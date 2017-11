Rystende rapport om rohingyaene: – Kvinner og barn har blitt brent levende

Den ferske rapporten, kalt «Grusomme ting jeg aldri glemmer», viser ifølge hjelpeorganisasjonen at flere tusen rohingyabarn har blitt utsatt for ekstrem vold.

– Jenter helt ned i niårsalderen blir voldtatt, og mange utsettes for seksuell vold. Det er barn som har sett familien sin brenne inne og foreldre bli skutt foran seg, sier humanitærsjef Gry Ballestad.

Siden 25. august har mellom 600.000 og 700.000 rohingyaer flyktet fra Myanmar til Bangladesh etter en offensiv fra regjeringsstyrker. Disse kommer i tillegg til om lag 400.000 rohingyaer som allerede befant seg i nabolandet, og det er ingen tegn til at folkevandringen kommer til avta.

NRKs reporter Kjersti Strømmen besøkte Bangladesh i oktober. Les om hennes sterke møter med Rohingya-barn.

En gutt i Jamtala, Thaing Khali flyktningleir, leker med en taubit. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Vannreservoar fylt med lik

Over 60 prosent av flyktningene er barn, og Redd Barna har vært i Bangladesh for å snakke med noen av dem. Resultatet er rystende historier om systematisk bruk av vold og tortur mot en av de mest utsatte folkegruppene i verden akkurat nå.

En av dem som forteller er 12 år gamle «Hosan».

Han flyktet da regjeringssoldater begynte å hakke ned beboere i landsbyen han bodde i med macheter. På vei til Bangladesh stoppet 12-åringen i en forlatt landsby, for å finne mat og vann, ifølge rapporten.

I landsbyen kom han over et vannreservoar.

– Da jeg kom nærmere så jeg om lag 50 lik som fløt rundt. Jeg kan ikke glemme lukten av brente hus, eller synet av oppblåste kropper, sier Hosan.

Bangladesh har gitt åsene rundt rismarkene til flyktningene. Her bygger de skur av bambus og plast. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Brente kvinne og barn

16 år gamle «Shadibabiran» en av mange unge jenter som forteller grufulle historier om voldtekt. I rapporten forklarer hun at regjeringssoldater tok henne og to andre jenter inn i et hus, i en ikke navngitt landsby.

– De slo meg i ansiktet med et våpen, sparket meg i brystet og tråkket på armene og bena mine. Så ble jeg voldtatt av tre soldater. De voldtok meg i rundt to timer. På et tidspunkt besvimte jeg, sier 16-åringen.

Enkelte historier i rapporten er nesten for grufulle til å ta inn over seg.

24 år gamle «Rehema» sier hun ble vitne til at en kvinne og et barn ble brent levende, etter at en soldat helte bensin over en gravid kvinne og tente på.

– En annen soldat rev et barn ut av armene på moren sin, og kastet gutten inn i flammene. Gutten het Sahab, og han var ikke engang ett år gammel, sier Rehema.

Les også:

Les også: Suu Kyi slår tilbake mot FN-kritikk

Redd Barna slår alarm om situasjonen til rohingyaer som har fluktet til Bangladesh. – De har kommet i det de står og går i, og trenger absolutt alt, sier Ballestad. Foto: Redd Barna / Presse

Mener Norge må bidra

FNs menneskerettighetssjef har tidligere beskrevet offensiven som «et skoleeksempel på etnisk rensing» og FNs spesialutsending for seksuell vold i konflikter, Pramila Patten, anklaget i helgen regjeringsstyrkene for massevoldtekt av rohingya-kvinner.

Gry Ballestad er humanitærsjef i Redd Barna. – Det er veldig viktig at de som er i Bangladesh skal få muligheten til å returnere til Myanmar når det er trygt. Da må man også gå inn i årsakene til krisen der, sier hun. Foto: Tom Ingebrigtsen / NRK

Myanmars militære ledelse hevder å ha gransket anklagene og nekter for at landets styrker har brutt folkeretten.

Neste uke skal utenriksministre fra en rekke land i Europa og Asia møtes i Myanmar, blant dem Ine Marie Eriksen Søreide.

Ballestad håper den norske utenriksministeren skal bidra til at rohingyaer kan returnere trygt til hjemlandet, om situasjonen blir bedre der.

– Vi håper hun kan være en drivkraft for å sikre at rohingyabarna får den tryggheten og rettssikkerheten de har krav på. Det er viktig at verdenssamfunnet samlet legger press på Myanmar, slik at volden stoppes.