Mener Norge har lagt til rette for et styrket Hamas og flere bosettinger

For 30 år siden spilte Norge en sentral rolle i utarbeidelsen av Oslo-avtalene.

Fred i Midtøsten skulle endelig oppnås. Planen, en tostatsløsning, gikk ut på at Israel og Palestina skulle ha hver sin stat.

Slik har det aldri blitt.

Senest tirsdag 7. november var utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) ute og forsvarte tostatsløsningen i en ytring hos Al Jazeera.

Men det er bare villedelse, mener tidligere president i Norges Røde Kors, Robert Mood.

– Internasjonale politiske ledere har nå visst i snart 20 år, at det er praktisk og politisk umulig å realisere en tostatsløsning, sier han til NRK.

Det har hatt uheldige konsekvenser, mener Mood.

– Ved å nekte å innse at tostatsløsningen er umulig, har man lagt til rette for flere bosettinger og styrkingen av Hamas, sier han.

– Hva er årsaken til det?

– Norske politikere villeder og peker på tostatsløsningen fordi de ikke ønsker å ta i det fundamentale problemet i Midtøsten: at palestinere og israelere må ha like rettigheter, sier Mood.

Israels nåværende sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir blir båret av bosettere i byen Hebron på Vestbredden i 2019. Ben-Gvir er leder for det høyreekstreme partiet Jødisk Makt, og blir av mange ansett som selve symbolet på at tostatsløsningen ikke er mulig. Foto: HAZEM BADER / AFP

700.000 bosettere som ikke kan flyttes

Mood har direkte erfaring fra flere oppdrag i Midtøsten. Han var blant annet stabsleder for FNs organisasjon for overvåking av våpenhviler, UNTSO.

Han har sett med egne øyne det han mener er et uoverkommelig hinder i veien mot to stater.

– Inne på Vestbredden og Øst-Jerusalem i dag, så er det oppimot 700.000 israelske nybyggere. De aller fleste av dem har stemmerett, og det gjør at de er en voldsom maktfaktor i israelsk politikk. Hvis det skal bli to stater, så må mange av disse bosetterne flyttes mot sin vilje. Det er ikke mulig, slår Mood fast.

Robert Mood har en lang karriere bak seg i Forsvaret, og var mellom 2009 til 2011 utplassert i Jerusalem som sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten. Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK

Ifølge det israelske innenriksdepartementet og Jerusalem Institute for Policy Research er det 683.553 israelske bosettere, hvorav 463.000 på Vestbredden og 220.000 i Øst-Jerusalem.

Mood sier til NRK at Norge og land som USA, Frankrike og Storbritannia bevisst har argumentert for en tostatsløsning for å gi et feilaktig inntrykk av at konflikten ikke har vært så akutt som den var, og at det finnes en løsning.

– De må slutte å bruke tostatsløsningen som et røykteppe over konflikten, for ved å ha det som et røykteppe, så øker bare spenningen, sier Mood.

Mener løsning må ta utgangspunkt i like rettigheter

Mood mener premisset i tostatsløsningen, at det skal bli to stater, er feil utgangspunkt for fredssamtaler.

– Det som må til, det er at alle aktører går inn i dette med utgangspunktet at alle menneskene i området skal ha like rettigheter. Så kan man diskutere hvordan man får til det, sier Mood.

En palestinsk landsby til venstre og en jødisk bosetting til høyre er adskilt av gitter og en betongvegg. På Vestbredden er slike skarpe kontraster utbredte. Foto: LEFTERIS PITARAKIS / AP

Han mener et av problemene med tostatsløsningen var at den ikke anerkjente skjevheten i konflikten.

– Idéen tostatsløsningen hviler på, om at palestinere skal ha færre rettigheter enn israelere, den må vi nå ta livet av. Vi må tenke utenfor boksen. Her har USA, Frankrike, Storbritannia og ikke minst Norge en viktig rolle, sier Mood.

Fem Midtøsten-eksperter: – Åpenbart

Mood får støtte i sin vurdering fra fem fremtredende Midtøsten-eksperter NRK har tatt kontakt med.

Jørgen Jensehaugen er én av dem. Han mener også at en tostatsløsning er umulig.

Jørgen Jensehaugen er seniorforsker ved PRIO med Midtøsten som spesialområde. Foto: Høyskolen Innlandet

– Det har blitt åpenbart, i hvert fall de 10–15 siste årene, sier Jensehaugen til NRK.

Prio-forskeren tror det gjør mer skade enn godt å kun fortsette å jobbe mot to stater:

– Problemet er at tostatsløsningen er det eneste man jobber mot, samtidig som den løsningen har blitt umulig. Det gjør at vi ikke har noe annet på tegnebrettet.

