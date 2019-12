– Det er skapt et ufullstendig og feil bilde av den faktiske situasjonen i delstaten Rakhine, sa den tidligere fredsprisvinneren i Den internasjonale strafferettsdomstolen i Haag onsdag.

Aung Suu Kyi trakk i tvil om angrepene i delstaten Rakhine for to år siden overhodet kunne sees på som folkemord. Foto: YVES HERMAN / Reuters

Over 700.000 mennesker fra minoriteten rohingyaer flyktet fra Myanmar høsten 2017 etter grufulle beskrivelser av massedrap, voldtekter og landsbyer satt i brann. Ifølge FN-granskere kan så mange som 10.000 ha blitt drept.

28 år etter at hun selv mottok fredsprisen for sin kamp mot militæret i hjemlandet, møtte Aung San Suu Kyi i Den internasjonale menneskerettsdomstolen i Haag.

Der må hun som Myanmars sivile leder svare for anklager om folkemord mot den muslimske folkegruppa i landet.

Forsvarte de som holdt henne i husarrest

I et 30 minutters langt innlegg forsvarte Aung San Suu Kyi hjemlandets militære, som i en årrekke også holdt den tidligere demokratiforkjemperen selv i husarrest.

Suu Kyi trakk i tvil om angrepene i delstaten Rakhine for to år siden overhodet kunne sees på som folkemord.

I stedet mente hun at problemene i den myanmarske delstaten, som er hjemmet til folkegruppa rohingyaer, hadde «foregått i flere århundrer», og at militærets inngripen i 2017 skjedde fordi militante rohingyaer først angrep politistasjoner.

Myanmars sivile leder Aung san Suu Kyi lovet å straffeforfølge soldater, dersom de finner ut militære eller sivile står bak krigsforbrytelser. Foto: YVES HERMAN / Reuters

Lover å straffe krigsforbrytere

Selv om Aung San Suu Kyi avviste at militæret hadde til hensikt å utslette landets muslimske folkegruppe, holdt hun døra åpen for at «det ikke kunne utelukkes at militærets maktbruk ikke stod i forhold til opptøyene».

– Hvis militæret i Myanmar har begått krigsforbrytelser, kommer de til å bli rettsforfulgt i vårt militære rettssystem, i tråd med Myanmars grunnlov, lovte Suu Kyi.

Ifølge landets sivile leder kommer myndighetene ikke til å tolerere brudd på menneskerettighetene, verken i delstaten Rakhine eller noe annet sted i Myanmar.

Suu Kyi advarte også FN mot å blande seg inn i en intern konflikt, hvor hun mener FN-domstolen ikke har myndighet.

– Vi håper domstolen avstår fra å gripe inn, noe som kan forverre den pågående væpnede konflikten og hindre fred og sikkerhet i Rakhine.

Rohingya-flyktninger i leiren Cox´s Bazar ser på direkteoverføring av høringa fra Haag på en mobiltelefon. Foto: MUNIR UZ ZAMAN / AFP

– Skuffet

Under rettshøringa demonstrerte både tilhengere og motstandere av Aung San Suu Kyi.

– Moder Suu er i retten for å forsvare sannheten, sier Ko Hla, som fikk med seg høringa som ble direktesendt på TV i Yongon i Myanmar, skriver Reuters.

Cry Hlei Lian har reist hele veien til Nederland for å vise sin støtte:

– Hun kommer hit som en ansvarlig leder. Moder Suu er den eneste som kan gjøre Myanmar fredelig. Vi verken avkrefter eller aksepterer folkemord, men vi støtter moder Suus standpunkt.

Menneskerettighetsaktivist Wai Wai Nu kjempet derimot mot tårene mens han snakker om hvor skuffa han er over den tidligere fredsprisvinneren.

– Jeg er veldig overraska over lederen vi elsket, respekterte og forgudet. Jeg håpet i mange år at hun ville stå sammen med ofrene. Isteden benektet hun de åpenbare grusomhetene uten å blunke. Det er så trist, sier han til Reuters.