Støre snakket med Biden om Ukraina

Det var ett tema som særlig dominerte møtet.

– Det har vært den situasjonen som er nå i og rundt Ukraina, sier statsminister Jonas Gahr Støre etter et møte med president Biden og hans sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan.

– Den opptar USA selvfølgelig i dialogen med Russland, men den opptar jo også europeiske land og Nato.

Det står over 100.000 russiske soldater ved grensen, og Ukraina og Nato-landene frykter en invasjon.

Senest onsdag ba Natos generalsekretær Jens Stoltenberg Russland om å løse konflikten diplomatisk.

– Så det har vært en veldig god gjennomgang med sikkerhetsteamet til Biden. Så inviterte han med inn på sitt kontor og vi hadde en god og lang prat om dette og en del andre spørsmål, sier Støre.

Nato har denne uken varslet at man trapper opp sin militære tilstedeværelse i grenseområdene mot Russland, for å overvåke situasjonen.

Støre sier at han opplever at amerikanerne er interessert i å høre andre natoalliertes synspunkter når det gjelder Ukraina og Russland.

– Biden er jo en genuin støttespiller for Nato, og det er bra for Norge, sier Støre.

Han forteller at Biden også var interessert i Norges opplevelser som naboland til Russland.

Støre sier videre at han og Biden er enig i at man kunne ha gjør mer over flere år kunne ha fått til en bedre dialog med Russland.

Den spente situasjonen nå har også fått Sverige til å sende soldater, stridsvogner og pansrede kjøretøy til øya Gotland i Østersjøen.

Snakket også om Afghanistan og grønn energi

Talibantoppenes møter i Norge denne uken ble også et tema under møtet med Biden.

– Amerikanerne vet at det har vært møter, som de også har deltatt i og som handler om hvordan vi kan unngå en humanitær veldig forverring i Afghanistan.

Biden var også opptatt av grønn energi.

– Også så diskuterte vi litt på slutten noe som Biden er veldig opptatt av, nemlig utviklingen av havvind, fornybar energi. Her er norske selskaper engasjert i USA og det interesserer ham.