Supertysdag: Biden fekk tusenvis av blanke stemmer

Sjølv om det matematisk ikkje er gitt at Donald Trump blir Det republikanske partiets presidentkandidat i november, meiner USA-ekspert Sofie Høgestøl at dette no er nærmast heilt sannsynleg.

– Han måtte tapt alle dei komande primærvala i alle dei andre statane. Det er ingenting som tyder på at han kjem til å gjere det, seier Høgestøl.

Dermed er det venta at USA får ein reprise av det amerikanske presidentvalet i 2020, ein omkamp mellom Trump og Biden.

Donald Trump har all grunn til å smile etter å ha vunne det republikanske nominasjonsvalet i dei fleste delstatane hittil. Foto: Chandan Khanna / AFP

Det er supertysdag, som betyr at 15 amerikanske delstatar i natt stemte fram sine presidentkandidatar. Vanlegvis ein spennande affære, men i år var resultatet godt spådd på førehand.

Demokratanes kandidat Joe Biden hadde ingen utfordrarar, og tok med det sigeren i alle dei 15 statane. Hittil har han altså vunne 100 prosent av nominasjonsvala hittil, etter at han måndag vann i Sør-Carolina.

Protestkampanje

Sjølv om Biden uunngåeleg måtte vinne også i Minnesota, var ikkje dette heilt smertefritt.

20 prosent av dei demokratiske veljarane stemte blankt i delstaten, etter ein protestkampanje mot Bidens haldningar i Israel-Hamas-krigen, og mangel på våpenkvile i Gaza.

Det same skjedde i Michigan førre veke, der over 100.000 stemte blankt av same grunn.

Biden har vist seg å vere ein upopulær kandidat, og mange er også kritiske til den høge alderen hans, 81 år. Over 70 prosent seier i ei New York Times-undersøking at dei meiner han er for gammal til å vere president.

Joe Biden har ikkje tatt bekymringane rundt hans eigen alder på stort alvor. Førre veke spøkte han med at alderen var «hemmelegstempla informasjon». Foto: Evelyn Hockstein / Reuters

Ein raritet frå nattas nominasjonsval, er at Biden derimot tapte i Amerikansk Samoa, eit amerikansk territorium i Stillehavet, mot entreprenøren Jason Palmer. Av 91 stemmesetlar herfrå, fekk Palmer 51 av dei.

Han har sjølv aldri besøkt øygruppa, og skal ha gjort kampanjar via Zoom.

Likevel ein vinnar

Trass i protestkampanjar og ein entreprenør, vann Biden alle delstatanes nominasjonsval, fordi Demokratane ikkje har stilt med andre kandidatar.

Are Tågvold Flaten er statsvitar og redaktør i amerikanskpolitikk. Han meiner dette er taktikk frå demokratiske veljarar.

– Sjølv om det finst mange gode alternativ, har dei konkludert med at det er i deira interesse å sitte stille i båten.

Høgestøl viser til at det alltid er vanskeleg å utfordre ein sittande president frå eige parti.

USA-ekspert og førsteamanuensis ved Institutt for offentleg rett ved Universitetet i Oslo, Sofie Høgestøl. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

– Joe Biden seier at han er den einaste som kan vinne mot Trump, og partiet har valt å støtte han i det i staden for å satse på noko nytt.

– Ein fantastisk natt

På republikansk side har det vore ein heilt super tysdag for tidlegare president Donald Trump, som gjekk av med overlegne sigrar i natt i til saman 13 statar. Utahs stemmer er enno ikkje telt opp.

Frå før av har han vunne i sju delstatar.

– Det har vore ein fantastisk natt, ein fantastisk dag, sa Donald Trump frå talarstolen inne i hans private klubb i Mar-a-Lago, der tilhengarar og stabens er samla for å følge kampen.

Foto: Chandan Khanna / AFP

Eitt unntak

Berre ein delstat stemte på andre enn Trump og Biden, nemleg Vermont.

Trumps einaste utfordrar, Nikki Haley, vann i delstaten som husar over ein halv million menneske. Dermed har Haley tatt to delstatar til saman, etter at ho slo Trump i Washington D.C. på måndag. Haley har med det fått 23 delegatar, og Trump 617.

Men den tidlegare Sør-Carolina-guvernøren har uansett vore ein verdig motstandar i dei delstatane ho tapte. I fleire av dei har ho fått 30–40 prosent av stemmene.

No blir det spekulert i om ho kjem til å gi seg i den vidare kampen om å bli presidentkandidat, eller om ho vil halde fram. Ho har enno ikkje uttalt seg etter dagens resultat.

Republikanaren Nikki Haley er Trumps einaste konkurrent i nominasjonsvalet. Foto: Scott Eisen / AFP

USA-ekspert Høgestøl presiserer at mykje kan skje innan november, men at Trump akkurat no ligg godt an inn mot presidentvalet i haust.

– Han seglar inn på gode meiningsmålingar nasjonalt. I helga kom fleire målingar som viser at Trump leiar over Joe Biden.