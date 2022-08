Russerne trodde kanskje de ville nedkjempe de ukrainske styrkene som forsvarte Kyiv i løpet av få dager da invasjonen startet 24. februar i år. Men ukrainerne forsvarte seg godt, og klarte å stanse russerne før de nådde sentrum av byen.

I forsøket ble russerne påført store tap og mistet et stort antall stridsvogner og andre militære kjøretøy.

Nå har ukrainerne samlet mange av de ødelagte kjøretøyene og stilt dem ut i et slags åpent krigsmuseum i Kyiv sentrum.

Det ukrainske forsvarsdepartementet kaller utstillingen en «påminnelse til alle diktatorer om hva som skjer når de angriper en fri og modig nasjon».

I helgen strømmet skuelystne innbyggere til hovedgaten Khreshchatyk. Der kunne de som ville klatre på ødelagte russiske stormpanservogner eller ta en selfie på toppen av en nedbrent stridsvogn.

Foto: Andrew Kravchenko / AP

Utstillingen skjer få dager før den ukrainske uavhengighetsdagen 24. august. Dagen markerer at det er 31 år siden Ukraina fikk sin uavhengighet, men også at det er et halvt år siden Russland startet invasjonen.

– Må holde sammen

I helgen advarte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mot russiske provokasjoner på uavhengighetsdagen onsdag.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarer mot brutale angrep på uavhengighetsdagen 24. august. Foto: president.gov.ua

– Vi må kjempe for Ukrainas seier. Det er fortsatt mye å gjøre, vi må stå samlet og fortsatt holde ut mye, dessverre mye smerte, sa han presidenten.

Han advarte mot at Russland kunne bruke dagen til spesielt brutale angrep.

– Det er slik fienden er. Hver eneste uke dette halvåret har Russland gjort avskyelige og ondskapsfulle ting hele tiden, sa han og viste til det han kalte russisk terror i Kharkiv og Donbas der det er daglige rakettangrep.

Portforbud

I hovedstaden er det nedlagt forbud mot offentlige ansamlinger fra mandag til torsdag, og i Kharkiv er det kunngjort portforbud fra tirsdag til torsdag.

Slik så hovedgaten Khreshchatyk i Kyiv ut 27. februar, tre dager etter invasjonen startet. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Også i havnebyen Odesa, hvor NRKs korrespondent Roger Severin Bruland befinner seg, blir det portforbud.

Han forteller at arrangørene av en planlagt konsert på onsdag, flyttet konserten til søndag slik at innbyggere i byen kunne få den med seg.

– Vil ydmyke oss

– Et av de fremste målene til fienden er å ydmyke oss, så fortvilelse, frykt og konflikt. Men vi må være sterke nok til å motstå alle provokasjoner og tvinge okkupantene til å betale for sin terror, sier Zelenskyj.

Det har vært spekulert på om Russland ville stille ukrainske krigsfanger fra Mariupol for retten i forbindelse med den ukrainske nasjonaldagen, og rådgiver for Zelenskyj, Mykhailo Podoljak varsler at Russland kan trappe opp bombingen.

Han kalte Russland en arkaisk stat som er besatt av at handlinger kan knyttes til bestemte datoer.