Russiske styrker trekker seg tilbake fra Kyiv og Tsjernihiv

Etter et forhandlingsmøte i Tyrkia tirsdag sa den russiske forhandleren Vladimir Medinskij at det russiske militæret vil trappe drastisk ned den militære aktiviteten rundt Kyiv og Tsjernihiv.

Både det ukrainske forsvaret og amerikansk etterretning bekrefter nå at styrker er trukket tilbake.

BBC melder at den ukrainske generalstaben skriver på sin Facebook-side at russiske enheter er på vei bort fra Kyiv og Tsjernihiv.

Generalstaben sier at de mener tilbaketrekningen er «en rotasjon av enkeltstående enheter».

De mener russernes hensikt er å villede den ukrainske militærledelsen og skape et galt bilde av situasjonen.

INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK (Oppdatert 30.03.2022)

Kaller det omgruppering

USAs forsvarsdepartement har også registrert at noen russiske styrker er på vei bort fra de to byene. De mener imidlertid det dreier seg om en omgruppering.

– Vi ser et lite antall styrker som beveger seg bort fra Kyiv, sa Pentagon-talsmann John Kirby og la til at det ikke kan kalles en tilbaketrekning.

– Vi tenker at de sannsynligvis har i tankene en omposisjonering for å prioritere andre steder, sa Kirby.

Onsdag morgen bekrefter britisk etterretning at enkelte russiske styrker har trukket seg tilbake til Russland og Hviterussland.

Britene mener at det dreier seg om styrker som har lidd store tap og at de trekker seg tilbake for å reorganisere seg og å få nye forsyninger.

– Stoler ikke på Russland

Også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at han er skeptisk.

Ukraina kommer til å fortsette forhandlingsprosessen, uttalte han i en videotale natt til onsdag.

Han understreket samtidig mistillit til «ordene som kommer fra representantene fra landet som fortsetter å krige for å ødelegge oss».

Ødelagte broer i Kyiv-forstaden Irpin. Foto: VIDEO OBTAINED BY REUTERS / Reuters

Under press utenfor Kyiv

Russiske styrker har i flere dager vært under press i områdene der de nå delvis trekker seg tilbake.

Ifølge britisk etterretning skal Irpin, Butsja og Hostomel – forsteder til Kyiv – ha blitt helt eller delvis gjenerobret.

Også andre steder er russerne på defensiven. I helgen ble det klart at ukrainske styrker har gjenerobret byen Trostjanets, ikke langt fra grensen til Russland.

Trostjanets var en av de første byene som ble erobret av russerne etter invasjonen.

Angrep i Luhansk

I helgen sa Russland at de nå vil konsentrere seg om å ta områder i Donbas-regionen, øst i Ukraina.

Onsdag morgen melder den ukrainske guvernøren i Luhansk-regionen om at russiske styrker har gått til et kraftig artilleriangrep.

Det er byen Lyschansk som skal være under beskytning. Guvernøren skriver på Telegram at boligblokker er truffet og at flere personer er såret eller drept.

Redningspersonell jobber nå med å få overlevende ut av ruinene.