Enten det er med vilje eller ikke, er resultatet av at Norge holder fast på tostatsløsningen, en villedende situasjon.

– Det er nok å ta hardt i at regjeringen aktivt bruker tostatsløsningen som et røykteppe, men konsekvensen er at det blir et røykteppe. Man insisterer på at det finnes en prosess og en vilje, og av den grunn så er det en rekke grep vi ikke bruker, som å presse Israel til å ikke bygge flere bosettinger.

– En diplomatisk blindvei

Resten av ekspertene er heller ikke nådige med tostatsløsningen.

Jeg har vært kritisk til tostatsløsningen slik den har blitt utformet helt siden Oslo-avtalen i 1993. Jeg tror Espen Barth Eide helt klart innser at den er umulig. Nils August Butenschøn tidligere direktør for Institutt for menneskerettigheter ved UiO

Nils Butenschøn er forsker og professor. Han var involvert i de tidlige fasene av arbeidet med Oslo-avtalen, og har jobbet med Israel og Palestina i fem årtier.

Nils Butenschøn trakk seg fra arbeidet med Oslo-avtalen da han følte at arbeidet gikk i feil retning. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Butenschøn tror regjeringen jobber for en tostatsløsning fordi det er det eneste diplomatiske sporet de vestlige allierte og USA tillater:

– Det ligger dessverre svært mange føringer mot at sunne faglige råd legges til grunn.

Jeg tror tostatsløsningen er helt urealistisk. Jeg tror at de å holde fast på et i aller høyeste grad mislykket prosjekt fra 1990-tallet bidrar til den fastlåste situasjonen. Erik Skare Forsker på Midtøsten ved Universitetet i Oslo

Erik Skare ved Universitetet i Oslo har forsket på palestinske motstandsbevegelser og statsbygging.

– Vi kan snakke om fakta på bakken. Vi har et palestinsk territorium som er delt i to, uten direkte forbindelser. Vi har en de facto sveitserost på Vestbredden, delt opp av en rekke bosettinger. Og det er liten politisk vilje både hos Hamas og den høyreekstreme israelske regjeringen, sier Skare.

– Jeg er veldig lite optimistisk for at man skal få til en tostatsløsning. Det er mer snakk om en énstatsrealitet. Kjetil Selvik Seniorforsker ved NUPI

Seniorforsker Kjetil Selvik ved Nupi tror det mest sannsynlige utfaller er at det ikke blir noen løsning på konflikten i noen nært foreliggende fremtid.

Tostatsløsningen har gått fra en illusjon til en hallusinasjon. Det vil si at en illusjon har en viss grunn i virkeligheten mens en hallusinasjon ikke har noen grunn i ytre realiteter. I 30 år har vi sett en énstatsrealitet. Dag Henrik Thuestad førstelektor i midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo

Førstelektor i Midtøstenstudier ved UiO, Dag henrik Thuestad, sier det ikke er noen form for faglig uenighet om tostatsløsningen. Han spør seg selv hvor vidt regjeringen ikke er klar over at de villeder eller om de gjør det bevisst.

UD: Finnes ikke noe alternativ

Utenriksdepartementet har blitt forelagt påstandene til Mood om villedelse og tilrettelegging for et styrket Hamas og flere bosettinger, men har ikke svart på disse.

I sitt svar, anerkjenner departementet at en tostatsløsning nå gjør seg vanskeligere.

– Å komme dit blir vanskeligere for hver dag som går med bomber, blokade, rakettangrep og gisler, sier statssekretær Andreas Kravik (Ap) til NRK.

Statssekretær i utenriksdepartementet, Andreas Kravik (Ap). Foto: NRK

Allerede i 2014 sa Espen Barth Eide, da leder for giverlandsgruppen til Palestina, at det var behov for å diskutere om tostatsløsningen var død.

Allikevel mener regjeringen nå at det er den eneste løsningen.

– Vi mener i likhet med de fleste andre viktig aktører at krigen mellom Israel og Hamas har vist at det ikke finnes noe alternativ til en fredsprosess og tostatsløsning, sier Kravik.

Han tror også en énstatsløsning vil gjøre seg vanskelig.

– For veldig mange i Israel så vil énstatsløsning trolig bety at man etter hvert vil miste identiteten som en jødisk stat. Det er det veldig få israelere som egentlig ønsker seg. Det er også lite sannsynlig at palestinerne, etter alt som har skjedd, er klare for å leve i en felles stat med de som nå bor i Israel, sier Kravik.

– En dag er krigen mellom Israel og Hamas over, og når det skjer, må israelere og palestinere gå tilbake til prosessen mot en tostatsløsning, skriver Barth Eide i sin ytring hos Al-Jazeera.