Russiske fly mangler reservedeler – frykter flere flyulykker

Den russiske luftfarten er en av sektorene som er aller hardest rammet av straffetiltakene, skriver The Moscow Times.

Sanksjonene på grunn av krigen i Ukraina gjør at russiske flyselskaper ikke får tak i nye deler til flyene sine.

Ifølge The Insider økte antallet alvorlige og mindre alvorlige ulykker dramatisk fra midten av fjoråret, få måneder etter at sanksjonene mot Russland ble innført.

The Insider hevder at økningen i ulykker skyldes at russisk luftfart var uforberedt da sanksjonene rammet landet.

Ni selskaper sluttet helt med flyvninger i løpet av fjoråret. Fire av disse ble fratatt lisensen til å drive flytrafikk, skriver den russiske avisen Kommersant.

Ifølge The Moscow Times var det 130 alvorlige hendelser, inkludert 28 flyulykker, i 2022.

Det er en økning fra året før.

President Putin besøkte flyskolen til Aeroflot 5. mars i fjor, kort tid etter at krigen mot Ukraina startet. Sanksjonene har rammet russisk luftfart. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

Røff start på det nye året

Avisen og The Insider lister opp en rekke ulykker og nestenulykker i starten av dette året som skal skyldes at fly ikke er blitt vedlikeholdt og reparert.

Flere av disse hendelsene er bekreftet gjennom FlightRadar24.com, skriver Simple Flying.

Liste over angivelige flyhendelser den siste tiden Ekspandér faktaboks 2. januar avbrøt et Boeing-fly i Sjeremetjevo forsøket på å ta av på grunn av problemer med landingssystemet. 5. januar ble et Boeing 737-fly fra Utair tvunget til å lande vest i Sibir fordi luftkjølingssystemet ikke virket. 6. januar måtte et fly fra Azur Air med 263 passasjerer ombord returnere til Novosibirsk fordi frontruten i cockpit ble ødelagt i luften. Flyet var da seks timer inne i en flyvning til Thailand. Samme dag måtte et fly fra lavprisselskapet Red Wings returnere til Kazan fordi landingshjulene ikke kunne trekkes inn. 8. januar skled et fly fra Pobela Airline ut av rullebanen slik at flyturen til Moskva ble innstilt. 9. januar åpnet en dør til bagasjerommet under kabinen seg mens et fly var i lufen over Øst-Russland. Det skal ha ført til at bagasje ble sugd ut av flyet og til problemer med trykket i kabinen. Samme dag måtte en Airbus A320-maskin på vei fra Braisk til Moskva foreta en ekstra landing i Kazan fordi toalettene ikke fungerte. 10. januar måtte en annen Airbus A320 avbryte takeoff fordi en av motorene ikke virket slik den skulle. Flyet tilhørte Rossiya Airlines. Kilder: The Insider, Flightradar 24

The Insider skriver at i januar måned var det problemer med landingssystemet på et eller flere fly hver eneste dag.

Selv med slitasjesprekker i flykroppen og defekte flydeler, skal russiske flyselskap forsøke å holde flyene i luften så langt det lar seg gjøre, melder Radio Free Europe, som er et amerikansk statsfinansiert kringkastingsselskap.

Flyulykken som krevde flest menneskeliv i Russland i fjor skjedde i Yeysk i oktober da 13 døde etter at et militærfly styrtet inn i en boligblokk. En av motorene skal ha tatt fyr da flyet lettet, skriver BBC.

En av flere ulykker i Russland i 2022. Bildet er fra Irkutsk der et militærfly styrtet 23. oktober. Foto: HANDOUT / AFP

Norsk Flygerforbund advarer

– Nei, jeg ville ikke satt meg inn i et innenriksfly i Russland, sier nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval, til NRK.

Han viser til at den usikkerheten som råder i Russland nå. Det gjør at han ikke vil anbefale noen å fly innenriks i landet.

Nestleder i Norsk Flyverforbund Jo Bjørn Skatval. Foto: jo bjørn skatlan / privat

– Vi har ingen garantier fra russiske luftfartsmyndigheter om at det er trygt å fly der nå, sier Skatval.

