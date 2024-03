Strøm av flydeler inn i Russland – USA vil straffe medhjelpere

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks USA og 40 andre land innførte strenge sanksjoner mot russisk luftfart etter at russiske styrker angrep Ukraina for to år siden, men Russland har klart å omgå disse ved å kjøpe flydeler fra tredjeland.

USA og 40 andre land innførte strenge sanksjoner mot russisk luftfart raskt etter at russiske styrker angrep Ukraina for to år siden.

Flyprodusentene Boeing og Airbus hadde ikke lenger lov til å sende flydeler til Russland.

Bedrifter i Vesten kunne heller ikke sende flydeler til russisk produserte fly.

USAs president innfører sanksjoner mot land og selskaper som leverer flydeler til Russland. Foto: Evan Vucci / AP

Men fortsatt strømmer både skips- og flylaster med deler til flyselskaper i Russland.

USA vil straffe tredjeland

Nå har president Joe Biden sett seg lei på at russerne omgår sanksjonene.

Presidenten har bestemt å straffe flere land som hjelper Russland med å unngå sanksjonene, skriver Reuters.

Land som rammes i første omgang er Kina, Tyrkia, De forente arabiske emirater og India.

USAs handelsdepartement skal sammen med utenrikstjenesten jobbe med straffetiltak mot enkeltselskaper og myndigheter i de aktuelle landene.

Arbeidet skal ledes av visehandelsminister Alan Estevez.

Flydeler for en milliard dollar

Fra krigsutbruddet for to år siden og fram til september i fjor hadde Russland kjøpt originale deler for sine Boeing og Airbus fly for 1 milliard amerikanske dollar, skriver SimpleFlying.

Putin gjestet Aeroflot kun ti dager etter fullskalainvasjonen av Ukraina. Bildet er tatt 5. mars i 2022. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

Øverst på «verstinglisten» er det Dubai-baserte selskapet ATS Heavy Equipment & Machinery.

I løpet av ett år har selskapet levert last med flydeler 700 ganger, skriver IStories.

Kinesisk selskap leverer til Aeroflot

Selskapet i Dubai har mottatt 3,9 milliarder rubler som utgjør i underkant av 500 millioner kroner fra russiske flyselskap, fortsetter IStories.

Russland og Kina er partnere slo Putin og Xi fast da den russiske presidenten gjestet Beijing 17. oktober i fjor. Kinesiske selskaper leverer flydeler til russiske Aeroflot. Foto: SERGEI SAVOSTYANOV / AFP

Det kinesiske selskapet Xi'an Aerotek Aviation leverer nest mest og har en egen avtale med Russlands statlige flyselskap Aeroflot.

Xi'an Aviation har fått nær 240 millioner kroner fra Aeroflot.

Nummer tre på verstinglisten er et selskap i Tyrkia.

Selskapet Crynofist Aviation i Emiratene blir nevnt spesielt skriver Reuters, det har i lengre tid levert store mengder originale flydeler til Russland.

IStories skriver at flere av selskapene som videresender flydeler til russerne har pengesterke, russiske oligarker på eiersiden.

NYT: Mafialignende nettverk

I tillegg til kommersielle selskaper og enkeltstater, er kriminelle nettverk involvert i smugling av flydeler.

New York Times avslørte i fjor at et kriminelt nettverk med forgreninger i Florida, Tyrkia og Russland stod bak tusener av skipslaster med flydeler.

Avisen skriver at FBI agenter gjennomførte rassiaer og at flere ble arrestert. Etterforskingen pågår.

Det statlige russiske flyselskapet Aeroflot. Foto: PASCAL PAVANI / AFP

Nettverket har fått flere titalls millioner amerikanske dollar for deler sendt til Aeroflot, Rossiya Airlines, Ural Airlines, S7 Airlines, Utair Aviation og Pobeda Airlines.

New York Times hevder at i løpet av en åtte måneders periode i 2022 ble det gjennomført 5000 skipslaster med flydeler til Russland.

Blant delene var alt fra små skruer til hele motorer av typen Honeywell, hver motor til en verdi av 290.000 dollar.

Nettverket skal i løpet av de åtte månedene ha mottatt 14,4 millioner dollar, noe også Business Insider bekrefter. Alle delene skal ha vært originaldeler fra flyprodusenten Boeing.

Virksomheten til kriminelle nettverk, enkeltland og selskaper undergraver straffetiltakene vestlige land har innført for å ramme Russland.

I starten tok russerne flydeler fra fly de valgte å sette på bakken, såkalt «kanibalisering».

I tillegg fikk landet uoriginale flydeler, såkalte piratkopier, fra Iran og India.

Men spesielt det siste året har russiske flyselskaper altså klart å omgå sanksjonene ved å kjøpe originale flydeler fra tredjeland.

Flere ulykker

Den russiske luftfarten er en av sektorene som er aller hardest rammet av straffetiltakene, ifølge The Moscow Times.

Kort tid etter fullskalakrigen fikk russisk luftfart store problemer på grunn av mangel på reservedeler som følge av sanksjonene.

Det kan bli flere kanselleringer for Aeroflot når land som leverer flydeler til selskapet blir straffet. Foto: MARIO TAMA / AFP

Ifølge The Insider økte antallet alvorlige og mindre alvorlige ulykker dramatisk fra midten av 2022, få måneder etter at sanksjonene mot Russland ble innført.

The Insider hevder at økningen i ulykker skyldes at russisk luftfart var uforberedt da sanksjonene rammet landet.

Ni selskaper sluttet helt med flyvninger i løpet av 2022. Fire av disse ble fratatt lisensen til å drive flytrafikk, skriver den russiske avisen Kommersant.

Ifølge The Moscow Times var det 130 alvorlige hendelser, inkludert 28 flyulykker, i 2022.

Det er en klar økning fra året før.

Piratkopier fra Iran

Russlands mangel på deler fra flyprodusentene fører til bruk av forfalskede flydeler, hevder Andrej Kramarenko.

Han er en flyekspert fra The Higher School of Economics i Moskva.

Aeroflot har satt 25 fly på bakken for å strippe dem for deler til andre fly, såkalt kanibalisering. Foto: Vidar Ruud / NTB

Kramarenko har snakket med Radio Free Europe/Radio Liberty.

– Når det kommer deler fra steder som flyprodusenter ikke har hørt om eller gått god for – for eksempel fra en fabrikk i Teheran i Iran – da vil vi kunne få betydelige tekniske problemer.

Ifølge Andrej Kramarenko har Russland fått uoriginale flydeler fra Iran.

The Insider skriver at Russland får såkalte piratkopier – forfalskede flydeler – fra Iran, India og flere land i Afrika. Dette er ikke bekreftet fra russiske myndigheter.

«Kanibalisering»

Allerede kort tid etter invasjonen slo direktøren i Russlands flaggskip, det statlige Aeroflot, alarm, skriver Business Insider.

Sergej Alexandrovsky var bekymret for selskapets framtid fordi de ikke får flydeler. Aeroflot har en rekke fly fra amerikanske Boeing og europeiske Airbus.

Aeroflot satte 25 fullt brukbare fly på bakken permanent slik at selskapet kan plukke deler til maskiner som fortsatt skal fly.