Stortinget stemmer om anerkjennelse av Palestina: – Åpenbart et paradoks

138 av FNs 193 medlemsland har allerede anerkjent Palestina, blant dem Sverige. Norge er ikke blant dem.

Kl. 15.00 i dag skal Stortinget beslutte hvor vidt tiden er inne, og votere over forslaget fra Rødt om anerkjennelse.

Forslaget diskuteres nå, og det ser ut til å bli flertall for regjeringens motforslag om å «være forberedt på å anerkjenne, når det kan ha en positiv innvirkning».

– Altfor strategisk viktig

Sannsynligvis blir det altså nei til hovedforslaget, også denne gangen. Det er det flere grunner til, sier seniorforsker ved Prio, Jørgen Jensehaugen, og professor ved Norsk senter for menneskerettigheter, Nils Butenschøn, til NRK.

– Det norske argumentet er at dette er symbolpolitikk som kan ha null eller negativ effekt, sier Jensehaugen.

– Dette spørsmålet er altfor strategisk viktig for regjeringen for å akseptere noe avvik, sier Butenschøn.

Han tror det skyldes blant annet ønsket om et nært forhold til USA forklarer dette.

– Norge har allerede stemt i FN på en måte som avviker fra det USA har gjort, og hvis Norge skulle anerkjenne Palestina, så ville man ytterligere «provosere» USA i dette spørsmålet, sier Butenschøn.

Les også Mener Norge har lagt til rette for et styrket Hamas og flere bosettinger

Motforslag fra regjeringen: – Vil være forberedt på å anerkjenne

Regjeringspartiene Ap og Sp har kommet med et nytt forslag i siste time før voteringen kl. 15.00.

Forslaget går ut på at Stortinget skal be regjeringen «være forberedt på å anerkjenne Palestina som en egen stat på et tidspunkt der en anerkjennelse kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess og uten forbehold om en endelig fredsavtale.»

Venstre, MDG, SV og Rødt varsler at de vil stemme for forslaget sekundært – det vil si etter at forslaget de opprinnelig støttet, om å anerkjenne Palestina, har falt.

I tillegg til de nevnte partiene har også Høyre varslet støtte til forslaget.

– Vi vil faktisk at det skal komme en ekte stat, men det må skje på riktig tidspunkt, sier utenriksminister Espen Barth Eide fra talerstolen mens han tar flertallet til etterretning.

Tostatsløsning er målet, men ingen anerkjennelse av Palestina

Regjeringen har flere ganger slått fast at de vil jobbe for en tostatsløsning, selv om flere eksperter har slått fast at det er et ugjennomførbart mål.

Jørgen Jensehaugen er seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio. Foto: Høyskolen Innlandet

Jensehaugen synes det er paradoksalt at man da ikke vil anerkjenne en palestinsk stat.

– Regjeringen jobber for en tostatsløsning, samtidig som de mener at å anerkjenne den andre staten ødelegger for det arbeidet. Det er et åpenbart paradoks.

Jensehaugen sier Norges mål om å ha en forhandlerrolle i konflikten, gjør at man aksepterer at alt skjer på Israels premisser.

– Den situasjonen vi er i nå er fylt med så lite håp, totalt fravær av fredsprosess. Så jeg tenker at alle dytt, selv om de er symbolske, kan vise at vi faktisk støtter tostatsløsningen, sier Jensehaugen.

Dette er forslaget fra Rødt som behandles i Stortinget Ekspander/minimer faktaboks Forslaget om anerkjennelse av Palestina som egen stat og norsk tilsltning til FNs apartheidkonvensjon er fremmet av representantene Bjørnar Moxnes og Hege Bae Nyholt fra Rødt. Forslaget stemmes over fra kl. 15.00 tirsdag 14. november 2023, og inneholder tre punkter: Stortinget ber regjeringen forberede anerkjennelsen av Palestina som egen stat. Stortinget ber regjeringen fremme en sak for Stortinget om norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon (Den internasjonale konvensjonen om undertrykkelse og straff av apartheidforbrytelsen). Stortinget ber regjeringen sikre et norsk forbud mot varer og tjenester fra selskaper og virksomheter på okkupert jord produsert i strid med folkeretten.

