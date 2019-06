Svarte på kuppforsøk med å kutte internett i hele Etiopia

Lørdag ble det gjennomført et kuppforsøk nord i Etiopia. Ifølge regjeringens pressetalskvinne ble kontoret til de lokale myndighetene angrepet, og regionspresident Ambachew Mekonnen og hans rådgiver Ezez Wassie var blant de drepte, skriver Al Jazeera.

Noen timer senere ble stabssjef for de nasjonale sikkerhetsstyrkene, Seare Mekonnen, drept av en livvakt i den etiopiske hovedstaden Addis Abeba.

Regjeringen ser på de to hendelsene som samkjørte.

Den antatte hjernen bak de to operasjonene, Asaminew Tsige, ble mandag drept av Amharas sikkerhetsstyrker. Han satt i fengsel fra 2009 til 2018 for et mislykket kuppforsøk i 2009.

Det er fortsatt uvisst hva som er bakgrunnen for helgens kuppforsøk, men førsteamanuensis ved NTNU og Etiopia-ekspert Svein Einar Ege mener forsøket virker dårlig planlagt.

– Man forventer litt mer når det er snakk om et kuppforsøk. Da skal man gjerne ha noen avdelinger som støtter det. Det er også uklart hva som ville vært veien videre for Amhara-regionen. Hvis man skulle foretatt et statskupp, så burde det gjøres i Addis Abeba, sier han.

TV-TALE: Statsminister Abiy Ahmed talte på etiopisk TV etter kuppforsøket. Foto: Ho / AFP

Les også: Den eksplosive ørkenkrigen

Kuttet internett

Etter kuppforsøket ble internettilgangen kuttet i store deler av landet. Den uavhengige organisasjonen «NetBlocks» skriver på sine nettsider at de oppdaget en markant nedgang i tilkoblingene til etiopisk internett etter kuppforsøket.

Ifølge organisasjonen, som følger med på internettilgang over hele verden, skal internettbruken i Etiopia ha ligget på to prosent av den normale bruken i dagene etter kuppforsøket.

Tidligere har Etiopia stengt internettilgangen i tider med uro og i eksamensperioder.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ege kan fortelle at stengingen av internett har skjedd i to omganger.

– Den første omgangen skjedde i forrige uke, da myndighetene stengte internett for å unngå fusk på eksamen. Den andre skjedde etter dette kuppforsøket, for å forhindre kommunikasjon mellom grupperinger, sier han.

Ege mener dette er en naturlig reaksjon på noe så alvorlig som et kuppforsøk.

– Dette er noe helt annet enn den strupingen av internett som landet har sett tidligere, da styresmaktene stengte internett under demokratiske protester. Nå er det for å ivareta sikkerheten, forteller han.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med etiopiske myndigheter.

Les også: – Velgerne ville redde siste rest av demokratiet i Tyrkia

DØDE: En etiopisk avis har avbildet regionspresident Ambachew Mekonnen og militærsjef Seare Mekonnen på forsiden. Begge ble drept under kuppforsøket på lørdag. Foto: Tiksa Negeri / Reuters

Regionsproblemer

Etiopia har i flere år slitt med både intern og ekstern uro, men etter valget av statsminister Abiy Ahmed i april 2018, har landet gjennomført en rekke reformer og sluttet fred med nabolandet Eritrea.

Førsteamanuensis Ege sier at det ikke har vært noen alvorlige kuppforsøk siden 1991, da Tamrat Leyne tok ledelsen for en overgangsregjering. Han kan også fortelle at Asaminew Tsige fremsto som en sterk Amhara-nasjonalist, og at den største uroen i regionen er knyttet til Gondar-områdene på grensen mellom Tigray og Amhara.

– Områdene tilhørte Amhara tidligere, men er nå en del av Tigray. Det er en del Amhara-nasjonalister som ønsker at de skal føres tilbake til deres region, og det er her uroen ligger.

Les også: Sudans militærjunta innrømmer overgrep mot demonstranter