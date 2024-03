Dette bør du vite om USAs supertirsdag

Millioner av amerikanere fra Alaska i vest til Maine i øst går til stemmelokalene i dag.

Det er ikke så spennende i år sammenliknet med tidligere valgkamper.

Vanligvis er det flere kandidater som på dette tidspunktet kjemper om å bli partiets utvalgte.

Supertirsdag er den amerikanske valgkampens mest hektiske dag. Da holder flest delstater valg samtidig.

Disse delstatene stemmer supertirsdag Ekspander/minimer faktaboks Supertirsdag stemmer 15 delstater på hvem de vil ha som presidentkandidat. Både hos republikanerne og demokratene fordeles rundt 36 prosent av delegatene som trengs for å vinne nominasjonen.

Også lokale valg, som dommere, aktorer, skolestyrer, avgjøres over stemmeseddelen flere steder. I år er det disse 15 delstatene som stemmer samme dag: Alabama

Alaska

Arkansas

California

Colorado

Maine

Massachusetts

Minnesota

Nord-Carolina

Oklahoma

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia Territoriet i Stillehavet, Amerikansk Samoa, stemmer også, samt resultatene fra demokratenes postlagte stemmer i Iowa, er ventet denne dagen.

Biden og Trump dominerer

Tradisjonelt er supertirsdag en dag der feltet renskes for kandidater, og veien videre blir sortert for de presidenthåpfulle. Det er en dag noen får en vitamininnsprøyting og enda flere pengegivere, mens andre må pakke sammen.

Men i år ligger an til nok et oppgjør mellom republikanernes Donald Trump og demokratenes Joe Biden.

Bare en dramatisk juridisk eller politisk utvikling fram mot landsmøtene i sommer, kan endre på det.

Verken Biden eller Trump får det flertallet de trenger denne supertirsdagen. For Trump kan det tidligst skje 12. mars når ytterligere tre delstater har sagt sitt. For Joe Biden, 19. mars.

Det kan bli en omkamp mellom Donald Trump og Joe Biden. Her fra valgkampen i 2020. Foto: Reuters

Likevel er supertirsdagen et koldtbord for politisk interesserte, med mange nye tall å tygge på fram mot høstens presidentvalg.

Her er noe av det du kan følge med på:

Trekker Nikki Haley seg?

Dagen blir trolig ikke så super for tidligere guvernør og FN-ambassadør Nikki Haley.

Hun sa i helga at hun blir værende i løpet så lenge hun er konkurransedyktig.

Nikki Haley ligger langt bak favoritten Donald Trump, men hun har gjort det bedre enn målinger har spådd i flere delstater. Supertirsdag kan være et ryk eller reis for den tidligere guvernørens presidentambisjoner i 2024. Foto: AFP

Haley har tidligere uttalt at bare en brøkdel av amerikanerne har fått sagt sitt, men hun har ikke en lang horisont dersom supertirsdag ikke innfrir.

Med unntak av Washington, D.C., har hun ikke fått flertall i noen delstater.

Haley tapte også hjemstaten sin, Sør-Carolina, i februar.

Veien mot nominasjonen er nærmest matematisk umulig for Trumps eneste utfordrer.

Samtidig har hun vist at det republikanske partiet ikke står samlet bak Donald Trump. Haley var vaket mellom 20 og 40 prosents oppslutning.

Flere av dem som stemmer på henne, har vært uavhengige velgere og republikanere som ønsker et alternativ til Trump.

Haley har de siste dagene fått støtte fra senatorene Lisa Murkowski og Susan Collins. De representerer delstatene Alaska og Maine, som skal stemme tirsdag.

Fortsatt får Haleys kampanje inn penger, men skulle hun ikke klare å overraske noen steder supertirsdagen, kan det bety slutten for kampanjen.

I de fleste delstatene som skal stemme, er det mer konservative republikanere som heller mot Trump.

Nye valgregler i flere delstater gjør at hun kan få færre delegater.

Nikki Haley ligger langt bak Trump, men hun understreker at Trump ikke kan vinne presidentvalget hvis han mister 40 prosent av de republikanske stemmene. Foto: AFP

Haley mener hun kan hente støtte hos flere velgergrupper enn Trump når primærvalgene er over. Dermed er hun i bedre posisjon til å slå Joe Biden i høst.

Haley gjentar også at det republikanske partiet siden 2016 har gått på tap etter tap med Trump ved roret.

Fortsetter Trump-toget i like stor fart?

Donald Trumps trofaste base ser ikke ut til å bry seg om alle rettsproblemer Trump står overfor.

Trumps team har dessuten klart å forsinke de fleste rettssakene.

Han er på god vei til å få et flertall av delegatene han trenger til landsmøtet i juli.

Trump kan ha nådd den grensa i midten av mars.

Donald Trump vinker til migranter på andre siden av grenseelva Rio Grande. Foto: AP

Selv om han har en oppslutning på godt over 60 prosent de fleste steder, kan supertirsdag avsløre svakheter.

Det er fortsatt deler av partiet som heller vil ha noen andre enn Trump.

Han trenger et bredere lag i ryggen enn de trofaste støttespillerne for å dra valget i havn i høst.

Så langt, har ikke Trump gjort forsøk å forsone partiet eller nå ut til uavhengige velgere.

Det republikanske partiet har endret valgreglene i flere delstater. Nå kan den som får et flertall i for eksempel California, innkassere alle delegatene. Det er til Trumps fordel. Tidligere ble delegatene fordelt på kandidatene ut fra antall stemmer.

Hvor upopulær er Joe Biden?

På demokratenes side er Joe Biden nesten uten konkurranse. Det er vanlig for en sittende president.

USAs president Joe Biden snakker med journalister utenfor Det hvite hus 1. mars. Foto: AP

Men han har ikke fått mange oppmuntringer den siste tida.

Hadde det vært valg i dag, hadde Trump slått Biden 48 prosent mot 43 prosent, viser en måling gjengitt av New York Times.

En annen fra Wall Street Journal, viser at det er stor bekymring for at Bidens alder gjør at han ikke er like effektiv som president.

Presidenten mister støtte hos kvinner, svarte og unge.

Over halvparten av de spurte, er misfornøyd med Bidens håndtering av krigen i Midtøsten.

Supertirsdag kan vise engasjementet og sårbarhet, som da Michigans velgere møtte opp for å stemme blankt.

I Minnesota, Nord-Carolina og fem andre delstater er det mulig å krysse av «uforpliktet» i tirsdagens valg.

Robert F. Kennedy jr. stiller som uavhengig kandidat. Han kan ta stemmer fra både Trump og Biden i viktige vippestater i høstens valg, men har liten sjanse til selv å flytte inn i Det hvite hus. Foto: AFP

Tredjekandidater, som Robert F. Kennedy jr. og Jill Stein, er ikke en del av partienes primærvalg.

Når kommer resultatet?

Valglokalene stenger de fleste steder kl. 19 lokal tid. Resultatene kommer fortløpende.

Nyhetsbyrået Ap har i mange tiår utropt en vinner tidlig på kvelden. Allmennkringkasteren PBS har publisert klokkeslettene for når resultatene ble klare ved forrige valg.

Siden valget skjer over flere tidssoner, kan det drøye til langt utpå onsdagen norsk tid før et resultat for eksempel fra folkerike California er klart.