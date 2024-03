Nikki Haley gikk til topps i hovedstaden Washington D.C., ifølge nyhetsbyråene Ap og Reuters.

Ifølge Reuters fikk Haley 62,9 prosent av stemmene, mens motkandidat og tidligere president Donald Trump fikk 33,2 prosent.

Dermed skriver Nikki Haley et stykke historie.

– Hun er den første kvinnen som noen gang har vunnet et republikansk primærvalg, sier talsperson for Haley, Olivia Perez-Cubas.

Flere kvinner har stilt som kandidater i Det republikanske partiet, men de har trukket seg langt tidligere.

Elizabeth Dole stilte som republikansk kandidat i 1999, men trakk seg før primærvalgene. Michele Bachmann stilte i 2012, men trakk seg etter valgmøtet i Iowa. Også Carly Fiorina stilte som republikaner i 2016, men gikk ut av valgkampen etter at hun tapte New Hampshire, ifølge ABC News.,

Selv om seieren i Washington D.C. gav Haley en delseier, er Trump den store favoritten til å bli Republikanernes kandidat før presidentvalget 5. november.

VALGKAMP: Nikki Haley var USAs FN-ambassadør under president Donald Trump. Nå kjemper hun imot ham i nominasjonskampen. Hun mener han er for gammel til å bli president igjen. Foto: AFP

Supertirsdag

I morgen er det supertirsdag, dagen da 15 delstater og ett territorium holder nominasjonsvalg. Blant dem som skal velge er store stater som California og Texas.

Den som skal stille opp mot president Joe Biden i valget må ha vunnet 1.215 delegater i alle nominasjonsvalgene til Republikanerne.

På republikansk side velges 854 delegater på supertirsdag, mens Demokratene utpeker 1420 av sine. Hos Republikanerne tar vinneren alle delegatene i mange stater, mens delegatene til Demokratene fordeles mer proporsjonalt.

Overlegen Trump

Trump har vunnet overlegent i statene som allerede har avholdt sine nominasjonsvalg, som i Iowa, New Hampshire, Nevada, South Carolina, Michigan, Missouri og Idaho.

FOR TRUMP: Velgerne foretrekker Trump til nå. Her jubler de for ham under valgkampen i delstaten Virginia. Foto: Reuters

Blant Demokratene er det sittende president Joe Biden som etter alle solemerker vinner nominasjonen. Partiet holder sitt primærvalg i Washington D.C. i juni.

Joe Biden er 81 år, og i de siste har han blandet sammen navn, blant annet presidentene i Egypt og Mexico. Innen det demokratiske partiet spørres det som Biden har energien som skal til for å slå en stadig mer selvsikker Trump.

Trump på sin side blandet sammen sin motkandidat Nikki Haley og Demokratenes Nancy Pelosi, i januar.

Står på

Selv om Nikki Haley ligger langt bak Trump på meningmålingene gir hun seg ikke.

Nå er 52-åringen hans eneste utfordrer. Hun mener at det er viktig at det finnes et alternativ til Trump. Og at det finnes yngre kandidater enn Joe Biden og Donald Trump i dette presidentvalget.

Haley har tatt til orde for mer militærstøtte til Ukraina. Hun har kritisert Trump for å ha vært for ettergivende overfor Kina, Nord-Korea og Russland.

Nikki Haley mener at Trump skaper kaos. Valgkamparrangementene hennes har jevnlig blitt forstyrret av Trump-sympatisører.

For få uker siden ba hun om å få vakthold fra Secret Service. Ifølge Reuters dreier det seg om flere hendelser knyttet til sikkerheten hennes.

Haley var guvernør i Sør Carolina fra 2011 til 2017, staten hun også er født i. Men hun tapte nominasjonsvalget for Trump i Sør Carolina 25. februar.