Stort engasjement

Selv om ekspertene ikke tror forslaget vil gå gjennom, skaper det likeledes engasjement.

Det er varslet nok en demonstrasjon til støtte for Palestina utenfor Stortinget under voteringen.

Over 65.000 personer har skrevet under på en kampanje fra Palestinakomiteen for at Norge skal anerkjenne Palestina.

Aftenposten skriver også at stortingsrepresentant fra Høyre Tage Pettersen har mottatt over 2000 e-poster som oppfordrer ham til å stemme for forslaget.

Hva betyr diplomatisk anerkjennelse?

Det er i høy grad en symbolsk, politisk beslutning, å anerkjenne et annet land som en stat.

– Å få anerkjennelse betyr at man er medlem av klubben av stater, og at denne statens bestemmelsesrett over et territorium blir anerkjent, forklarer Midtøsten-forsker Nils Butenschøn.

Professor ved Norsk Institutt for Menneskerettigheter (NIM) Nils Butenschøn. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Rent konkret åpner det for at Norge oppretter en ekte ambassade i Palestinas hovedstad, og at Palestina kan åpne en ekte ambassade i Oslo. Det betyr også at dialogen mellom de to statene kan være offisiell, for eksempel gjennom statsbesøk.

– Men i realitetene vil dette endre veldig lite. Palestina har allerede en ambassadør i Norge, det er diplomatiske forbindelser. Full anerkjennelse er det eneste som gjenstår, sier Butenschøn.

Men Norge har allerede langt tettere relasjoner med palestinske myndigheter enn med land vi ellers anerkjenner, som for eksempel Bhutan eller Zimbabwe.

Norge anerkjenner også stater som ikke oppfyller alle krav under folkeretten, som for eksempel Kosovo.

Hva er en stat? Ekspander/minimer faktaboks Rent juridisk finnes det egentlig fire krav man må oppfylle for å være en stat: En definert befolkning. Et definert territorium. En styringsdyktig regjering. Diplomatisk anerkjennelse. Allikevel finnes det mange stater som oppfyller de tre første kravene, uten å nødvendigvis få diplomatisk anerkjennelse. To eksempler på dette er Kosovo og Taiwan. Det finnes også stater som har diplomatisk anerkjennelse, men som ikke oppfyller de tre første kravene. Et eksempel er Israel, som ikke har tydelige definisjoner på sitt territorium eller sin befolkning. Et annet eksempel er Palestina, som ikke utøver effektiv kontroll over territoriumet eller befolkningen, og som ikke har en klar regjeringsmakt, men som allikevel nyter diplomatisk anerkjennelse fra 138 land.

Støre i 2015: – Om vi får regjeringsansvar, åpner vi for å anerkjenne en palestinsk stat

Det er Rødt som satte forslaget på dagsorden, allerede i mai i år. Nå, midt under Israels krig mot Hamas, skal saken behandles.

Da forslaget sist ble fremmet i 2015, var det kun SV og MDG som stemte for anerkjennelse. Rødt hadde da ingen representanter inne.

Men flere partier åpnet for det samme, også Arbeiderpartiet, Venstre, og Senterpartiet.

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok i april 2015 at de ville anerkjenne Palestina.

– Hvis vi får regjeringsansvar, åpner vi for anerkjennelse av en palestinsk stat, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Under drøftingen en måned senere, stemte partiet mot, men uttrykte likevel sin støtte.

– Slik situasjonen nå er, mener Arbeiderpartiet og flere andre partier i denne salen at vi bør gå inn for å anerkjenne Palestina, og at en fredsavtale og et FN-vedtak ikke bør være en betingelse, selv om det selvfølgelig er en fordel, argumenterte Arbeiderpartiets Marit Nybakk.

Nå, i 2023, har også Venstre slengt seg på, og sier de vil stemme for.

I andre europeiske land som Storbritannia, Spania, og Frankrike, har parlamentene for lenge siden stemt for uforpliktende vedtak om å godkjenne en palestinsk stat.