram at ekspertene gjerne skulle sett at smittesporingsappene som lanseres over hele verden i større grad brukte lokal lagring bare på telefonene til brukerne, og at Bluetooth ble brukt til å spore kontakter og ikke GPS.

Appen Smittestopp ber om tilgang til stedstjenester for å kunne samle inn data fra både GPS og Bluetooth. Foto: skjermbilde

Ekspertene mener at sentrale baser som kan rekonstruere livet til en bruker av appen minutt for minutt bør forkastes, og at det bør være full åpenhet om alle tekniske og personvernmessige valg.

Gjøsteen ønsker veldig gjerne at appen Smittestopp skal fungere og bidra til å stoppe eller bremse koronasmitten. Derfor vil han anbefale folk til å installere appen.

– Det er ikke slik at alt som er gjort nå er galt, det er bare det at det kan gjøres bedre. Derfor forventer jeg at det gjøres bedre over de neste ukene, sier Gjøsteen.

FHI: – Smittestopp er utviklet for norske forhold

Konfrontert med kritikken og frykten for at norske løsninger kan legitimere andre lands overvåking svarer Folkehelseinstituttet dette:

– Smittestopp er utviklet for norske forhold, og baserer seg på tilliten mellom borgere og stat i Norge. Bakgrunnen er de svært inngripende tiltakene vi har i samfunnet i dag, og appen er ett av flere tiltak som kan hjelpe oss i å håndtere krisen, sier områdedirektør Gun Peggy Knudsen til NRK.

Hun understreker at appen har støtte i en egen forskrift og derfor er nøye regulert.

Gun Peggy Knudsen har ledet arbeidet med å bruke ny teknologi for å stoppe koronasmitten – inkludert appen Smittestopp. Foto: Privat

– Det er vanskelig å si om denne appen alene er noe som vil kunne legitimere overvåking i andre land, men dette aspektet er en av grunnene til at kildekoden foreløpig ikke er åpen – nettopp for å sikre at den ikke kan bli misbrukt i land som ikke har samme demokratiske styresett som Norge, svarer Knudsen.

Områdedirektøren i FHI sier de er positive til debatt om slike løsninger som nå utvikles. De tar til seg innspillene og forsøker selv å bidra til debatten med informasjon om hvorfor norske myndigheter har tatt de valgene som er tatt.

– Vil dere gjøre om på den norske digitale smittesporingsløsningen i tiden som kommer?

– Det er for tidlig å si, siden vi først denne uken starter å teste ut løsningen i tre ulike kommuner, men vi er som nevnt åpne for å gjøre endringer. Vi vil blant annet se nærmere på løsningene fra Apple og Google når de kommer, og se om det er mulig å bruke disse i kombinasjon med Smittestopp, sier Gun Peggy Knudsen