Han forteller at det sirkulerer rykter om at en rekke fly i Russland mangler det sikkerhetsutstyret som ethvert fly er avhengig av.

Russiske luftfartsmyndigheter har ikke klart å overbevise omverdenen om at disse ryktene ikke stemmer, sier Skatval som i tillegg til å være nestleder har en sentral posisjon i flysikkerhetskomiteen i Flygerforbundet.

– Ingen fly skal lette uten at alt sikkerhetsutstyr er på plass, sier Skatval.

Heller ikke flyanalytiker i WinAir, Hans Jørgen Elnæs, ville tatt fly innenriks i Russland nå.

– Nei, det vil jeg ikke.

– Luftfarten har strenge regler. Alle fly skal ha jevnlige kontroller og vedlikehold, samt at mange komponenter i et fly har en viss «levetid» før de må skiftes ut. Etter hvert som sanksjonene begynte å virke, har ikke den russiske flyparken fått de reservedelene de trenger, sier Elnæs.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han bekrefter at russiske selskaper setter fly på bakken som de plukker reservedeler fra, såkalt «kanibalisering».

Skatval i Flygerforbundet sier at «kanibalisering» er greit fordi det er snakk om at originale deler plukkes fra et fly til et annet.

Problemet er at fly i Russland ikke får de originale delene de trenger og det vedlikeholdet som kreves.

Flyanalytiker Elnæs sier at russiske flyselskaper i hovedsak bruker amerikanske Boeing, europeiske Airbus og russiskproduserte fly.

Selv de russiskproduserte flyene ble etter en tid rammet av sanksjonene, mener Elnæs.

– Alle flyprodusenter er avhengig av underleverandører fra andre land. Selv russiske fly er det, sier Elnæs.

Trolig flydeler fra Iran

Russlands mangel på deler fra flyprodusentene fører til bruk av forfalskede flydeler, hevder Andrej Kramarenko.

Han er en flyekspert fra The Higher School of Economics i Moskva.

Kramarenko har snakket med Radio Free Europe/Radio Liberty

– Hvis deler er brukt, men med en historikk som vi kan verifisere, så er det greit, sier flyeksperten.

– Men når det kommer deler fra steder som flyprodusenter ikke har hørt om eller gått god for – for eksempel fra en fabrikk i Teheran i Iran – da vil vi kunne få betydelige tekniske problemer.

Et tsjekkisk bygd fly av typen L-410 styrtet i Menzelinsk sentralt i Russland 10. oktober i 2021. Etter at krigen startet, har antallet flyulykker økt kraftig. Foto: - / AFP

Ifølge Andrej Kramarenko skal Russland få levert flydeler fra Iran.

The Insider skriver at Russland får såkalte piratkopier – forfalskede flydeler – fra Iran, India og flere land i Afrika. Dette er ikke bekreftet fra russiske myndigheter.

Fly blir til reservedeler

Allerede i oktober i fjor skal direktøren i Russlands flaggskip, det statlige Aeroflot ha slått alarm, skriver Business Insider.

Sergej Alexandrovsky var bekymret for selskapets framtid fordi de ikke får flydeler. Aeroflot har en rekke fly fra amerikanske Boeing og europeiske Airbus.

Nå skal selskapet ha satt 25 fly på bakken slik at disse flyene kan plukkes fra hverandre for å kunne gi deler til andre fly.

Aeroflot skal ha satt 25 fly på bakken permanent slik at selskapet kan plukke deler fra flyene til maskiner som fortsatt skal fly. Foto: DANIEL SLIM / AFP

Grunnlegger av flysikkerhetsselskapet RunAvia, Andre Patrakov, sier denne prosessen er blitt utbredt i Russland.

– I vår situasjon, er det blitt eneste måten vi kan erstatte flydeler som vi mangler, sier han til Radio Free Europe.

– Den selvsagte ulempen er at det gir oss færre fly som fungerer. Dette løser problemet med manglende flydeler kun for en kortere periode, sier Patrakov.